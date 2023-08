L’USL quittera San Diego après 2023 avec l’arrivée de la MLS en ville

La United Soccer League a annoncé que le San Diego Loyal disputerait sa dernière saison dans le championnat USL en 2023. Avec un groupe de propriété dirigé par Andrew Vassiliadis et Landon Donovan, le San Diego Loyal a construit une base solide dans la région. L’équipe n’a disputé son premier match dans le championnat USL qu’en 2020.

L’USL a attribué le départ des San Diego Loyal à l’absence d’un futur stade viable. Le club joue ses matchs au stade Torero sur le campus de l’Université de San Diego. Le stade de 6 000 places a accueilli en moyenne 4 519 supporters par match la saison dernière, ce qui le classe au 15e rang sur 27 clubs du championnat USL. Cependant, Vassiliadis et Donovan n’ont pas pu sécuriser un futur stade.

« Disposer d’une solution de stade moderne et commercialement viable est vital pour le succès à long terme de nos clubs et constitue un pilier de la stratégie de croissance de l’USL », a déclaré Justin Papadakis, PDG adjoint de l’USL. « Malgré la recherche collective de plusieurs options potentielles avec la direction de SD Loyal dans la région de San Diego, une solution appropriée pour le stade ne s’est pas concrétisée. »

Arrivée du club MLS impactant l’USL à San Diego

Cependant, l’arrivée d’une nouvelle équipe MLS nuit vraiment au statut de l’USL à San Diego. Cette équipe, qui disposera de beaucoup plus de financement en tant qu’équipe MLS, rivaliserait directement avec les Loyal de San Diego. De plus, alors que le San Diego Loyal avait du mal à trouver un domicile, l’équipe MLS de San Diego utilise le Snapdragon Stadium comme lieu. Le Snapdragon Stadium compte environ 30 000 fans de plus que le Torero Stadium.

Alors que le club MLS de San Diego ne commencera à jouer qu’à partir de la campagne 2025, San Diego Lota décide d’arrêter à la fin de la campagne 2023. Il reste au club de l’USL quatre matchs à domicile au stade Torero. Vassiliadis a encouragé les fans à venir célébrer le club pour le reste de sa dernière saison. Le Loyal est actuellement en position de séries éliminatoires, s’étant qualifié pour les séries éliminatoires lors des deux campagnes précédentes.

