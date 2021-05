L’USL Loudoun United enquête sur des allégations d’abus racistes de la part de supporters lors d’un match contre Red Bulls II

Loudoun United, l’équipe de la United Soccer League et du championnat de l’USL, a annoncé qu’elle ouvrait une enquête sur les allégations selon lesquelles des fans auraient abusé de manière raciale des joueurs des New York Red Bulls II.

Les incidents présumés ont eu lieu lors du match de mardi entre les deux équipes. Un incident en particulier a été mis en évidence sur les réseaux sociaux au cours duquel le défenseur central des Red Bulls II, Mandela Egbo, s’est préparé à prendre un penalty. L’audio disponible contient des huées ainsi que ce qui ressemble à un ventilateur faisant des grognements.

Egbo a tweeté plus tard que les chants s’étaient produits pendant la seconde période. Une source du club a déclaré que les abus avaient commencé lorsque Roald Mitchell était entré dans le match à la mi-temps.

« L’un de nos jeunes attaquants a gardé son sang-froid ultime lorsque des chants de singe lui ont été adressés par cette même section de fans derrière le but », a déclaré Egbo dans un tweet. « J’espère que l’audio de toute la séquence de la seconde moitié sera écouté de très près par les pouvoirs en place. »

Mercredi, l’USL et Loudon United ont publié des déclarations disant qu’ils enquêteraient sur l’affaire.

« Le club travaille avec diligence pour enquêter sur la situation et agira rapidement et fermement car ce comportement est en conflit direct avec notre code de conduite Segra Field », a lu en partie la déclaration de Loudon United. « Tout fan présent impliqué dans cette affaire sera tenu pour responsable de son comportement odieux et purgera une interdiction à vie de tous les futurs matches et événements du Loudon United FC au Segra Field. »

L’USL a déclaré: « Une enquête est déjà en cours et tous les efforts pour identifier les contrevenants potentiels seront faits. »

Le Loudoun Stampede, le groupe de supporters de l’équipe, a déclaré dans un communiqué: « Bien que nous pensons qu’il s’agit d’un cas de mauvaise interprétation, nous nous félicitons d’une enquête car si cela est vrai, cela représenterait un comportement odieux qui n’a pas sa place dans notre jeu bien-aimé ni dans le valeurs que nous représentons.