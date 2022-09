L’USMNT crée peu d’optimisme pour la Coupe du monde lors d’un tirage au sort

MURCIE, Espagne – L’équipe nationale masculine des États-Unis a disputé son dernier match d’échauffement pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, et bien que la performance ait été une amélioration par rapport à la défaite 2-0 de vendredi dernier contre le Japon, un match nul 0-0 contre l’Arabie saoudite le Mardi n’était pas exactement ce que les Américains espéraient non plus.

Les États-Unis avaient la majorité du ballon dans le match, mais les chances claires étaient rares pour les deux équipes. Cela dit, le gardien Matt Turner devait encore être affûté, réalisant plusieurs arrêts impressionnants.

Réaction rapide

1. Les États-Unis déçoivent en faisant match nul contre les Saoudiens

Au fur et à mesure des mises au point de la Coupe du monde, c’était étrange. Le match lui-même a été peu fréquenté, avec pas plus de 1 000 fans dans les gradins. Cela a créé une atmosphère surréaliste, car des fans individuels pouvaient être entendus lancer des invectives, même contre des joueurs américains. Sergino Dest était une cible particulière. Il a été approché sur le terrain par un fan au milieu de la première mi-temps lors d’une pause dans le jeu, et l’intrus a dû être mis à l’écart.

Pendant ce temps, le bogue des blessures a semblé mordre à nouveau l’attaquant américain Giovanni Reyna. Il a été remplacé à la 30e minute par Paul Arriola et s’est dirigé directement dans le tunnel, avec le manager Gregg Berhalter à la traîne. Un porte-parole de US Soccer a déclaré que le sous-marin n’était pas prévu, et a ajouté plus tard que Reyna s’était retiré en raison d’une tension musculaire.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Étant donné que tout le monde lié à l’équipe américaine craignait le pire étant donné les problèmes de blessures que Reyna a endurés au cours de la dernière année, cela compte comme une semi-bonne nouvelle. Mais ce sera quelque chose à surveiller.

Les États-Unis ont joué avec plus d’intensité et ont semblé mieux défensivement, mais le match manquait du genre d’énergie que l’on attendrait normalement d’un match de départ de la Coupe du monde, et un score de 0-0 semblait approprié. Dans l’ensemble, le résultat a conclu une fenêtre décevante pour les États-Unis et ne suscite pas beaucoup d’optimisme pour le Qatar.

2. La netteté manque encore

Les États-Unis ont reçu un coup de pouce avec le retour de Christian Pulisic à l’attaque, et Ricardo Pepi a également commencé. Avec Kellyn Acosta remplaçant Luca de la Torre au milieu de terrain, les États-Unis semblaient mieux que contre le Japon. C’est une barre basse à franchir, cependant, et bien que les États-Unis aient bénéficié d’un avantage considérable en possession pendant la majeure partie de la nuit, cela n’a jamais vraiment cliqué dans le tiers offensif.

Ce n’était pas faute d’avoir essayé. L’arrière central Walker Zimmerman en particulier a trouvé les arrières extérieurs Dest et DeAndre Yedlin avec régularité dans ce qui semblait être beaucoup d’espace, mais cela ne s’est jamais traduit par des regards clairs sur le but. Cela a laissé Pepi en grande partie à la recherche de restes et cela ne s’est jamais vraiment concrétisé, terminant la soirée avec seulement 13 touches.

2 Connexe

Quant à Pulisic, il y a eu des moments de jeu au cours desquels il a créé un danger et semblait prêt à se déchaîner sur l’aile, mais comme ses coéquipiers, la dernière passe meurtrière n’était pas là. C’était le genre de performance qui vous donnait envie de plus.

L’attaque a semblé se redresser lorsqu’un quatuor de remplaçants est entré dans le match. Jesus Ferreira a eu une chance magnifique de marquer un but aux États-Unis, mais a tiré directement sur le gardien saoudien Mohammed Al-Rubaie. Les États-Unis n’ont pas créé beaucoup plus après cela.

3. Préparation du partenariat Zimmerman-Long

Après avoir laissé entendre qu’il pourrait opter pour une paire de défenseurs centraux différente plus tôt dans la fenêtre, Berhalter a persisté avec Zimmerman et Aaron Long pour commencer le match. Par rapport à la débâcle du match japonais, les deux joueurs ont amélioré leurs performances et ont également été plus précis sur le ballon.

Il y a eu des moments de danger, cependant, y compris une bousculade en première mi-temps qui a poussé la défense américaine à la limite. Turner n’a pas non plus fait de mal à ses chances de débuter au Qatar avec une autre solide performance.

Alors est-ce le tandem de départ pour le Qatar ? Il semble que la santé et le temps de jeu de Chris Richards contribueront à déterminer cela. Ou du moins il devrait. Dans l’état actuel des choses, cependant, cela semble être le couple auquel Berhalter a attelé sa fortune. Amener Richards sur le terrain à la place de Long inspirerait probablement plus de confiance, mais les semaines à venir détermineront en fin de compte les décisions que prendra Berhalter.

Notes des joueurs

Arabie Saoudite: Mohammed Al-Rubaie 6 ans, Saud Abdulhamid 4 ans, Ali Hadi Albulayhi 6 ans, Abdulelah Al-Amri 6 ans, Sultan Al-Ghanam 5 ans, Nasser Al-Dosari 5 ans, Riyadh Sharahili 5 ans, Ali Al-Hassan 5 ans, Hattan Bahebri 6 ans, Feras Al Brikan 6, Sami Al-Naji 5

Faisant deux départs dans cette fenêtre internationale, Aaron Long semble avoir plaidé pour une place dans le XI de Gregg Berhalter. Silvestre Szpylma/Quality Sport Images/Getty Images

Sous-titres : Asiri Haitham 5, Nawaf Al Abid 5, Fahad Al Muwallad 5, Mohamed Kanno 5, Ahmed Bamasud 5, Hassan Al Tambakti 6

États-Unis: Matt Turner 7, Sergino Dest 4, Aaron Long 5, Walker Zimmerman 6, DeAndre Yedlin 6, Kellyn Acosta 5, Tyler Adams 7, Weston McKennie 6, Giovanni Reyna 5, Ricardo Pepi 5, Christian Pulisic 5

Sous-titres : Paul Arriola 6, Mark McKenzie 5, Joe Scally 5, Jesus Ferreira 4, Brenden Aaronson 5, Malik Tillman 5

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Tyler Adams, États-Unis. C’était un match dans lequel il n’y avait pas beaucoup de points forts, mais Adams a livré une bien meilleure performance pour les États-Unis et a été une grande raison de l’avantage de possession des Américains. Cela a aidé qu’il ait une présence plus solide à ses côtés à Acosta, et il était coupable de cadeaux occasionnels, mais c’était une performance sur laquelle s’appuyer pour le milieu de terrain américain.

PIRE : Sergino Dest, États-Unis. Berhalter a choisi de déployer l’arrière droit de l’AC Milan à l’arrière gauche, et cela s’est passé aussi mal que ses performances précédentes de ce côté. Dest était fragile avec sa distribution et avait l’air dépassé dans les airs. Antonee Robinson ne peut pas guérir assez tôt.

Faits saillants et moments marquants

Ceci résume à peu près tout.

L’USMNT n’a enregistré que deux tirs cadrés en 180 minutes. Prochaine étape : Coupe du monde 👀 pic.twitter.com/fpqnIPHkGr — ESPN FC (@ESPNFC) 27 septembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Berhalter : “Il n’y avait pas beaucoup de joueurs qui ont joué à leur niveau normal ce camp.”

Lorsqu’on lui a demandé d’élaborer sur ce qui est devenu clair, Berhalter a répondu, “des choses” Non je ne plaisante pas https://t.co/ed0kVQzCNW – Charles Boehm (@cboehm) 27 septembre 2022

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– L’Arabie saoudite est le septième adversaire qualifié pour la Coupe du monde que les États-Unis ont disputée en 2022. L’USMNT n’a marqué que dans un seul de ces sept matchs, avec 1V-3L-3D.

– Les Américains n’ont pas réussi à marquer en première mi-temps lors de quatre de leurs cinq derniers matches et ont été tenus en échec lors de leurs trois derniers contre des adversaires qualifiés pour la Coupe du monde.

– Les États-Unis n’ont pas réussi à marquer en jeu ouvert lors de huit de leurs douze matchs en 2022. Sur les 18 buts marqués par l’équipe cette année, dix ont été marqués en jeu ouvert (dont huit ont été marqués contre la Grenade et le Panama) et huit étaient morts – situations de balle.

Suivant

Arabie Saoudite: Al-Akhdhar sont les prochains en action le 26 octobre, lorsque l’Albanie se rendra à Abu Dhabi pour un match amical.

États-Unis: C’était le dernier match des Américains avant la Coupe du monde en novembre. L’équipe de Berhalter affrontera le Pays de Galles dans le groupe B le 21 novembre.