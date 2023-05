L’USL Super League confirme huit marchés pour la saison inaugurale

La USL Super League a officiellement annoncé les huit premiers marchés qui participeront à la saison inaugurale qui débutera en août 2024.

Les marchés comprenant la ligue féminine naissante sont : Charlotte, Caroline du Nord, Dallas/Ft. Worth, Texas, Lexington, Ky., Phoenix, Arizona, Spokane, Washington, Tampa Bay, Floride, Tucson, Arizona et Washington, DC D’autres pourraient être ajoutés dans les semaines à venir.

La USL Super League vise également à obtenir le statut de division I de la Fédération américaine de football, la mettant à égalité avec la National Women’s Soccer League.

Pour la présidente de la USL Super League, Amanda Vandervort, la création de la ligue vise à répondre à la demande. Elle a déclaré que bien qu’il y ait plus de 100 équipes masculines professionnelles aux États-Unis, il n’y a que 12 équipes de ce type du côté féminin, laissant ce qu’elle pense être beaucoup de place pour que les deux ligues féminines coexistent.

« Vous avez 12 équipes féminines professionnelles dans ce pays et des villes incroyables, des fans et des joueuses qui veulent faire partie de ce mouvement du sport féminin professionnel », a déclaré Vandervort à ESPN. « Je pense que cela a créé l’opportunité qui existe maintenant pour la Super League. Nous sommes prêts et nous sommes ravis de créer cette plate-forme pour toutes ces personnes. »

L’USL exploite déjà la W League, une ligue féminine pré-professionnelle qui a débuté en 2022 et compte 65 équipes. Le plan est que les joueurs de cette ligue alimentent la Super League.

« Ce que nous essayons de faire, c’est de connecter les talents aux opportunités à toutes les étapes du parcours d’un joueur », a déclaré Vandervort. « Donc, cette infrastructure est importante, mais les équipes de Super League sont des équipes professionnelles de haut niveau qui se tiennent à part entière. »

L’obtention de la sanction de la Division I est un pilier clé des plans de la Super League en ce sens qu’elle ouvrira la porte à un parrainage, une couverture médiatique et des investissements accrus.

L’obtention du statut de division I nécessite l’approbation du conseil d’administration de l’USSF, ce qui signifie satisfaire aux normes de la ligue professionnelle (PLS) de l’USSF.

Parmi les exigences pour une ligue féminine en plein air, il faut que la première année de la ligue, il y ait un minimum de huit équipes dans la ligue réparties sur au moins deux fuseaux horaires. Au moins 75% des équipes de la ligue doivent jouer dans des marchés métropolitains d’au moins 750 000 personnes, et tous les stades de la ligue doivent avoir une capacité minimale de 5 000 places assises.

Chaque groupe de propriété d’équipe doit démontrer sa capacité financière à exploiter l’équipe pendant trois ans, le propriétaire principal ayant une valeur nette individuelle de 15 millions de dollars, tandis que la valeur nette individuelle combinée de l’ensemble du groupe de propriété doit être d’au moins 25 millions de dollars.

L’application du PLS par l’USSF a été un point de discorde dans le passé. La Ligue nord-américaine de football, aujourd’hui disparue, poursuit l’USSF, arguant que la Fédération, entre autres choses, a modifié le PLS afin d’empêcher la NASL d’obtenir le statut de Division I – et parfois même le statut de Division II – donc ce ne serait pas rivaliser avec la Major League Soccer.

Dans ce cas, la USL Super League se retrouverait en concurrence avec la NWSL pour les marchés, les investissements, les dollars de parrainage et les joueurs. Il y a aussi le fait que la commissaire de la NWSL, Jessica Berman, siège au conseil d’administration de l’USSF. Mais Vandervort s’est dit confiant que la Super League USL recevra la bénédiction de l’USSF.

« Lorsque nous avons commencé ce processus, nous avions déjà des normes minimales de capacité du stade, de valeur nette de propriété et de taille du marché », a déclaré Vandervort. « Toutes les choses incluses dans les normes de la Ligue professionnelle et les normes que nous avions établies sont les normes de la division I du côté féminin. Donc, en conversation avec nos propriétaires et en collaboration avec l’ensemble du groupe, nous sommes ravis de nous qualifier pour ces normes. Nous sommes convaincus que nous atteindrons ces normes et nous sommes ravis de recevoir la sanction de la Division I. «

Une autre caractéristique de la ligue sera son adhésion au calendrier international, la saison commençant en août, faisant une pause pendant les mois d’hiver et se terminant en juin, dans le but de libérer les joueurs pour des engagements internationaux.

« Nous pensons beaucoup à cette expérience de joueur, à ce que c’est que de concourir au niveau international et nous nous assurons que nous facilitons et accommodons les défis qui existent là-bas », a-t-elle déclaré.

L’USL a également annoncé qu’elle s’associe à la société de conseil mondiale Octagon pour gérer son processus de vente de droits médias, tandis que Legends, une société mondiale d’expérience sur les sites, gérera les intérêts commerciaux de la USL Super League, y compris les ventes de parrainage national et les opportunités commerciales dans les stades. Il convient de noter que Legends est détenue majoritairement par la société d’investissement Sixth Street, qui vient d’acquérir une équipe d’expansion NWSL dans la région de la baie de San Francisco.

Étant donné que la ligue n’a pas encore botté le ballon, certains détails doivent encore être étoffés. Vandervort a refusé de préciser les frais d’expansion que chaque équipe paie, ni la durée de la pause hivernale. Lorsqu’on lui a demandé si la ligue mettrait en place une limite sur les salaires des joueurs, Vandervort a déclaré: « Ce n’est pas notre intention d’avoir un plafond salarial. »

Cinq autres marchés – Indianapolis, Ind., Chattanooga, Tenn., Jacksonville, Floride, Madison, Wisc. et Oakland, Californie – devraient rejoindre la ligue en 2025 si leurs projets de stade respectifs se concrétisent.

« Je pense qu’il y a tellement de potentiel pour le football féminin aux États-Unis », a déclaré Lindsay Barenz, présidente de l’USL Championship, l’Oakland Roots and W League, l’Oakland Soul, qui vise à rejoindre la USL Super League. « Il y a un intérêt latent des fans, un talent latent des joueuses. Il est vraiment temps que nous donnions aux femmes l’opportunité de réaliser ce potentiel. En ce moment, je suis super excité. »