L’USMNT attire la Jamaïque lors du premier match de la Gold Cup de la CONCACAF : ce que cela signifie pour les États-Unis

L’équipe nationale masculine des États-Unis a fait match nul 1-1 contre la Jamaïque lors du premier match de la phase de groupes de la Gold Cup de la CONCACAF samedi. Voici ce que vous devez savoir :

Damion Lowe a marqué le seul but de la Jamaïque à la 13e minute.

Brandon Vazquez a marqué l’égalisation à la 88e minute. C’était son deuxième but en carrière pour les États-Unis

Les hommes américains ont dominé la Jamaïque 13-6 en remportant la bataille pour la possession. L’USMNT avait 68% de possession tandis que la Jamaïque était de 32%.

Le prochain match de l’USMNT est contre Saint-Kitts-et-Nevis mercredi à 22 h HE.

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

Ce que cela signifie pour les États-Unis

Le but de Vazquez a sauvé un match nul 1-1 et ce qui n’aurait été que la deuxième fois que les États-Unis perdaient en phase de groupes de la Gold Cup. (La première et la seule fois était en 2011 au Panama.) Le tirage au sort laisse les États-Unis en bonne position pour sortir de la phase de groupes, alors que les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale et les États-Unis seront favorisés lors de leur prochain match. deux matchs contre Saint-Kitts-et-Nevis et Trinité-et-Tobago. Après le tirage au sort de ce soir, le différentiel de buts sera probablement pris en compte dans le classement, de sorte que les États-Unis devront marquer autant de buts que possible mercredi soir contre une équipe de Saint-Kitts-et-Nevis contre laquelle ils sont de grands favoris. — Ténorio

Quel est le bilan de ce tirage ?

Ce n’était pas joli, mais il serait difficile d’affirmer que le but de Vazquez n’était pas un égaliseur justifié pour l’USMNT. Les États-Unis affrontaient une équipe résolument différente de l’équipe qui a remporté le trophée de la Ligue des Nations la semaine dernière à Las Vegas. Le gardien Matt Turner, qui a sauvé un penalty pour garder le match à moins d’un but, était le seul vestige de la formation de départ, et le manque de puissance de feu du côté offensif était évident, tout comme une énorme différence dans la façon dont les États-Unis ont pu pousser le jeu à travers son milieu de terrain. Alors que la Jamaïque comptait plusieurs joueurs de Premier League dans sa formation, les États-Unis présentaient une équipe composée de joueurs nationaux nord-américains basés en MLS ou en Liga MX.

Les États-Unis ont connu quelques moments dangereux, mais n’ont jamais vraiment semblé fluides ou dangereux comme ils l’ont fait avec leurs meilleurs joueurs sur le terrain contre le Mexique et le Canada à Las Vegas. Des joueurs comme Aidan Morris et Alan Soñora ont eu du mal, les États-Unis ont cédé un but sur un coup franc défensif et le gardien jamaïcain Andre Blake a effectué plusieurs arrêts importants pour contrecarrer les Américains. Il semblait que la Jamaïque allait remporter la victoire, mais les États-Unis contrôlaient tellement le ballon et avaient la Jamaïque sur le pied arrière pendant une grande partie de la seconde mi-temps. Finalement, Vazquez a trouvé le but lorsque la Jamaïque n’a pas réussi à dégager le centre de Jesús Ferreira et a sauvé le résultat.

Il n’y aura pas une tonne de points positifs à tirer de celui-ci. Les États-Unis devraient être plus décisifs dans des matchs comme celui-ci, même avec le talent évident de la formation jamaïcaine, et ils devront mieux jouer pour avancer dans les huitièmes de finale. — Ténorio

Passé

Les États-Unis sont entrés dans la Gold Cup de la CONCACAF en beauté après avoir remporté la Ligue des Nations de la CONCACAF le 18 juin. L’USMNT a battu le Canada 2-0 avec Chris Richards et Folarin Balogun marquant les buts. Il s’agissait du deuxième titre de la Ligue des Nations CONCACAF de l’USMNT dans l’histoire du programme.

L’USMNT est champion en titre de la Gold Cup de la CONCACAF. En 2021, l’équipe a battu le Mexique 1-0 en finale, remportant le septième titre de la Gold Cup de la CONCACAF pour le pays.

Point culminant du match

Brandon Vazquez égalise à la 88e minute pour l’USMNT ! L’attaquant du FC Cincinnati trouve le ballon perdu dans la surface après le dégagement et son 1-1 en fin de match #Coupe d’Or match contre la Jamaïque. 🎥 @FOXSoccer pic.twitter.com/SmGKB8m3z4 – Le football athlétique (@TheAthleticSCCR) 25 juin 2023

