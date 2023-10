L’USMNT apprend de dures leçons contre l’Allemagne en attaque et en défense

EAST HARTFORD, Connecticut — Avant le match de l’équipe nationale masculine des États-Unis contre l’Allemagne samedi, le manager Gregg Berhalter a déclaré que « nous devons apprendre » en affrontant un adversaire aussi puissant. La Mannschaft a certainement donné plus que quelques leçons en battant les États-Unis 3-1 au stade Pratt & Whitney du Rentschler Field.

Le match a vu les États-Unis briser l’égalité à la 27e minute grâce à un superbe but lointain de Christian Pulisic. Mais même à ce moment-là, l’Allemagne avait divisé la défense américaine et les buts sont finalement arrivés sur la voie d’une victoire méritée.

Dans l’ensemble, le résultat ressemble à la défaite 3-1 contre les Pays-Bas qui a éliminé les États-Unis de la Coupe du monde 2022 en huitièmes de finale. Certes, ce soir-là au Qatar, les États-Unis avaient une bien meilleure possession – l’Allemagne avait un score de 60- 40 samedi, mais dans les moments critiques, les Néerlandais et les Allemands avaient ce petit plus de qualité pour transformer les opportunités en buts.

Plus important encore, la performance défensive américaine laisse beaucoup à désirer. L’un des problèmes les plus flagrants contre l’Allemagne concernait la manière dont les États-Unis avaient du mal à gérer la presse des visiteurs. L’Allemagne a réalisé 10 récupérations dans le tiers défensif américain – c’est le plus grand nombre pour un adversaire américain depuis la défaite 2-0 contre le Japon juste avant la Coupe du monde 2022, une défaite qui n’était pas aussi serrée que le score pourrait l’indiquer.

La fréquence à laquelle les États-Unis crachaient le ballon rendait difficile de pousser toute l’équipe vers le haut du terrain dans l’attaque, ce qui rendait la forme défensive des Américains vulnérable lorsque le ballon retournait. Les États-Unis ont été « écartés » – là où il y avait peu ou pas de pression défensive au milieu de terrain pendant la transition – par des passes intelligentes à bien trop d’occasions. Même une modification de la forme défensive de l’équipe en première mi-temps, lorsqu’elle est passée d’un 4-4-2 à un 4-3-3, n’a pas suffi à endiguer la marée.

« Quand vous faites ces erreurs en donnant le ballon au milieu de terrain, alors [transition chances] Cela va arriver », a déclaré le défenseur central Tim Ream. « Et c’est un peu ce que vous avez vu aujourd’hui, les pannes avec des gars hors de position et puis il y a un désir irrésistible d’essayer de récupérer le ballon immédiatement. Cela complique également les choses. Vous voulez faire pression après la défaite et cela complique la mise en forme défensive.

« Ce n’est donc pas faute d’avoir essayé. Je pense que parfois, c’est du surmenage au lieu de peut-être choisir les moments. »

Tyler Adams étant absent en raison d’une blessure persistante aux ischio-jambiers, Berhalter s’est tourné vers Yunus Musah et Weston McKennie pour un peu de mordant et une couverture défensive au milieu de terrain. Sauf que ça n’a pas marché. Cela était dû en grande partie au fait que, du point de vue de leur position, les deux joueurs laissaient trop d’espace au milieu pour que l’Allemagne puisse l’exploiter, que ce soit dans le tiers médian ou près du sommet de la surface de réparation américaine.

Christian Pulisic fait figure de frustré aux côtés de Folarin Balogun et Weston McKennie. Alex Grimm/Getty Images

Il convient de souligner que l’effectif allemand regorge de qualité, qu’il s’agisse d’Ilkay Gündogan, de Leroy Sané, de Jamal Musiala ou de Florian Wirtz. Et pour être honnête, les Allemands ont également eu quelques rebonds fortuits. La touche de Matt Turner lors du dribble de Sane est tombée sur Gundogan pour le premier de l’Allemagne. Le tacle de Ream était dévié vers Niclas Füllkrug à l’approche du troisième match allemand.

Mais trop souvent, les États-Unis ne se sont pas aidés, permettant à l’Allemagne de tirer le meilleur parti de sa chance. Sur les trois buts, la pression américaine juste à l’extérieur de la surface a fait défaut. Quelqu’un, n’importe qui, devait livrer un tacle qui allait désamorcer la situation. Tout cela a laissé la ligne arrière américaine dans des situations difficiles.

« C’était un peu comme voir un accident de train arriver, mais on ne pouvait pas vraiment s’en éloigner », a déclaré le défenseur Chris Richards. « C’est un peu ce que l’on ressent à certains moments. »

Il a ajouté à propos de l’Allemagne : « Quand ils ont le ballon et qu’ils ont 20, 30 mètres [of space]c’est une équipe difficile à affronter. »

Tout cela montre à quel point Adams manque aux États-Unis. Le match de samedi n’était pas la première fois que les États-Unis devaient se passer du milieu de terrain de l’AFC Bournemouth. Les Américains ont remporté le titre de la Ligue des Nations de la Concacaf malgré son absence, mais l’Allemagne est le genre d’adversaire qui punit les erreurs plus impitoyablement que le Mexique ou le Canada, et la ténacité au milieu de terrain qui manquait samedi est précisément celle qu’offre Adams.

Il semble peu probable qu’Adams ait raté des plaqués avec la même régularité que les États-Unis samedi. Avec lui sur le plateau dans un avenir prévisible, c’est à Berhalter de trouver une voie à suivre. Il ne semble pas y avoir de réponses faciles.

jouer 1:47 Berhalter : la performance contre l’Allemagne devrait donner confiance à l’USMNT Gregg Berhalter explique ce que l’USMNT peut retenir de sa défaite 3-1 contre l’Allemagne.

Il y avait des leçons à tirer du côté offensif également, même si elles étaient plus difficiles à repérer, surtout compte tenu de l’effet wow du but de Pulisic. Les États-Unis ont créé leurs propres opportunités de transition en première mi-temps, Timothy Weah en profitant pour démontrer sa vitesse à plusieurs reprises. L’Allemagne a certainement dû se démener à plusieurs reprises pour tenir les États-Unis à distance, et Pulisic a vu un but rappelé pour un hors-jeu douteux. (Un appel de pénalité de Pulisic qui a été rejeté semblait plus légitime.)

La cause américaine a été considérablement soutenue par le retour de Giovanni Reyna dans l’alignement. Au cours de cette année civile, les États-Unis ont semblé les plus fluides lorsque Reyna était sur le terrain, surtout lorsqu’il joue de manière plus centrale. Reyna a flotté un peu sur le terrain, mais il a été suffisamment impliqué dans ses 45 minutes d’action pour donner l’espoir que les États-Unis puissent troubler les meilleures équipes du monde.

Cela dit, les États-Unis manquaient encore d’un peu de précision dans le dernier tiers, ce qui reste l’une des plus grandes faiblesses de cette équipe et l’une des principales raisons pour lesquelles elle ne s’est pas encore rapprochée de l’élite mondiale. Ce n’était pas la première fois que les passes de centrage étaient juste un peu en retard sur leurs cibles, ou juste un peu trop hautes. L’attaque désynchronisée de l’USMNT se reflète dans ses statistiques : son xG en jeu ouvert lors du match de samedi était de 0,09, la note la plus basse de tous les matchs sous Berhalter. Aussi dangereux que soient les États-Unis à certains moments, ils doivent absolument se retirer.

L’Allemagne est-elle une excellente équipe ? Tu paries. Mais les États-Unis avaient des chances, et ils n’ont pas profité de leur excellent travail d’approche.

« [There are] il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons améliorer. Nous améliorons beaucoup de choses », a ajouté Ream. « Beaucoup de choses sur lesquelles travailler pour pouvoir concourir pendant 90 minutes, pas seulement pendant 45 minutes. »

Les États-Unis auront l’occasion de le montrer mardi contre le Ghana à Nashville.