Mercredi matin, le manager de l’USMNT, Gregg Berhalter, a annoncé la liste pour une paire de matches amicaux fin septembre.

Les États-Unis ont deux matches prévus plus tard ce mois-ci, tous deux contre des équipes de la Coupe du monde. Le 23 septembre, l’USMNT combat le Japon à Düsseldorf, en Allemagne. Puis, quatre jours plus tard, les États-Unis se rendent à Murcie, en Espagne, pour jouer contre l’Arabie saoudite.

Cette paire de jeux a une signification pour différentes raisons, à la fois en ce qui concerne les joueurs et le manager. Pour Gregg Berhalter, c’est sa chance de voir quelles tactiques ou quels joueurs fonctionnent le mieux contre une forte opposition. Bien que le Japon et l’Arabie saoudite ne soient pas les favoris de la Coupe du monde, ils offrent une opportunité pour des styles de jeu peu familiers à ceux contre lesquels les Américains jouent traditionnellement. L’imprévisibilité de la Coupe du monde nécessite des tests pour avoir du succès. Cette équipe américaine n’a pas fait ses preuves à la Coupe du monde avec si peu d’expérience après avoir raté 2018.

La liste de septembre de l’USMNT ne compte qu’un seul joueur ayant une expérience de la Coupe du monde, Deandre Yedlin. Il a disputé trois matchs de remplacement lors des quatre matchs des États-Unis au Brésil.

🇫🇷 Gregg Berhalter appelle 26 joueurs pour les prochains matchs contre le Japon et l’Arabie saoudite » https://t.co/dAbRUfceXA#USMNT X @BioSteelSports pic.twitter.com/OybYQvBKiu — Équipe nationale masculine de football des États-Unis (@USMNT) 14 septembre 2022

Composition de l’USMNT pour les matchs amicaux de septembre

Pour ces joueurs, certains voient ces deux prochains matchs comme une chance de figurer sur la liste finale des équipes pour la Coupe du monde elle-même. Plus tôt en septembre, Berhalter a déclaré que son équipe de Coupe du monde était complète à environ 85%.

L’accent est mis ici sur la position de l’attaquant. Gregg Berhalter a appelé quatre vrais attaquants car il n’y a pas de favori clair pour le poste. Ricardo Pepi, Josh Sargent, Jesús Ferreira et Jordan Morris sont les quatre noms qui cherchent à prendre l’avion pour le Qatar. Les prochains matches amicaux sont peut-être leur dernière chance de marquer les esprits.

De plus, certains noms non inclus en raison d’une blessure devraient figurer sur la liste finale de la Coupe du monde. Par exemple, Tim Weah est toujours absent, ouvrant la porte à un autre attaquant. Il en va de même pour Antonee Robinson de Fulham, qui s’est blessé plus tôt dans le mois.

Gardiens

Ethan Horvath (Luton Town), Sean Johnson (New York City FC), Matt Turner (Arsenal).

Défenseurs

Reggie Cannon (Boavista), Cameron Carter-Vickers (Celtic), Sergiño Dest (AC Milan, Aaron Long (New York Red Bulls), Chris Richards (Crystal Palace), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Sam Vines (Royal Antwerp), DeAndre Yedlin (Inter Miami), Walker Zimmerman (Nashville SC).

Milieux de terrain

Kellyn Acosta (LAFC), Tyler Adams (Leeds United), Luca de la Torre (Celta Vigo), Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (Valence), Malik Tillman (Rangers).

Attaquants

Brenden Aaronson (Leeds United), Paul Arriola (FC Dallas), Jesús Ferreira (FC Dallas), Jordan Morris (Seattle Sounders), Ricardo Pepi (Groningen), Christian Pulisic (Chelsea), Gio Reyna (Borussia Dortmund), Josh Sargent ( ville de Norwich).

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire