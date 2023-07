L’USL s’apprête à voter sur la promotion/relégation en août – source

La United Soccer League (USL) devrait voter sur l’adoption ou non de la promotion et de la relégation entre ses divisions, a confirmé une source à ESPN.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par L’athlétisme.

L’USL, qui comprend actuellement son championnat et sa Ligue 1, représente les deuxième et troisième niveaux du football aux États-Unis, derrière la MLS. Le rapport Athletic a indiqué que l’USL ajouterait idéalement une troisième ligue à son écosystème dans les années à venir pour rendre la promotion et la relégation plus attrayantes et qu’elle pourrait commencer dès 2024, si elle est adoptée.

Le vote devrait avoir lieu au Réunion du conseil d’administration de l’USL – prévu du 9 au 11 août à Colorado Springs, Colorado – pour évaluer l’intérêt des propriétaires de l’USL à intégrer la promotion et la relégation dans la ligue.

La promotion et la relégation sont le modèle utilisé par les ligues de football dans presque tous les pays du monde, y compris l’Angleterre, l’Espagne, l’Allemagne, le Brésil et l’Argentine, mais l’idée a été tenue à distance par le commissaire de la MLS, Don Garber.

L’USL serait la première grande ligue sportive à utiliser la promotion et la relégation aux États-Unis, si elle était approuvée.

L’écrivain ESPN Jeff Carlisle a contribué à cette histoire.