L’USMNT cherche à rebondir contre Saint-Kitts-et-Nevis

Le sommet de l’USMNT remportant la Ligue des Nations semble s’être dissipé assez rapidement. Une victoire de 3-0 contre le Mexique et une victoire de 2-0 contre le Canada ont cédé la place à un décevant match nul 1-1 contre la Jamaïque. L’USMNT n’a remporté que cinq de ses quinze derniers matchs, remontant à juin 2022. Au cours de ces quinze matchs, l’équipe n’a réussi à marquer plusieurs buts qu’à trois reprises.

Mais l’une des choses à propos de l’USMNT est qu’il a souvent la possibilité d’augmenter ses statistiques contre des adversaires largement inférieurs. C’est le cas dans cette Gold Cup. L’USMNT cherche à rebondir après une mauvaise performance contre la Jamaïque avec un match contre Saint-Kitts-et-Nevis.

Mauvaise performance contre la Jamaïque

Avoir besoin d’un égaliseur à la 88e minute contre la Jamaïque n’est pas un bon endroit pour être. La Jamaïque n’avait gagné que deux fois au cours des deux dernières années. Dans ses 10 derniers, c’était sans victoire. L’USMNT s’est tourné vers Brandon Vazquez pour sauver un match nul contre les Reggae Boyz samedi soir. Il était le seul joueur de champ à intervenir. Il a profité d’une lamentable dégagement jamaïcain pour remettre les Stars and Stripes à égalité. Non seulement il a sauvé un point, mais il a sauvé la face pour l’USMNT.

Tout d’abord, c’était Matt Turner. Le gardien d’Arsenal a réuni cinq feuilles blanches en six matchs à la Gold Cup en 2021. Un arrêt de penalty crucial en première mi-temps a empêché l’USMNT de tomber dans un trou de deux buts.

Saint-Kitts-et-Nevis, un test surprise pour l’USMNT

Saint-Kitts-et-Nevis offre au moins à l’USMNT une chance de réparer les torts à partir de samedi. La nation insulaire a obtenu une place dans les préliminaires de la Gold Cup en remportant son groupe de la Ligue des Nations devant Aruba et le territoire français d’outre-mer Saint-Martin (à ne pas confondre avec l’ancien territoire néerlandais d’outre-mer Saint-Martin). Il a également été promu de la Ligue des Nations C à la Ligue des Nations B. Là, il rivalisera avec la Guadeloupe et Sainte-Lucie.

Lors du tour préliminaire de la Gold Cup, Saint-Kitts-et-Nevis a profité de deux victoires aux tirs au but pour se qualifier. C’est le premier voyage du pays à la Gold Cup.

La formation appelée par le manager Austin Huggins comprend trois joueurs basés aux États-Unis: le défenseur Ezrick Nicholls de l’Université de Tampa lors de la Division II Sunshine State Conference, le milieu de terrain Raheem Somersall du North Carolina FC en USL League One et le milieu de terrain Ronaldo Belgrave de FC Miami City en USL League Two.

Informations sur le jeu

Le match de mercredi est un autre coup d’envoi tardif prévu à 22 h HE. CityPark à Saint-Louis, une première pour l’USMNT. La dernière fois que l’équipe a joué à Saint-Louis, c’était en 2019 contre l’Uruguay. Cela, ainsi qu’un match de qualification pour la Coupe du monde 2015 contre Saint-Vincent-et-les Grenadines, s’est déroulé au Busch Stadium.

La couverture du match de la phase de groupes de la Gold Cup est sur FS1 en anglais et UniMas en espagnol. Le programme télévisé de la Gold Cup contient des listes complètes de chaque match de la Gold Cup.

PHOTO: IMAGO / Photo de presse sportive