L’USL renouvelle son accord ESPN + plus TV pour la saison 2023

La United Soccer League, ou USL, a renouvelé son contrat de droits médias avec ESPN pour une année supplémentaire. Rapporté pour la première fois par World Soccer Talk, l’accord prolongera le partenariat jusqu’à la prochaine saison 2023.

Dans l’accord, ESPN diffusera tous les matchs du championnat USL et de la USL League One sur ESPN +. La gigantesque société de médias sportifs devrait également diffuser certains matchs de la USL sur ses réseaux de télévision. Ce serait probablement les confrontations les plus importantes tout au long de la campagne.

De nombreux changements se sont produits dans l’USL historique

Regardez tous les matchs du championnat USL et de la Ligue 1 Comprend : USL, Bundesliga, La Liga et plus S’inscrire

Fondée en 1986, l’USL a d’abord été formée comme une ligue de soccer en salle. Trois ans plus tard, l’organisation a ajouté une ligue de soccer extérieur traditionnelle à ses activités. Les changements de nom, les extensions d’équipe et les fusions ont rempli les livres d’histoire de la compétition au cours des dernières décennies. Il est prudent de dire que la USL a subi une pléthore de changements au cours des 37 dernières années.

Cependant, l’une des plus grandes modifications de la ligue était de devenir les deuxième et troisième divisions officielles aux États-Unis. US Soccer a accepté le déménagement en 2017. Le championnat USL se trouve désormais directement derrière la Major League Soccer dans la pyramide des divisions du pays. L’USL a également créé une troisième division, appelée USL League One, au cours de la même année également.

San Antonio s’apprête à défendre le titre USL le mois prochain sur ESPN +

Le championnat USL se compose désormais de 24 équipes réparties dans deux conférences différentes. Le San Antonio FC est l’actuel champion en titre de la ligue, après avoir battu le Louisville City FC lors du match pour le titre en novembre. Les villes qui ont des équipes dans cette division sont généralement de plus grandes villes aux États-Unis qui n’ont pas d’équipe MLS. La prochaine saison de championnat devrait commencer le 11 mars.

World Soccer Talk a contacté l’USL pour un commentaire. Cependant, un porte-parole de l’USL a déclaré que la ligue n’était pas en mesure de commenter pour le moment.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire