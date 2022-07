L’usine de préparations pour nourrissons en difficulté reprend la production

LUNDI 11 juillet 2022 (HealthDay News) – Abbott Inc. a annoncé qu’elle avait repris la production de son usine de préparations pour nourrissons, à la suite d’un arrêt en février en raison de problèmes de contamination qui ont déclenché une pénurie de préparations pour nourrissons de plusieurs mois.

L’usine de Sturgis, dans le Michigan, avait redémarré la production plus tôt cet été, mais a dû fermer à nouveau à la mi-juin en raison des dommages causés par de violents orages.

La production d’Elecare, une formule de spécialité pour les nourrissons souffrant d’allergies alimentaires graves, a commencé après un redémarrage le 1er juillet, selon la société.

Une formule supplémentaire sera bientôt produite, a déclaré le porte-parole d’Abbott, John Koval. Presse associée.

« Nous travaillons pour redémarrer la production de Similac dès que possible. Nous fournirons plus d’informations lorsque nous les aurons », a ajouté Koval.

La production a repris pour la première fois en juin avec des protocoles de sécurité supplémentaires après que les inspecteurs de la Food and Drug Administration des États-Unis l’ont fermée en février. L’enquête a révélé une contamination bactérienne, un toit qui fuit et une sécurité laxiste.

Les résultats ont été découverts après que la FDA a commencé à enquêter sur les infections bactériennes chez quatre nourrissons qui consommaient du lait maternisé. Deux des bébés sont morts, le PA signalé.

Abbott a déclaré que ses produits n’étaient pas directement liés aux infections, qui, selon elle, impliquaient différentes souches bactériennes, selon le PA.

Alors que les parents et les soignants parcouraient les étagères pour trouver du lait maternisé au milieu des pénuries, les bébés qui souffraient d’allergies, de problèmes digestifs et de troubles métaboliques étaient les plus touchés par la pénurie. La pénurie due à la fermeture de l’usine a également été aggravée par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et le stockage lors des fermetures pandémiques.

Seules quatre entreprises produisent 90 % de toutes les formules vendues aux États-Unis.

Abbott en fait partie, bien que Koval ait refusé de dire quelle part de la production d’Abbott se produit à l’usine du Michigan, le PA signalé.

Une partie de la pénurie a été atténuée lorsque le président Biden a assoupli les règles qui restreignaient les importations des fabricants étrangers de formules. En conséquence, des millions de bouteilles de lait maternisé ont été acheminées par avion vers les États-Unis depuis l’Europe.

L’administration Biden a également invoqué les règles d’urgence fédérales qui donnaient la priorité à la production de formules aux États-Unis.

La FDA prévoit maintenant de travailler sur une autorisation à long terme pour les fabricants de formules européens de commercialiser leurs produits aux États-Unis, pour aider à maintenir des approvisionnements abondants en cas de pénuries futures, le PA signalé.

La fermeture de l’usine de Sturgis « aggravée par des événements météorologiques naturels imprévus, a montré à quel point la chaîne d’approvisionnement est devenue vulnérable », a déclaré le commissaire de la FDA, le Dr Robert Califf, dans un récent communiqué.

