L’USMNT affrontera son ennemi mexicain en demi-finale sous haute pression de la Ligue des Nations

Doug McIntyre Journaliste de football

PARADISE, Nevada – Si quelqu’un avait besoin d’un rappel des enjeux considérables impliqués lorsque l’équipe nationale masculine des États-Unis rencontre le chef ennemi du Mexique lors de la demi-finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF jeudi soir à quelques pas du Strip de Las Vegas, écoutez sous le feu Le Tri l’entraîneur Diego Cocca.

Cocca n’est à la tête du Mexique que depuis février. Mais si son équipe perdait le match de jeudi face à son plus grand rival, il est possible que Cocca soit viré avant Le Tri affrontera le Canada ou le Panama dans le match pour la troisième place de dimanche.

« Je connais la chaise sur laquelle je suis assis », a déclaré Cocca, qui n’a pas encore perdu en cinq matches (2V-3T-0D) avec Le Tri, a déclaré aux journalistes lors de la conférence de presse d’avant-match de mercredi. « Je sais qu’il y a plus de fans qui veulent que je parte que de fans qui veulent que je reste. »

C’est dire à quel point le match de jeudi est important au sud de la frontière, et pour cause : le Mexique n’a pas battu les Américains en cinq essais depuis leur dernière victoire en 2019. Les adversaires ont récemment disputé un match nul 1-1 en avril.

C’était un match amical, cependant, et un match dans lequel les deux équipes manquaient la plupart de leurs stars basées en Europe. Les grands noms sont là pour celui-ci : Edson Álvarez et Guillermo Ochoa pour Le Tri, Christian Pulisic et le nouvel attaquant Folarin Balogun pour les hôtes. La chance de jouer pour un trophée est en jeu. L’atmosphère à l’intérieur du stade Allegiant, qui sera principalement rempli par ceux qui soutiennent le Mexique, promet d’être électrique.

« En tant que professionnels, c’est le type de matchs auxquels nous voulons tous jouer, auxquels nous voulons tous participer », a déclaré mercredi l’entraîneur américain par intérim BJ Callaghan. « Nous avons un grand respect pour le Mexique et nous sommes impatients de les affronter demain soir. »

Callaghan ne ressent peut-être pas le même genre de pression que Cocca; après la fin de la Gold Cup de la CONCACAF le mois prochain, l’assistant de la Coupe du monde 2022 se retirera pour que quiconque nomme le football américain pour diriger l’USMNT pour l’événement 2026, qui sera co-organisé par les voisins nord-américains, les États-Unis, le Mexique et le Canada. Mais il reste encore beaucoup à faire pour les États-Unis au-delà de la défense du titre de la Ligue des Nations.

En l’absence de matches de qualification pour la Coupe du monde pour ces pays au cours des trois prochaines années (chaque pays hôte se voit automatiquement attribuer une place), des tests sévères comme celui de jeudi prennent une importance supplémentaire.

« Alors que nous regardons vers 2026 », a déclaré Callaghan, « Des jeux comme celui-ci – de haute intensité, à enjeux élevés, de type rivalité, à élimination directe – ce sont les moments que nous voulons nous prouver que nous pouvons gérer . »

Et les deux équipes ont beaucoup à prouver. Le Mexique n’est qu’à six mois de sa pire performance en Coupe du monde depuis des décennies. Pulisic et ses 12 coéquipiers qui ont aidé les États-Unis à atteindre la phase à élimination directe à Qatar 2022 se reprochent toujours d’avoir perdu contre les Pays-Bas 3-1 en huitièmes de finale. C’est aussi proche d’une seconde chance qu’ils en auront pendant un certain temps, au moins jusqu’à la Copa America de l’été prochain, qui se tiendra également aux États-Unis. Jusqu’à huit partants de celui-là pourraient également être dans la formation américaine jeudi.

Callaghan ne dirait pas si Balogun jouera dès le début de son premier match depuis que la FIFA a approuvé son transfert unique de l’Angleterre. Mais il a été enthousiaste lorsqu’on lui a posé des questions sur le défenseur central Chris Richards, qui, avec le vétéran Tim Ream indisponible en raison d’un bras cassé, est en concurrence avec Miles Robinson et Walker Zimmerman pour une place au cœur de la ligne arrière américaine. Richards a raté la Coupe du monde à cause d’une blessure.

« Chris a passé 10 très bons jours ici », a déclaré Callaghan. « Il apporte un sentiment de calme dans le groupe sur le terrain. Il est vraiment passé d’un jeune joueur à un joueur qui, je pense, est prêt à passer à l’étape suivante et à avoir un grand impact pour nous. »

Comme la décision sur Balogun, c’est un gros appel à faire pour un manager temporaire. Autant que Cocca ressent la chaleur, au moins le Mexique a un leader à plein temps. Ce n’est pas du tout idéal qu’un match de cette ampleur ait lieu alors que l’USMNT est entre entraîneurs. Callaghan n’occupe le poste de direction que depuis deux semaines; il a remplacé un autre manager par intérim, Anthony Hudson, parti pour reprendre le club qatari Al-Markhiya SC. Comme il l’a fait lors de sa promotion, il a insisté mercredi sur le fait que la transition s’est déroulée sans heurts.

« Je suis ici depuis quatre ans et demi et j’ai la chance d’avoir la plupart du même personnel et la plupart des mêmes joueurs », a déclaré Callaghan. « Donc, je pense que c’est plutôt le statu quo et que ça fonctionne normalement. »

On verra bien assez tôt. Il n’y a rien de normal dans les matchs États-Unis-Mexique, et certainement pas celui-ci, où il doit y avoir un gagnant et un perdant, où la misère ou l’euphorie sont les seules issues possibles.

Pas quand, pour ces deux grands rivaux, il y a autant en jeu.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue des Nations de la CONCACAF États-Unis Mexique

Tendances de la LIGUE DES NATIONS DE LA CONCACAF