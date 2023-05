L’USL Super League vise à se lancer en tant que ligue féminine D1 en 2024

Initialement annoncée en 2021, la Super League féminine USL a maintenant confirmé le premier groupe de marchés inauguraux pour sa saison inaugurale 2024. Mais ce n’est pas tout – la ligue vise maintenant à se lancer en tant que première division ligue, pas une deuxième division comme initialement annoncé. S’ils satisfont aux exigences de sanction de l’USSF comme prévu, cela placerait la Super League au sommet de la pyramide féminine, aux côtés de la National Women’s Soccer League.

La ligue prévoit de se lancer en août 2024 avec 10 à 12 clubs, ce qui doublerait presque le nombre de clubs professionnels féminins aux États-Unis. La NWSL compte actuellement 12 équipes, et deux autres devraient être ajoutées en 2024.

Comme annoncé précédemment, la USL Super League jouera un calendrier traditionnel automne-printemps, d’août à juin. L’alignement sur le calendrier mondial évitera les conflits avec les pauses internationales, car de nombreuses joueuses qui jouent professionnellement aux États-Unis jouent également pour leurs équipes nationales. La NWSL a souvent eu des problèmes avec la perte de joueurs en service international tout au long de l’été. Par exemple, cette année, les trois derniers jours de match de groupe de la NWSL Challenge Cup se joueront pendant la Coupe du monde féminine.

Huit équipes de la USL Super League annoncées

Alors que la ligue indique que 10 à 12 équipes débuteront en 2024, seules 8 d’entre elles ont été annoncées. Les deux à quatre équipes inaugurales restantes seront annoncées dans les mois à venir. Cinq marchés supplémentaires ont également été dévoilés pour les saisons futures, en attendant l’achèvement des projets de stade.

Aucun des clubs n’a encore été nommé. Mais la plupart ont un lien avec une organisation masculine existante (entre parenthèses, le cas échéant) :

Charlotte, Caroline du Nord

Dallas/Fort Worth, Texas

Lexington, KY (Lexington SC)

Phoenix, Arizona (Phoenix Rising FC)

Spokane, WA (Spokane USL1)

Tampa Bay, Floride

Tucson, Arizona (FC Tucson)

Washington, DC (DC United)

Les futures équipes :

Chattanooga, TN (Loups rouges de Chattanooga)

Indianapolis, Indiana (Indy Eleven)

Jacksonville, Floride (Championnat Jacksonville USL)

Madison, Wisconsin (attaquant Madison FC)

Oakland, Californie (Oakland Roots/Soul)

Toutes ces équipes annoncées sauf trois ont un lien de propriété avec un club existant. En outre, la propriété de Tampa Bay comprend David Laxer, un ancien copropriétaire des Tampa Bay Rowdies modernes.

L’inclusion la plus intéressante sur la liste est Washington, DC. L’affiliation avec DC United de MLS est importante, mais c’est aussi le seul marché où NWSL a actuellement une équipe. Le Washington Spirit est un membre fondateur de la NWSL et joue actuellement à Audi Field, domicile de DCU. La NWSL a récemment annoncé une équipe pour 2024 dans la région de la baie de San Francisco, ce qui pourrait également donner à l’équipe de la Super League d’Oakland USL une compétition locale.

Bien sûr, il y a un certain chevauchement au début et à la fin des saisons, mais la Super League USL jouant sur un calendrier différent pourrait atténuer les problèmes avec les équipes USL/NWSL sur les mêmes marchés.

Ambitions de première division

La révélation que la Super League entend être sanctionnée en tant que première division est surprenante. Avec le lancement de la troisième division WPSL Pro récemment annoncée en 2025, cela laissera un vide dans la pyramide féminine au niveau D2.

Les normes de l’USSF Pro League exigent les stipulations suivantes, entre autres, pour la sanction de première division :

Minimum huit équipes

75 % des marchés d’équipe doivent avoir une population de 750 000 habitants

Capacité minimale du stade de 5 000

Propriétaire contrôlant avec une participation de 35 % d’une valeur d’au moins 15 millions de dollars américains

Considérant que deux ligues féminines de division 1 ont échoué au 21e siècle (WUSA et WPS), emprunter la voie D1 est une décision audacieuse. Et cela soulève la question : est-ce que la compétition plutôt que la coopération est la meilleure chose pour le football féminin ? Depuis plus d’un siècle, la compétition entre ligues fermées fait des ravages dans le football professionnel masculin. Et la dernière fois qu’une ligue de football américaine a essayé de sanctionner en tant que deuxième ligue de division 1 coexistante, cela n’a pas si bien fonctionné.

NWSL se retrouve à sortir des récents scandales. Pendant ce temps, l’USL a une solide ligue amateur (W League, 65 équipes) et un programme d’académie de filles au sein de sa structure. Il reste à voir si la Super League USL peut tirer parti de ces ressources pour dépasser la NWSL.

Plus de clubs professionnels féminins est une bonne chose pour le jeu aux USA, et en général. Et les ressources de la première division investies, c’est encore mieux. Mais espérons que cette expansion du niveau supérieur ne causera pas de perturbations et de conflits qui pourraient faire reculer le jeu.