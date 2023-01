L’USMNT appelle trois doubles joueurs nationaux pour le camp d’entraînement

L’USMNT a appelé deux joueurs nationaux doubles pour leur camp d’entraînement de janvier. Brandon Vazquez, Alejandro Zendejas et Jonathan Gomez seront tous deux impliqués dans le camp d’entraînement ce mois-ci. L’USMNT a également prévu deux matches amicaux. Ils affronteront d’abord la Serbie le mercredi 25 janvier puis la Colombie le samedi 28 janvier.

Vazquez, avant-centre du FC Cincinnati, a déjà joué pour des équipes de jeunes américaines. Cependant, l’équipe mexicaine U-17 l’a également appelé. Néanmoins, l’attaquant de 24 ans aura enfin sa chance avec l’équipe senior américaine.

Double attaquant national ravi de l’appel à l’USMNT

“C’est une étape importante pour moi”, a déclaré Vazquez à MLSsoccer.com en apprenant la nouvelle.

“Je veux dire, grandir avec le [U.S.] l’équipe nationale, puis voir d’autres coéquipiers avoir l’opportunité et s’épanouir avec l’équipe nationale masculine, et ne pas être là, parfois je compare, tu sais? Donc j’aimerais toujours être là aussi. Cela faisait longtemps que je voulais y arriver. »

Le natif de San Diego a également confirmé que l’équipe nationale du Mexique ne l’avait pas appelé pour potentiellement rejoindre El Tri. Vazquez a marqué 18 buts et ajouté huit passes décisives lors de la campagne MLS 2022. Sa saison stellaire a été récompensée par une sélection All-Star.

Zendejas a déjà changé d’allégeance

Zendejas, un milieu de terrain de la centrale mexicaine America, se rendra également au camp d’entraînement. Également âgé de 24 ans, le milieu de terrain/ailier polyvalent a en fait représenté les États-Unis et le Mexique au cours de sa carrière. Zendejas a d’abord joué pour les équipes américaines U15 et U17 avant de changer son alliance avec le Mexique au niveau U21.

Le milieu de terrain a techniquement fait deux apparitions pour l’équipe senior El Tri; cependant, la FIFA a enquêté sur la situation car le joueur n’a pas déposé de changement officiel unique dans l’équipe. Zendejas, par l’intermédiaire de son avocat, a déclaré qu’il envisageait de revenir dans l’équipe nationale américaine en novembre.

Le fait que les trois joueurs soient au camp d’entraînement ne signifie cependant pas nécessairement qu’ils ne pourront jamais jouer pour le Mexique. Les joueurs ne sont pas essentiellement enfermés jusqu’à ce qu’ils jouent des matchs sanctionnés par la FIFA pour une équipe nationale.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto