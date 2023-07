L’USL votera sur l’adoption du système de promotion et de relégation: Sources

L’USL est sur le point de voter pour l’adoption d’un système de promotion et de relégation dans sa structure de football masculin de division inférieure, ont indiqué des sources informées des plans. L’athlétisme. Les sources, qui ont obtenu l’anonymat parce qu’elles n’étaient pas autorisées à discuter publiquement du vote avant qu’il n’ait lieu, sont optimistes quant au vote, mais ce n’est pas considéré comme une certitude.

Les propriétaires voteront sur l’opportunité de procéder à la nouvelle structure compétitive lors des réunions du conseil des gouverneurs de l’USL, qui auront lieu les 9 et 10 août à Colorado Springs, Colorado. Histoire du football américain.

Le vote ne portera pas sur un cadre précis et finalisé de promotion et de relégation, ont précisé les sources. Au contraire, le sujet soumis au vote confirmera si la propriété des clubs des ligues a suffisamment d’intérêt collectif pour mériter des travaux supplémentaires en vue de la mise en œuvre d’un système ouvert parmi les compétitions professionnelles de l’USL.

Un porte-parole de l’USL a refusé de commenter lorsqu’il a été joint par L’athlétisme.

Le vote à venir culmine le travail qui a sérieusement commencé publiquement lors des réunions de mi-année de l’USL en 2021, lorsque l’organisation a officiellement proposé de travailler à l’intégration de la promotion et de la relégation entre son championnat de deuxième division et la Ligue 1 de troisième division.

Le passage à un système ouvert est considéré par les partisans comme un moyen de stimuler l’intérêt, la durabilité et le potentiel de croissance dans le paysage des divisions inférieures du football américain, compte tenu des enjeux accrus du format aux deux extrémités de la table.

« Si vous pensez d’une manière ou d’une autre que continuer sur notre trajectoire actuelle nous rendra compétitifs et là où nous voulons tous être, vous vous trompez », a déclaré un propriétaire de l’USL. L’athlétisme. « La réalité est que la MLS détruira l’USL à long terme (sur notre trajectoire actuelle). Mais si l’USL réussit à adopter pro/rel et peut obtenir une sanction de division un (pour le plus haut niveau), elle sera transformée.

L’USL a été fondée en 1986 et a établi le championnat sanctionné de deuxième division en 2011 et la Ligue 1 de troisième division en 2019. Bien qu’elle ait auparavant inclus des clubs affiliés à la MLS dans ses rangs pendant près d’une décennie, 2023 marque la première année sans aucune « MLS 2 ». » équipes ou une relation formelle de quelque nature que ce soit avec la ligue masculine de première division des États-Unis et du Canada.

Bien que les détails du plan soient encore en délibération avant d’être finalisés, la ligue envisage de créer un niveau supplémentaire entre le championnat et le classement actuel de League One; les équipes d’expansion peuvent entrer dans ce nouveau niveau intermédiaire en attendant le paiement de frais supérieurs à ceux nécessaires pour entrer dans League One. Une source a déclaré que les frais demandés actuellement pour l’entrée dans la Ligue 1 étaient d’environ 5 millions de dollars.

Le mérite sportif dicterait à certains clubs de passer du championnat au nouveau circuit. Une source a déclaré qu’elle n’était au courant d’aucune façon dont un club préexistant pourrait monter ou descendre la pyramide initiale au-delà des performances sur le terrain. Cela éliminerait le potentiel pour un club de Ligue 1 existant d’acheter son chemin dans les niveaux au-dessus d’eux.

La création d’un troisième niveau pour les clubs professionnels de l’USL est considérée comme une étape cruciale pour un modèle réussi.

« Vous ne pouvez pas appeler cela un véritable modèle de promotion et de relégation si une seule ligue a une promotion et l’autre a une relégation », a déclaré une source. « Il n’y aurait pas assez d’enjeux. »

En attendant l’intérêt et le vote qui s’ensuivra, la nouvelle structure à trois niveaux pourrait être mise en place dès 2024 ; alternativement, la saison prochaine pourrait être utilisée pour déterminer quels clubs seront à quel niveau du championnat nouvellement divisé.

« L’USL est dans une excellente position car elle peut adopter une promotion / relégation », a déclaré un propriétaire de l’USL. « La MLS s’est reculée dans un coin parce que comment dire à San Diego qu’ils vont payer 500 millions de dollars (pour des frais d’expansion) et qu’ils seront peut-être relégués ? »

Il y a des questions sur la façon dont la ligue chercherait à capitaliser sur un format qui est plus couramment utilisé dans le football mondial. Plus précisément, une source s’est demandé s’ils considéreraient un passage à la promotion et à la relégation comme étant « suffisants » pour se différencier de la MLS, plutôt qu’un tremplin pour renforcer la notoriété de la ligue à la fois au niveau national et à l’étranger.

Cela pourrait également être en contradiction avec l’accent accru mis par la USL sur le développement et la vente de jeunes joueurs si les clubs sont davantage incités à donner la priorité à la victoire par rapport à tout le reste. Ces dernières années, des joueurs de l’USL ont été vendus à des clubs internationaux comme la Real Sociedad (Jonathan Gómez), Benfica (Joshua Wynder) et Reims (Kobi Henry). Cependant, une source de propriété pense que cela augmenterait la valeur des contrats de télévision potentiels ainsi que l’intérêt pour les paris sportifs, ce qui pourrait ajouter des revenus. Un autre a émis l’hypothèse que les fans occasionnels du sport auraient une autre incitation à commencer à suivre l’USL si les équipes pouvaient monter et descendre parmi les ligues pour une plus grande intrigue de divertissement.

« La promotion / relégation est vraiment l’une des meilleures constructions du sport professionnel, point final », a déclaré un propriétaire. « Je crois que cela amènerait l’USL à un tout autre niveau. »

Toute modification de la compétition devrait presque certainement être ratifiée par l’Association des joueurs de l’USL à la suite des premières conventions collectives historiques de l’histoire du football de la division inférieure américaine en 2021 et 2022.

« La promotion / relégation est une partie originale et inhérente du cadre du football professionnel dans le monde, mais étant donné les différentes fondations économiques et infrastructures des ligues sportives professionnelles américaines, la mise en œuvre d’un système de promotion / relégation de manière rationnelle aux États-Unis a présenté une énigme. « , a déclaré l’USLPA dans un communiqué fourni à L’athlétisme. « Étant donné qu’il s’agit d’un écosystème avec plusieurs ligues et divisions, la USL est bien placée pour entrer dans l’histoire et introduire la promotion/relégation dans le soccer professionnel nord-américain. Cela dit, il reste encore de nombreux problèmes à résoudre et à négocier et nous sommes impatients d’avoir l’approche de la ligue et d’engager l’Association des joueurs de la USL dans des discussions significatives.

Ces réunions de 2021 au cours desquelles les chefs de la ligue ont présenté pour la première fois les propriétaires de clubs à la promotion et à la relégation incluaient également une mention de l’exploration d’un changement de calendrier vers un format d’août à mai plus habituel en Europe. Cependant, une source a déclaré qu’elle n’était au courant d’aucun progrès vers ce changement et qu’il était peu probable qu’il soit voté le mois prochain. Une deuxième source a déclaré s’attendre à ce qu’au moins une conception préliminaire d’une éventuelle compétition de coupe interligues implique (au minimum) les futurs trois niveaux professionnels de la pyramide USL.

Il y a des questions supplémentaires sur la façon dont un changement vers la promotion et la relégation s’intégrerait dans la pyramide du football américain. Actuellement, les ligues de football professionnelles (et leurs équipes) sont tenues aux normes de la ligue professionnelle de l’USSF. Ces lignes de base sont composées d’une multitude de facteurs, notamment la taille de la majorité de ses marchés, la richesse et l’investissement d’un propriétaire de club principal, la taille du stade, la répartition géographique et les exigences de licence de base pour les entraîneurs.

Ces normes ont été mises à jour pour la dernière fois en février 2014 ; actuellement, aucune disposition du document de 12 pages n’explique comment un club qui obtient une promotion (ou une relégation) au mérite sportif peut être assoupli à des exigences plus strictes si elles ne sont pas initialement remplies. Il n’est pas clair si l’USL chercherait à sanctionner son plus haut niveau en tant que première division en compétition ou à diriger deux ligues sanctionnées de deuxième ou troisième division en lançant cette ligue supplémentaire.

« Pro/rel, en soi, n’est pas une solution miracle », a déclaré une source. « Pro/rel peut être fait de manière efficace et inefficace. Nous sommes toujours en train de nous assurer que nous comprenons les détails de la façon dont cela fonctionnerait, et aussi ce à quoi nous devrions nous attendre du point de vue de l’ascenseur. En fin de compte, ce sont toutes des entreprises et nous devons nous assurer que nous avons un œil sur l’opportunité, le cas échéant, de développer la ligue et les clubs.

