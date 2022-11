L’usine Foxconn fabriquant des iPhones en Chine voit l’exode des travailleurs à cause de Covid

Commentez cette histoire Commentaire

Pendant plus de deux semaines, Zhuo, qui travaille sur la chaîne de montage d’iPhone de Foxconn à Zhengzhou, a été piégé à l’intérieur du campus tentaculaire alors que l’entreprise luttait contre une épidémie de coronavirus au milieu de sa haute saison de production. Alors que l’usine instituait des instructions gouvernementales pour s’isoler du monde dans ce que l’on appelle une gestion en “boucle fermée”, Zhuo, 19 ans, a regardé des collègues se faire transporter dans des bâtiments abandonnés réaménagés en centres de quarantaine. L’entreprise a fait pression sur les gens pour qu’ils retournent au travail avant qu’il ne soit clair qu’ils n’étaient pas contagieux.

Vendredi, Zhuo a décidé de s’enfuir. Il a escaladé un mur de sept pieds, s’est esquivé sous une clôture à travers un trou déjà creusé par des ouvriers qui ont fui devant lui et a parcouru près de 15 miles avant de se faire conduire par un passant.

Peu de signes que la Chine tente d’échapper à son piège “zéro covid”

« Nous étions environ 200 ce soir-là. C’était comme un film d’évasion de prison », a déclaré Zhuo par téléphone depuis un hôtel de quarantaine près de chez lui dans la province du Henan. Zhuo n’a pas donné son nom complet pour des raisons de sécurité.

Foxconn a du mal à contenir un exode de travailleurs qui menace de nuire à la production de l’énorme usine abritant 200 000 travailleurs, soit la moitié de l’offre mondiale d’iPhones. Le dilemme auquel est confronté l’un des plus grands fabricants d’électronique au monde jette également un nouveau coup de projecteur sur les coûts économiques et sociaux de l’insistance de la Chine à poursuivre le “zéro covid”.

La Chine est l’un des rares pays au monde à mettre en œuvre une politique zéro covid grâce au confinement, à la quarantaine de masse et aux tests. Dans une tentative d’atténuer son impact sur une économie déjà en difficulté, les autorités ont ordonné aux entreprises de maintenir la production grâce à une gestion en “boucle fermée”, enfermant effectivement les travailleurs à l’intérieur pour maintenir les usines en marche.

Après que six cas ont été découverts à Zhengzhou dans la province centrale du Henan le 12 octobre et le 11 le lendemain, l’usine a soudainement imposé des mesures en boucle fermée, empêchant ses 200 000 travailleurs d’aller au-delà de leurs postes de travail et dortoirs.

Lors d’entretiens avec le Washington Post, les travailleurs ont déclaré qu’ils avaient été poussés à retourner au travail avant qu’il ne soit clair qu’ils n’étaient pas contagieux, envoyés dans des centres de quarantaine qui abritaient à la fois des cas confirmés et des contacts étroits non infectés, et laissés sans médicaments ni suffisamment de nourriture. Après des années de propagande gouvernementale mettant en garde contre les dangers du virus et un manque d’informations de la part de l’entreprise, les travailleurs de l’usine ont paniqué sur la possibilité de l’attraper.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des travailleurs quittant l’entreprise à pied, marchant le long des autoroutes et à travers les champs. Zhuo, administrateur d’un groupe de discussion du personnel de Foxconn, estime que jusqu’à 60 000 personnes sont parties. Dans les discussions en ligne, les gens ont comparé les débrayages à une famine de 1942-1943 qui a envoyé plus de 1,5 million d’habitants du Henan sur la route à la recherche de nourriture.

« Ils ne se soucient pas de nous. Les dirigeants n’arrêtent pas de dire que nous ne pouvons pas arrêter la production”, a-t-il déclaré, notant que les responsables craignaient de répondre à la demande pour les prochaines vacances de shopping en ligne “double onze” en Chine le 11 novembre.

Foxconn n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Il a déclaré dans des déclarations publiques que les allégations d’infection de masse étaient des rumeurs et que la production est restée “relativement stable”.

À l’intérieur de l’usine, les ouvriers brossent un tableau différent. Han Xiuhong, 47 ans, qui travaille sur les emballages à l’usine de Zhengzhou, a été envoyée dans un appartement inachevé où elle partageait une chambre avec sept autres personnes, un mélange de patients infectés et de contacts étroits sains. Les livraisons de nourriture dépendaient de l’occupation des volontaires et aucun médicament n’était donné. Lorsqu’elle s’est plainte en ligne qu’elle risquait plus de mourir de faim que de covid, elle a été harcelée par le gérant de l’immeuble et la police qui l’ont poussée à supprimer ses messages.

« J’ai dû dormir par terre parce qu’il n’y avait pas assez de lits. Les fenêtres ont été fermées pour éviter les suicides », a-t-elle déclaré. Son mari s’est rendu sur les réseaux sociaux pour demander de l’aide, mais en quelques heures, ses messages avaient été effacés. Son compte sur Douyin, la version nationale de TikTok, a été suspendu pour avoir publié des “informations non vérifiées”.

Les analystes estiment que les contrôles covid dans l’usine Foxconn de Zhengzhou pourraient affecter 10% de la production mondiale d’iPhone tandis que Reuters, citant une source anonyme, a signalé que la production d’iPhone pourrait chuter de 30% ce mois-ci. Dans une interview accordée à la publication commerciale chinoise Yicai, un responsable de Foxconn a déclaré qu’environ 60% du personnel de son département travaillaient toujours et que la production pourrait être réduite de moitié.

La Chine attend la fin du Congrès pour publier des données sur une croissance sous-performante

La société est un autre exemple de la façon dont les contrôles covid de la Chine ralentissent une économie déjà battue par la hausse du chômage et une crise du marché immobilier. Après la clôture d’une réunion clé du parti où le dirigeant chinois Xi Jinping a obtenu un troisième mandat et réaffirmé son engagement à zéro covid, les actions chinoises ont plongé tandis que le yuan s’est affaibli à un plus bas de près de 15 ans. Les économistes interrogés par Bloomberg s’attendent à ce que la croissance du PIB chinois soit inférieure à 5% pour chaque année jusqu’en 2024 en raison d’une sortie lente des mesures covid.

Sur les réseaux sociaux, des internautes nationalistes ont appelé Foxconn, une entreprise taïwanaise qui représentait près de 4 % des exportations chinoises en 2021, à « sortir » de Chine. D’autres ont tourné leur colère contre les autorités.

Après avoir été testé positif au virus, Zhou Mengyuan, 26 ans, faisait partie d’un groupe de 20 travailleurs envoyés en quarantaine dans les dortoirs de l’entreprise où ils recevaient des repas et des médicaments jusqu’à ce que des volontaires soient également infectés. Les livraisons ont cessé et parfois ils n’ont pas reçu de nourriture pendant des journées entières.

Dimanche, on lui a dit qu’il devrait retourner au travail. «Ils ne nous laisseront pas faire de tests PCR, ils veulent que nous retournions au travail. Tout le monde dans le dortoir est très instable émotionnellement », a-t-il déclaré, s’exprimant par vidéo depuis le dortoir où ses collègues pouvaient être vus allongés sur des lits superposés en train de balayer leur téléphone.

« Aujourd’hui, je suis également obligé de retourner à l’usine. Je me sens désespéré. Pourquoi le gouvernement ne nous aide-t-il pas ? Il a demandé.

Les autorités ont envoyé une équipe de travail pour superviser la réponse de l’entreprise tandis que le gouverneur provincial Wang Kai a visité l’usine mardi.

Foxconn a déclaré que les travailleurs sont libres de partir s’ils ne se sentent pas en sécurité et a mis en place des points de ramassage pour emmener les gens en bus, car les villes voisines ont organisé des bus pour ramener les travailleurs chez eux.

Pour motiver les travailleurs à rester, Foxconn a annoncé jusqu’à 15 000 yuans (2 000 dollars) d’incitations en espèces pour ceux qui se présentent au travail en novembre, selon un message sur son application interne vu par The Post.

La situation de Foxconn peut inciter à une certaine introspection sur la politique covid. Le Centre de prévention et de contrôle des maladies de Zhengzhou a écrit dimanche dans un communiqué : « Covid-19 n’est pas effrayant. Elle peut être prévenue et elle peut être traitée.” Dans le Guangdong, le secrétaire du parti Huang Kunming a appelé à une stratégie axée sur la “précision” qui trouve un équilibre entre le développement économique et la prévention de la pandémie.

Lundi, Foxconn a publié un communiqué disant qu’il espère que les travailleurs reviendront une fois la situation stabilisée. Zhuo, qui s’est enfui la semaine dernière, pourrait revenir. Il a trouvé une belle vie à Foxconn où il avait des amis et un salaire décent pour quelqu’un qui n’est jamais allé au lycée.