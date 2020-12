L’usine du fabricant d’iPhone Wistron Corp à Narsapura, dans la banlieue de Bengaluru, a été attaquée par des employés mécontents dans les premières heures du samedi 12 décembre. après avoir terminé leur quart de nuit. En partant, les employés se sont transformés en une foule enragée et ont détruit des meubles dans les locaux de l’entreprise, y compris les bureaux de la haute direction de Wistron Corp. Certains ont même tenté de mettre le feu à des véhicules ou de les renverser, tandis que d’autres ont même tenté d’endommager les chaînes de montage de téléphones.

Des responsables de la police se seraient précipités sur les lieux pour mettre la situation sous contrôle, a indiqué un rapport du Times of India Bengaluru. Aucun rapport de blessures corporelles au personnel de l’entreprise, accidentelles ou autres, n’a été signalé à ce jour. Wistron Corp n’a pas publié de déclaration à ce sujet pour le moment. Alors que des vidéos de la violence dans les installations présumées de Wistron ont inondé Internet, News18 n’a pas pu vérifier l’authenticité de ces vidéos.

Selon le rapport, la violence est née du mécontentement des employés à propos du paiement des salaires par Wistron Corp. réduit par la suite à Rs 16 000 par mois, et dernièrement à Rs 12 000. Pour les diplômés non ingénieurs, cette somme est descendue à Rs 8 000. D’autres allégations indiquaient qu’il n’y avait pas de cohérence dans le paiement des salaires versés par l’entreprise, et certains ont même prétendu qu’ils recevaient aussi peu que 500 roupies par mois. L’usine de Narsapura de Wistron a été construite après que la société ait promis un emploi à 10 000 personnes et investi Rs 2 900 crore dans l’usine.

La violence à l’installation de Wistron n’est peut-être pas un incident ponctuel, et les réponses de l’entreprise et les actions ultérieures suivront inévitablement dans les jours à venir. La fabrication de smartphones en Inde a récemment été sous les projecteurs du gouvernement, alors que le gouvernement central vise à faire de l’Inde un centre de fabrication dans un proche avenir. Il reste à voir si le gouvernement de l’État décide également de s’immiscer dans ce dossier.