L’USMNT a un trou en forme d’Adams au milieu de terrain, personne pour le combler

EAST HARTFORD, Connecticut — Le match de samedi contre l’Allemagne a donné au manager de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Gregg Berhalter, l’occasion de tester ce qu’il appelle son « Plan B » au milieu de terrain américain. Autrement connu sous le nom de : La vie sans Tyler Adams.

Ce n’est pas la première fois que les États-Unis doivent fouiller dans leur sac tactique pour trouver un moyen de compenser l’absence du milieu de terrain blessé de l’AFC Bournemouth. En juin dernier, les États-Unis ont remporté la Ligue des Nations de la Concacaf sans l’influence d’Adams. La situation était similaire deux ans auparavant, Adams étant réduit à un passage tardif de 37 minutes lors de la victoire en prolongation contre le Mexique lors de la finale de la Ligue des Nations cette année-là.

Mais la défaite 3-1 des Américains face à l’Allemagne samedi donne une pause. Ni Yunus Musah ni Weston McKennie n’ont fourni le genre de mordant et de couverture au sol qu’Adams fournit habituellement au milieu de terrain, et le centre de la défense américaine en a été pire. Les États-Unis étaient plus vulnérables que d’habitude en contre-attaque, et il y avait une inefficacité générale en termes de plaquages ​​près du sommet de la surface de réparation américaine.

Une question qui préoccupait l’esprit collectif des États-Unis se pose encore plus : quelle est la meilleure voie à suivre sans le capitaine américain pour la Coupe du monde ?

Adams a passé une grande partie des sept derniers mois sur la touche. Une blessure aux ischio-jambiers subie en mars de la saison dernière avec Leeds United l’a d’abord mis hors de combat, pour ensuite nécessiter une intervention chirurgicale en mai. Après son transfert hors saison aux Cherries, Adams a fait ses débuts en club le 27 septembre lors du match de la Coupe Carabao contre Stoke City, jouant les 20 dernières minutes. Mais il a subi un revers lors de ce match, le manager Andoni Iraola déclarant au Bournemouth Daily Echo qu’Adams « va être absent pendant un certain temps ».

Cette évaluation met Berhalter dans une situation délicate étant donné que les compétences d’Adams sont presque impossibles à reproduire. Cela met également en évidence le fait que même si les États-Unis ont établi des bases solides lors de la dernière Coupe du monde, il n’est pas facile de bâtir sur cette performance. La forme des joueurs fluctue, tout comme leur santé. Cela dit, Berhalter préfère considérer la situation sous un jour plus positif.

« Cela nous donne l’opportunité d’avoir un plan B quand – et si – Tyler n’est pas disponible et nous y travaillerons », a-t-il déclaré lors d’une récente conférence téléphonique avec des journalistes avant le match de samedi contre l’Allemagne.

Plus facile à dire qu’à faire.

Adams est l’un des joueurs les plus importants de l’équipe nationale masculine des États-Unis. Sa portée et ses tacles susmentionnés permettent aux États-Unis de jouer avec un seul milieu de terrain défensif, permettant à des joueurs comme Musah et McKennie d’aller plus loin dans le but d’augmenter l’attaque américaine, et ses prouesses globales aident à étouffer les contre-attaques adverses. Ce dernier trait aurait pu s’avérer particulièrement utile contre l’Allemagne, puisque les États-Unis ont été continuellement dépassés en position centrale lors d’une défaite 3-1.

Les statistiques d’Adams le confirment. Parmi les milieux de terrain de la Concacaf qui ont joué au moins 500 minutes lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022, Adams s’est classé deuxième pour les plaqués toutes les 90 minutes (temps d’arrêt compris) avec 3,01, quatrième pour les interventions défensives toutes les 90 minutes avec 13,15 et deuxième pour les duels gagnés. à 60,8%. Il a enregistré des chiffres similaires en Premier League avec Leeds la saison dernière, réalisant 3,42 plaqués toutes les 90 minutes de temps de jeu réel ainsi que 14,12 interventions défensives et un taux de victoires en duel de 57 %.

Oui, ces chiffres sont fonction de sa position, mais ils révèlent également qu’il a bien fait son travail. Si bien, en fait, que sa blessure est considérée dans certains milieux comme la principale raison pour laquelle Leeds a été relégué au championnat anglais. Son jeu lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar a suscité des éloges similaires.

Berhalter doit maintenant trouver une alternative. Samedi, il a choisi de laisser tomber Musah et McKennie plus profondément dans un double pivot. Il s’agit cependant d’une solution qui pose de nombreux problèmes.

Berhalter a noté que lors du match de l’UEFA Champions League de la semaine dernière entre l’AC Milan et le Borussia Dortmund, Musah avait été déployé plus profondément au milieu de terrain, mais la préférence de Musah pour sortir le ballon des ennuis a entraîné des moments effrayants au cours desquels la possession a été perdue dans des zones dangereuses. Il a connu des difficultés similaires samedi, mais pas aussi souvent.

Si Musah veut vraiment se positionner dans un rôle plus profond, il devra trouver une plus grande variété de solutions que de simplement sortir des moments difficiles. Il le sait aussi.

« J’ai l’impression que c’est une zone du terrain où c’est délicat, donc il faut essayer de jouer simple », a déclaré Musah lors d’un appel Zoom avec des journalistes. « Je dois donc simplifier mon jeu et essayer de jouer simplement à une ou deux touches. Évidemment, vous n’êtes pas dans les poches comme vous l’êtes lorsque vous jouez plus haut. »

L’USMNT n’a plus l’air que d’elle-même sans le capitaine Tyler Adams au milieu de terrain. Patrick Smith – FIFA/FIFA via Getty Images

Quant à McKennie, lui donner plus de responsabilités défensives pourrait émousser certains de ses meilleurs attributs, notamment sa capacité à effectuer des courses tardives dans la surface. Il a également admis qu’il préfère un rôle plus vaste que celui de numéro 6.

« Mon rôle préféré est certainement de jouer un 8 des deux côtés du ballon », a-t-il déclaré aux journalistes via Zoom. « Je ne sais pas vraiment… Je ne dirais pas que je ne réussis pas bien, mais je suis quelqu’un qui aime juste être libre de me déplacer sur le terrain, et j’ai l’impression d’avoir une bonne compréhension du jeu. , une bonne vision du jeu, et je sais où je suis nécessaire à certains moments et où je ne le suis pas.

Le problème est que Gio Reyna, qui a fait sa première apparition pour les États-Unis samedi depuis s’être fracturé la jambe droite en juin dernier, préfère également une certaine liberté. À un moment donné, il doit y avoir un peu moins de liberté et plus de discipline de position, ce avec quoi McKennie a parfois eu du mal. Berhalter l’a reconnu ce samedi, repoussant finalement Reyna plus loin pour aider McKennie et Musah, mais en vain. En seconde période, Berhalter a remplacé Luca de la Torre pour Reyna sans grand impact, mais le laisser tomber plus profondément pourrait valoir la peine d’essayer à nouveau.

Une critique du soi-disant « milieu de terrain MMA » de Musa, McKennie et Adams est un manque général de créativité et de précision des passes. C’est un domaine dans lequel la présence de De la Torre pourrait profiter à l’équipe américaine. L’inconvénient, cependant, est que De la Torre est léger en termes de côté défensif du ballon. Sur une partie de deux saisons avec le Celta Vigo de LaLiga, le pourcentage de victoires de De la Torre en termes de plaqués, de duels et de sauts est respectivement de 27,3%, 31% et 25%, bien en dessous des chiffres d’Adams de 39,7%, 57% et 63,4%. En termes d’interventions défensives, il a une moyenne de 5,77 toutes les 90 minutes cette saison, même s’il convient de noter qu’avec le Celta, il joue généralement plus haut sur le terrain.

De nombreux regards seront tournés vers le milieu de terrain d’Heidenheim Lennard Maloney, la dernière recrue binationale de Berhalter. Ses chiffres défensifs au cours d’une partie des deux dernières saisons (33 %, 49,4 % et 55,4 %), qui incluent une campagne gagnante du titre en 2. Bundesliga, se rapprochent d’Adams, même si son pourcentage de passes de seulement 73,7 % devra améliorer.

Le meilleur candidat pourrait être le milieu de terrain de l’Internacional Johnny Cardoso, qui a été soigné avec le ballon en Serie A brésilienne (86,1 % de passes réussies au cours des trois dernières saisons) et solide en défense (34 %, 51,1 % et 57 %). dans le même laps de temps. Cependant, il n’a pas vraiment attiré l’attention dans les quelques opportunités qu’il a eues avec les États-Unis (huit apparitions depuis 2020). Il est actuellement au camp et pourrait avoir une meilleure chance contre le Ghana mardi.

Il existe d’autres options. Kellyn Acosta du LAFC a remplacé Adams dans le passé, mais son jeu a été inégal à ces occasions. Parmi les autres possibilités figuraient Tanner Tessmann de Venezia et Aidan Morris de Columbus Crew, qui pourraient tous deux se retrouver avec l’équipe olympique américaine.

La question de savoir où déployer Reyna complique les choses. Berhalter n’a pas exclu de jouer l’attaquant de Dortmund à plusieurs reprises, que ce soit sur l’aile droite, au milieu offensif dans un 4-2-3-1 ou dans le cadre d’un milieu de terrain à trois. Si Reyna est utilisé comme milieu de terrain offensif, cela aura un impact sur la décision quant à savoir qui joue derrière lui.

La prochaine occasion de tester les options de milieu de terrain de l’équipe américaine aura lieu mardi contre le Ghana, suivi des rencontres du mois prochain dans la Ligue des Nations de la Concacaf. Compte tenu de l’apparence actuelle du milieu de terrain américain, davantage d’expérimentations sont nécessaires.