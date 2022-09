L’USMNT affronte le Japon dans l’avant-dernière préparation de la Coupe du monde

Alors que la Coupe du monde se rapproche de plus en plus, US Soccer a programmé deux matches amicaux pour l’USMNT. La paire d’appareils teste le courage de l’équipe et voit comment les choses se déroulent avant leur expédition au Qatar en novembre.

La paire de matches amicaux est un changement de rythme rafraîchissant. Les adversaires du Japon et de l’Arabie saoudite sont des ennemis relativement inconnus pour les Stars and Stripes. En plus de cela, les matchs se déroulent sur des sites neutres en Europe, reflétant un match neutre à la Coupe du monde contre une opposition liée à la Coupe du monde.

Avant la pandémie de COVID-19, les deux derniers jeux sur sites neutres en Europe étaient rares. Les États-Unis ont affronté les Italiens dans un match disputé entre deux équipes qui n’ont pas réussi à atteindre Russie 2018. Puis, quatre ans auparavant, Londres avait accueilli les États-Unis contre la Colombie. Avant COVID, la dernière fois que l’USMNT a remporté un match amical sur site neutre en Europe, c’était une victoire 1-0 en mars 2006 contre la Pologne en Allemagne. De toute évidence, les États-Unis ne connaissent pas trop les jeux sur site neutre en Europe.

Avec ces deux matchs servant de mise au point finale avant la Coupe du monde, les fans espèrent des résultats positifs qui créeront une dynamique en direction du Qatar.

Équipe actuelle de l’USMNT

La liste pour ces deux matchs appelés par Gregg Berhalter est un mélange de joueurs basés en Europe et de joueurs basés en MLS. Dans le but, Zack Steffen est sorti avec une blessure alors le trio de Matt Turner, Ethan Horvath et Sean Johnson se bat pour un rôle de départ.

La ligne de fond est à nouveau un sac mélangé. Berhalter continue d’exclure John Brooks de l’équipe pour des raisons connues de lui seul. Même alors, Berhalter assure que Brooks a toujours une place dans l’équipe. Sans Brooks, les trois défenseurs américains les plus expérimentés sont DeAndre Yedlin, Walker Zimmerman et Aaron Long. Tous les trois jouent pour des clubs MLS, tandis que le seul joueur avec une vaste expérience de l’équipe de septembre jouant en Europe est Sergiño Dest, avec 17 sélections.

Le milieu de terrain comprend Weston McKennie et le moteur de Leeds Tyler Adams. De plus, des noms relativement inexpérimentés comme Johnny Cardoso et Malik Tillman gagnent un appel.

À l’avant, c’est là que les choses sont les plus prometteuses. L’homme vedette Christian Pulisic revient pour obtenir des minutes avec l’équipe. De plus, Brenden Aaronson cherche à poursuivre son départ fulgurant sous l’Américain Jesse Marsch à Leeds. En plus de cela, l’équipe voit le retour de Josh Sargent et d’un Gio Reyna en bonne santé.

Cologne : là où les finitions sont aussi lisses que la Kölsch 🍻 pic.twitter.com/iJc3WKo0D9 — Équipe nationale masculine de football des États-Unis (@USMNT) 20 septembre 2022

L’USMNT affronte le Japon depuis Düsseldorf

Cette paire de matchs représente un test solide pour les États-Unis dans la préparation de la Coupe du monde. Il en va de même pour le Japon dans son travail préparatoire à la Coupe du monde.

Les Samurai Blue en sont à leur septième participation consécutive à la Coupe du monde. L’équipe a terminé deuxième du groupe B lors des qualifications pour la Coupe du monde de l’AFC. Depuis la fin des éliminatoires, le bilan du Japon est de quatre victoires, deux défaites et un nul.

Lors de la Coupe du monde, le Japon est dans un groupe E tant vanté. Les adversaires sont l’Espagne, l’Allemagne et le Costa Rica de la CONCACAF. L’équipe japonaise jouant contre l’USMNT possède une expérience dans des matchs clés.

Eiji Kawashima est dans les buts avec 95 sélections à son actif. Deux de leurs défenseurs, Yuto Nagatomo et le capitaine Maya Yoshida, ont totalisé plus de 100 sélections. Le milieu de terrain n’a pas de joueurs avec autant d’apparitions, mais il y a une foule de gars avec plus de 40. Et le plus intéressant, la ligne de front comprend trois joueurs qui exercent tous leur métier avec le Celtic en Écosse : Reo Hatate avec une casquette et zéro but, Kyogo Furuhashi avec 15 sélections et 3 buts, et enfin Daizen Maeda avec sept sélections et un but.

Informations sur le jeu

Regarder USA-Japon Comprend : l’équipe nationale masculine des États-Unis + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Le match de l’USMNT contre le Japon débutera le vendredi 23 septembre depuis la Merkur Spiel-Arena à 8 h 15 HE. Düsseldorf est pratiquement à mi-chemin entre les États-Unis et le Japon, donc un emplacement approprié sur ce front. La couverture du jeu est disponible sur ESPN2, UniMas et TUDN.

Le Japon et l’USMNT n’ont que deux matchs entre eux. Les deux équipes ont une victoire, les États-Unis remportant le match le plus récent, 3-2. Cependant, ce jeu était de retour en février 2006 à Oracle Park à San Francisco.

Le match suivant pour les États-Unis aura lieu à Murcie, en Espagne, contre l’Arabie saoudite le mardi 27 septembre. La couverture de ce match n’est pas la même que celle contre le Japon, FS1 étant diffusé à 14 h HE.

PHOTO : Imago / Icône Sportswire