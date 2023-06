L’USMNT bat le Canada et remporte le deuxième titre de la Ligue des Nations

L’USMNT a confortablement envoyé le Canada lors de la finale de la Ligue des Nations pour défendre son titre en 2023. C’est maintenant le troisième trophée Concacaf consécutif qui revient à l’USMNT. Les deux autres étaient la Ligue des Nations 2021 et la Gold Cup du même été. Les États-Unis peuvent faire quatre contre quatre alors qu’ils commencent la Gold Cup de cette année samedi.

Sous la direction de l’entraîneur-chef par intérim BJ Callaghan, une paire de buts en première mi-temps a propulsé les États-Unis vers une éventuelle victoire 2-0. Les deux buteurs ont marqué leurs premiers buts internationaux avec l’équipe senior. Cela comprenait un joueur dont beaucoup s’attendent à avoir un impact majeur avec les Stars and Stripes pendant longtemps.

Une formation assez offensive de Callaghan a amené cinq joueurs qui ont tendance à commencer comme attaquants ou ailiers. Brenden Aaronson, qui a fait une apparition remplaçante lors de la victoire contre le Mexique, a remplacé Weston McKennie, suspendu, au milieu de terrain.

Les États-Unis ont résisté aux premières occasions du Canada. Puis, malgré toutes les prouesses offensives du 11 de départ de l’USMNT, c’est un défenseur qui a marqué le premier but. Chris Richards, qui à Crystal Palace cette campagne, a inscrit son premier but en rouge, blanc et bleu des États-Unis. Un corner fouetté de Gio Reyna a rencontré Richards au bord de la surface de réparation. Le défenseur a propulsé bas et le gardien canadien Milan Borjan n’a pas pu mettre suffisamment de main sur le ballon pour le garder à l’écart.

Reyna le talisman au milieu de terrain

Bien qu’il ne s’agisse que d’un corner, c’est Reyna qui a décroché la passe décisive. Cela a amélioré son curriculum vitae déjà impressionnant lors de la finale de la Ligue des Nations pour avoir un but et deux passes décisives en deux matchs joués. Bien sûr, à peine 24 minutes plus tard, il a ajouté un autre but à son temps dans ce match pour le titre. Cette fois, il a nourri l’un des prospects USMNT les plus excitants de ces dernières années.

Folarin Balogun, qui ne disputait que son deuxième match pour les États-Unis, a marqué le but d’assurance après une passe magnifiquement pondérée de Reyna. Balogun a bien fait de retenir le défenseur central canadien Scott Kennedy avant de faire exploser le ballon par Borjan.

En deux matchs de la finale de la Ligue des Nations, Reyna a un but et trois passes décisives. Sans surprise, il a remporté le prix de l’homme du match dans ce match. Ses deux passes décisives l’ont fait partie intégrante de ce que les États-Unis ont pu faire pour aller de l’avant.

La seule préoccupation pour les États-Unis était le fait qu’une blessure au mollet a forcé Reyna à un remplacement à la mi-temps. Reyna a traité des problèmes de blessures avec trop de fréquence dans le passé. Le fameux inclus une absence de 16 matchs avec le Borussia Dortmund juste avant la Coupe du monde 2022. Cependant, il marchait et célébrait avec l’équipe après le match, même s’il boitait visiblement. Peut-être qu’un été de rééducation peut permettre à Reyna de se remettre en forme avant cette saison à venir avec le Borussia Dortmund.

L’USMNT revendique la Ligue des Nations contre le Canada

La seconde moitié du match a été une solide performance des États-Unis. Sans avoir besoin d’aller de l’avant pour marquer un but, le Canada a amassé quelques occasions. Alphonso Davies, sans doute le meilleur joueur d’Amérique du Nord, a eu des occasions de se créer des occasions. Cependant, Joe Scally a bien fait sur ce côté droit à la place de Sergiño Dest, qui a également raté en raison d’une suspension comme McKennie.

L’une des meilleures chances du Canada est venue de Cyle Larin. Il avait . Chris Richards a bloqué le premier. Ensuite, la tentative de rebond de Larin est passée au-dessus de la barre transversale de Matt Turner. Tout au long du match, Turner a effectué quatre arrêts. La plupart d’entre eux étaient des collections confortables.

Christian Pulisic a soulevé un autre trophée international avec les États-Unis. Heureusement, ce match n’a pas eu le mauvais sang et les feux d’artifice du match de jeudi soir contre le Mexique.

PHOTO : IMAGO / Agencia-MexSport