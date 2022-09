L’USMNT a du “travail à faire” avant la Coupe du monde après la défaite humiliante du Japon

DUSSELDORF, Allemagne – Le manager de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Gregg Berhalter, a reconnu que son équipe avait du “travail à faire” avant la Coupe du monde après une défaite 2-0 en amical contre le Japon au cours de laquelle les Américains ont lutté contre la presse des Samurai Blue.

Le Japon a exercé une pression tout au long des 45 premières minutes, limitant les États-Unis à seulement cinq touches dans la surface de réparation adverse. Le gardien américain Matt Turner a été contraint de faire plusieurs arrêts, dont un duel face à face avec Daichi Kamada à la 13e minute.

Mais l’attaquant de l’Eintracht Francfort a fait une percée méritée à la 24e minute. Le Japon a rapidement rompu après un revirement américain, et le premier tir de Kamada depuis la passe de Hidemasa Morita a battu proprement Turner pour le premier but du Japon.

Les États-Unis ont semblé un peu mieux en seconde période après un quatuor de remplaçants, mais n’ont jamais vraiment menacé le but du Japon, à l’exception d’un effort tardif de Brenden Aaronson qui est passé à côté. Le remplaçant japonais Kaoru Mitoma a scellé une victoire méritée avec un décompte à la 88e minute.

“Nous avons du travail à faire. Nous devons clairement nous améliorer, mais dans l’ensemble, c’est une très bonne expérience pour cette équipe”, a déclaré Berhalter lors de sa conférence de presse d’après-match.

“Donnez beaucoup de crédit au Japon. Je pense qu’ils ont joué un bon match et ils nous ont donné du fil à retordre. Je pense que parfois nous étions bien dans le match et bien performés, mais dans l’ensemble, sur 90 minutes, nous aurions pu être meilleurs. [It] n’était pas assez bon.”

La manière de la défaite, avec les États-Unis coupables de nombreux revirements dans leur propre moitié, fera réfléchir Berhalter. Il en sera de même du fait que le Japon a été plus rapide à 50/50 balles et plus agressif dans l’ensemble, comme en témoigne le fait qu’il a commis 16 fautes contre seulement trois pour les États-Unis.

Gregg Berhalter et l’USMNT ont moins de deux mois avant de lancer la Coupe du monde contre le Pays de Galles le 21 novembre. Christof Koepsel/Getty Images

“Je ne sais pas si la proximité de la Coupe du monde a quelque chose à voir avec cela, mais les gars n’avaient pas l’air frais, et d’un point de vue physique, nous avons juste regardé un pas en arrière”, a déclaré Berhalter. “Et puis c’est difficile, une équipe comme le Japon va te punir.

“L’ajustement en deuxième mi-temps nous a permis de mieux contrôler le jeu, nous a donné plus de passes entre les lignes. Mais en première mi-temps, je pense que c’était juste le manque de confort sur le ballon, des cadeaux idiots.

“Nous avons construit l’adversaire après un départ décent, mais ensuite cela a commencé à faire boule de neige et à donner des balles et ce n’était pas ce que nous avions envisagé.”

Les États-Unis étaient privés de plusieurs joueurs de premier choix, dont l’attaquant de Chelsea Christian Pulisic, qui a subi une blessure mineure plus tôt dans la semaine à l’entraînement, et a été exclu du match par précaution.

Berhalter a déclaré que le statut de Pulisic serait surveillé. Les États-Unis affronteront l’Arabie saoudite à Murcie, en Espagne, mardi.

“Christian, son statut est au jour le jour. C’était toc, et, on verra [at Saturday’s practice] s’il peut aller sur le terrain”, a déclaré Berhalter.

Le milieu de terrain américain Tyler Adams a insisté sur le fait que la presse japonaise était une tactique que d’autres équipes avaient utilisée contre son équipe, mais dans ce cas, il a fallu trop de temps aux Américains pour faire des ajustements.

“Je pense que certaines des équipes de la CONCACAF, vous savez, les Mexicains et les Honduras, ont fait pression sur nous et nous avons trouvé des solutions”, a-t-il déclaré.

“Nous avions juste besoin de trouver des solutions plus tôt. Je pense que nous avions un plan de match et je pense que cela aurait été efficace si nous nous en tenions au plan de match. Mais parfois, j’ai juste senti que nous commencions peut-être à chercher des solutions individuelles. au lieu de rester ensemble, de s’en tenir au plan de match, de rester discipliné dans notre plan de match.

“Et vous avez vu le Japon, ils l’ont bien fait. Ils avaient un plan de match et c’était efficace.”