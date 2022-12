L’USMNT doit jouer l’UEFA Nations League, pas la Copa America

L’équipe nationale masculine des États-Unis a fait long feu dans sa course à la Coupe du monde aux mains des Pays-Bas. L’équipe néerlandaise a peut-être eu moins de possession et moins de tentatives de tir. Cependant, il semblait toujours bien plus fort que leur opposition américaine.

Au crédit des Néerlandais, Louis van Gaal est sorti et a déclaré que les États-Unis ne s’étaient pas adaptés ou ajustés. Gregg Berhalter a conservé la même formule offensivement et défensivement avec sa jeune unité. Et, malgré un certain nombre de joueurs exerçant leur métier en Europe, Berhalter a ajouté qu’il n’avait pas de “Memphis Depay” à sa disposition. Memphis a marqué le premier but et Daley Blind a reflété son but juste avant la mi-temps.

Il allait toujours être une tâche difficile de dominer le Oranje. Memphis Depay est un talent de premier plan lors de son jeu. Virgil van Dijk reste l’un des meilleurs défenseurs du monde. Frenkie de Jong change la donne au milieu de terrain pour le club et le pays.

Pourtant, l’élimination de la Coupe du monde a montré autre chose. Cela a montré la nécessité pour les États-Unis de jouer dans une compétition d’élite.

Cela pourrait être une entrée de l’USMNT dans la Ligue des Nations de l’UEFA ou la Copa America, comme il l’a fait à plusieurs reprises dans le passé. L’opportunité de croissance et d’expérience est essentielle si cette équipe veut réaliser ses rêves de réussite qu’elle a définis.

Un besoin d’expérience au top

Le Mexique et le Canada sont de bonnes équipes. Le Costa Rica vieillit, mais a certainement posé un défi aux États-Unis au cours de la dernière décennie. L’opposition constante contre ces équipes de la CONCACAF a bien fait de propulser les États-Unis dans la meilleure équipe du continent. C’est, au moins, en regardant la Gold Cup et la Ligue des Nations de la CONCACAF.

Ce qu’il n’a pas fait, cependant, c’est préparer les États-Unis à des matchs importants et significatifs contre des équipes regorgeant de talents de classe mondiale. Alors que les Pays-Bas ont disputé des matchs de préparation dans la Ligue des Nations contre la Belgique, la Pologne et le Pays de Galles, toutes des équipes de la Coupe du monde, les États-Unis ont disputé des matchs de la Ligue des Nations en juin contre la Grenade et El Salvador. Ces deux pays ont combiné deux participations à la Coupe du monde, et aucune au cours des 40 dernières années.

Les Pays-Bas, en plus d’être talentueux sur et en dehors du terrain, doivent s’adapter pour jouer différents styles de jeu avec ces adversaires. La Belgique, la Pologne et le Pays de Galles sont des équipes différentes qui ont des joueurs qui peuvent affronter les Néerlandais. Pour les États-Unis, son talent surpasse tout simplement Grenade et El Salvador. Cela étant dit, l’équipe de Berhalter n’a fait match nul qu’avec El Salvador, 1-1, Jordan Morris récupérant un point dans le temps d’arrêt.

Une apparition de l’USMNT en UEFA Nations League

Passer de la CONCACAF à l’UEFA pour la Ligue des Nations peut sembler une idée farfelue. Pour être juste, il n’y a pas eu de saut intercontinental pour la Ligue des Nations. Ce qui se rapproche le plus de cela en dehors des matches amicaux est la Finalissima, disputée le plus récemment entre le vainqueur de la Copa America, l’Argentine, et l’Italie, championne de l’Euro 2020.

Cependant, les équipes d’Amérique du Sud pourraient bientôt participer à l’UEFA Nations League pour la même raison que les États-Unis. Les 10 équipes de la CONMEBOL envisagent de rejoindre l’UEFA Nations League à partir de 2024. Pour les intégrer, les six meilleures équipes du tableau des qualifications pour la Coupe du monde rejoindraient la Ligue A, la première division. Cela signifie que le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay, l’Équateur, le Pérou et la Colombie rejoignent la Ligue A. Les quatre autres équipes rejoindraient la Ligue B.

Tous les jeux se dérouleraient en Europe pour limiter les déplacements nécessaires en Amérique du Sud.

La raison pour laquelle la CONMEBOL s’est liée à l’UEFA est de présenter une concurrence directe aux plans de la FIFA pour une Coupe du monde biennale. Cependant, il offre également plus d’interaction et de pratique entre les équipes d’élite. L’Argentine et le Brésil sont des prétendants infaillibles à chaque Coupe du monde. Pourtant, cela permet à des équipes comme l’Équateur, le Pérou ou le Chili de jouer régulièrement contre les meilleurs adversaires européens.

Comment l’USMNT peut s’intégrer aux meilleures équipes

Tout comme nous l’avons vu lors de la Coupe du monde pour les États-Unis contre l’Iran, l’USMNT a aligné une formation entièrement basée en Europe pour la première fois de son histoire.

Le fait que la grande majorité des joueurs de l’USMNT jouent en Europe signifie qu’il est plus logique que l’équipe nationale joue des matchs compétitifs en Europe plutôt qu’aux États-Unis ou en Amérique du Sud. C’est moins de déplacements pour les joueurs et cela offre aux États-Unis des tests difficiles à l’extérieur contre la concurrence européenne.

Nous avons vu à quel point les équipes européennes sont compétitives en UEFA Nations League.

De plus, en regardant les quatre derniers tournois de la Coupe du monde, les vainqueurs ont tous été des équipes européennes. Affronter la concurrence européenne serait un test plus sévère pour les États-Unis. Cette expérience est précieuse.

D’un point de vue logistique, il peut être difficile de voir l’USMNT participer à la Ligue des Nations de l’UEFA. Cela étant dit, l’inclusion d’équipes sud-américaines constitue un précédent. Le cas malheureux pour les États-Unis est l’occasion manquée de créer une Ligue des Nations d’Amérique du Nord et du Sud. Affronter l’Argentine, le Brésil, le Chili, l’Équateur et l’Uruguay contribuerait grandement à l’expérience d’une équipe USMNT de plus en plus jeune.

Cependant, il reste une chance de participer à la Copa America, un tournoi sud-américain qui envoie souvent des invitations à d’autres équipes. Les États-Unis ont disputé quatre tournois de la Copa America depuis 1993. Dans deux d’entre eux, ils ont été éliminés en phase de groupes. Dans les deux autres, il a en fait atteint les demi-finales, s’inclinant contre l’Argentine et le Brésil.

De plus, il a accueilli le tournoi 2016 lorsqu’il a perdu contre l’Argentine. Les États-Unis ont affronté la Colombie, le Costa Rica et le Paraguay en phase de groupes, en remportant deux victoires et en perdant une. Ensuite, les Stars and Stripes ont battu l’Équateur en quart de finale. Le tournoi de 2016 était le seul exemple de la Copa America ne pas se passe dans un pays de la CONMEBOL.

Grant Wahl, un journaliste couvrant l’USMNT, a déclaré que les États-Unis “doivent absolument jouer” dans la Copa America 2024. Wahl est même allé jusqu’à dire qu’il devrait envisager d’organiser le tournoi. Wahl a ajouté que l’Équateur, l’hôte prévu, avait perdu tout intérêt à accueillir la Copa America 2024. Cela pourrait constituer une opportunité pour les villes hôtes de 2026.

À ce sujet, la Coupe du monde 2026 signifie pas de matchs de qualification pour la Coupe du monde. Ce sont les meilleurs matchs de compétition de ce groupe de joueurs de l’USMNT, comme c’est le cas pour de nombreuses équipes. Par exemple, le Qatar n’a pas joué de matchs compétitifs dans la préparation de l’organisation de la Coupe du monde. C’est le premier pays hôte à ne pas marquer de point en phase de groupes, et juste le deuxième à ne pas atteindre la phase à élimination directe.

Jeux compétitifs

Que ces matchs de compétition proviennent de la Copa America ou de l’UEFA Nations League, ils sont primordiaux pour l’USMNT. En 2026, les attentes pour l’équipe actuelle seront plus élevées. Non seulement les fans s’attendront à une meilleure qualité, mais ils s’attendront à un meilleur tournoi.

Si Gregg Berhalter reste le manager jusque-là, il doit essayer différentes tactiques et sélections de joueurs contre les meilleures équipes. Il s’est trompé contre les Pays-Bas, mais il ne sera pas autorisé à se tromper en tant que l’un des trois pays hôtes.

PHOTO : IMAGO / Colorsport