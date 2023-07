L’usine de North Bay, en Ontario, est au centre des préoccupations de la communauté concernant les « produits chimiques pour toujours »

Brennain Lloyd dit qu’elle était inquiète lorsqu’elle a appris que Industrial Plastics Canada (IPC) allait ouvrir une nouvelle usine à North Bay, en Ontario.

« Nos préoccupations sont de savoir ce qui sortira de cette usine, quelles seront les émissions », a déclaré Lloyd, le coordonnateur de projet du groupe environnemental Northwatch, qui examine des projets industriels dans le nord-est de l’Ontario.

L’usine de la société, qui devrait être pleinement opérationnelle l’année prochaine, transformera un polymère appelé polytétrafluoroéthylène (PTFE), communément connu sous le nom commercial de Téflon.

Le PTFE fait partie d’un groupe plus large de produits chimiques appelés substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS). Il existe plus de 10 000 produits chimiques connus dans la famille PFAS avec un large éventail d’utilisations quotidiennes.

« Tout le monde au Canada est exposé à certains types de SPFA », a déclaré Miriam Diamond, professeure à l’École de l’environnement de l’Université de Toronto.

La professeure Miriam Diamond de l’Université de Toronto tient l’un des bols en papier compostable analysés dans son laboratoire. Ce type de récipient alimentaire s’est avéré avoir des niveaux élevés de PFAS, souvent appelés «produits chimiques éternels». (Robert Krbavac)

Diamond, qui étudie comment les contaminants environnementaux pénètrent dans l’environnement et comment les gens peuvent y être exposés, a déclaré que les PFAS sont largement utilisés pour leurs propriétés hydrofuges. Ils sont dans des vestes imperméables, de la graisse pour chaîne de vélo, de la cire de ski et même des contenants de restauration rapide et des sacs de pop-corn.

Au Canada, un petit nombre de ces produits chimiques, comme le sulfonate de perfluorooctane (PFOS) et l’acide perfluorooctanoïque (APFO), sont interdits en raison de leurs effets sur l’environnement et la santé humaine.

« Nous savons que certains PFAS affectent le système immunitaire en réduisant la fonction immunitaire », a déclaré Diamond.

« Nous savons que certains PFAS affectent la reproduction, entraînant une baisse de la fertilité, un poids à la naissance plus faible, des bébés et certaines complications de la grossesse. Certains PFAS sont cancérigènes, affectant le foie et les reins. »

Comme avec d’autres polymères – des substances avec des molécules très grosses et complexes – les problèmes avec les PFAS surviennent lorsque les substances commencent à se dégrader et à se décomposer, a déclaré Diamond.

« Comme un sac en plastique n’est pas nocif en soi », a-t-elle déclaré.

« Mais les polymères peuvent se décomposer avec le temps, et lorsque les blocs de construction sortent de la structure, ce sont ces blocs de construction qui sont disponibles pour être absorbés et qui peuvent provoquer une toxicité. »

Diamond a déclaré que le PTFE – le produit chimique que l’usine de North Bay utilisera – est particulièrement stable et peut prendre des décennies pour se dégrader et causer des problèmes.

En plus de revêtir les poêles à frire antiadhésives, le PTFE est utilisé sur des articles comme les joints et pour construire des équipements médicaux, car il reste stérile.

De nombreux PFAS sont souvent appelés «produits chimiques éternels» car ils peuvent rester dans l’environnement pendant des centaines, voire des milliers d’années.

Comme de nombreuses personnes à North Bay, Lloyd s’est d’abord inquiété de l’usine de Industrial Plastics Canada lorsque le Narwhal – une publication canadienne axée sur le changement climatique et l’environnement – a publié un article sur l’installation .

« Maintenant, la société a déclaré qu’elle ne fabriquerait pas de PFAS. Très bien », a déclaré Lloyd.

« Mais ils utiliseront des PFAS. Ils ont dit qu’il n’y aurait pas de rejets dans l’eau. Très bien. Ce qui est beaucoup moins clair, c’est ce que seront les rejets dans l’air. »

Contamination passée

Bien avant qu’Industrial Plastics Canada ne décide de s’installer à North Bay, la ville du nord de l’Ontario avait subi une contamination environnementale par les PFAS qui affectaient les cours d’eau locaux.

Des années 1970 au milieu des années 1990, le ministère de la Défense nationale a mené des exercices d’entraînement près de l’aéroport de la ville, en utilisant des mousses anti-incendie contenant des PFAS.

En raison de ces exercices de formation, un avis d’eau potable de longue date reste en place pour Lees Creek, qui se trouve au sud-est de l’aéroport Jack Garland.

Le ministère de la Défense nationale a accordé à la ville près de 20 millions de dollars pour faire face à la contamination.

Le porte-parole de la ville, Gord Young, a déclaré qu’une étude visant à déterminer la prochaine ligne de conduite est presque terminée.

Young a déclaré que l’eau potable de North Bay contient actuellement 53 nanogrammes de PFAS par litre, tandis que le ministère de l’Environnement, de la Conservation et des Parcs ne recommande pas plus de 70 nanogrammes de PFAS par litre.

Mais Santé Canada a eu des consultations proposant que la recommandation soit abaissée à 30 nanogrammes par litre.

Curtis Avery est le gestionnaire environnemental de la Première nation Nipissing, à l’ouest de North Bay. (Soumis par la Première Nation de Nipissing)

La Première Nation de Nipissing réagit

Certains membres de la Première Nation de Nipissing — située à quelque 30 kilomètres à l’ouest de North Bay, le long des rives du lac Nipissing — se disent eux aussi préoccupés par l’usine.

« Nos forêts sont des endroits où nous participons non seulement à nos activités traditionnelles telles que la chasse, la pêche et les cérémonies, mais aussi à la forêt, au lac et aux poissons dont nous nous nourrissons. Tout cela est lié à la terre sur laquelle nous nous trouvons », a déclaré Curtis Avery, gestionnaire de l’environnement de la Première Nation de Nipissing.

« Et lorsque nous avons ces problèmes avec des produits chimiques pour toujours qui ne font pas partie de ce système, ou qui ne font pas partie de ce puzzle, qui sont là pour rester et peuvent se bioaccumuler, non seulement ces animaux et le réseau trophique sont affectés, mais c’est aussi nous, notre peuple. »

Avery a noté les problèmes passés de North Bay avec la contamination par les PFAS près de l’aéroport.

« Il y a donc déjà des problèmes impliquant les PFAS qui auraient dû être traités avant que nous commencions à aborder d’autres problèmes majeurs impliquant le même groupe de produits chimiques. »

Le maire de North Bay, Peter Chirico, affirme que l’usine d’Industrial Plastic Canada n’affectera pas les cours d’eau locaux. (Aya Dufour/Radio Canada)

La réponse de la ville

Après que le Narwhal ait publié son article, la ville de North Bay a déclaré qu’Industrial Plastics Canada s’installerait dans un parc industriel déjà zoné pour le type de travail qu’il prévoyait d’effectuer.

« IPC ne fabrique pas de plastique brut sur place et ses opérations elles-mêmes n’auront aucun impact sur les cours d’eau locaux », a déclaré le maire de North Bay, Peter Chirico, à CBC News.

« Des normes d’air seront évidemment tenues de se conformer à la législation et à la réglementation environnementales de l’Ontario, comme tous les fabricants que nous avons actuellement dans la ville de North Bay. »

Chirico a également noté qu’une fois l’usine pleinement opérationnelle, elle devrait employer environ 35 personnes.

« Nous restons déterminés à protéger notre environnement naturel, mais aussi, vous savez, à soutenir la création d’emplois et la croissance des entreprises », a-t-il déclaré.

« Et nous continuerons à travailler avec cette entreprise comme nous le faisons avec de nombreuses autres entreprises. »

Craig Rice, directeur de production à l’usine de Industrial Plastics Canada, dit qu’il a vécu à North Bay toute sa vie et qu’il est dans son intérêt personnel de s’assurer que l’usine n’affecte pas négativement la ville. (Jonathan Migneault/CBC)

Visite de l’usine

IPC a invité la CBC à visiter l’usine, bien que l’entreprise n’ait pas autorisé la prise d’enregistrements ou de photos à l’intérieur de l’installation.

Le directeur de la production, Craig Rice, a expliqué comment ils reçoivent du PTFE sous forme de poudre depuis des installations en Inde et en Italie.

L’usine de North Bay, alors qu’elle était encore en construction, contenait des palettes contenant des centaines de boîtes contenant la poudre – ressemblant à du sucre glace – à l’intérieur.

Lorsque l’usine sera opérationnelle, les ouvriers verseront cette poudre dans de grands moules cylindriques en acier – d’environ un mètre de haut – qui seront compressés puis cuits dans un four à environ 350°C.

Rice a expliqué que le processus de chauffage cristallise la poudre et la transforme en un morceau solide, ressemblant à un grand cylindre en plastique blanc.

Ces cylindres, appelés billettes, sont soit vendus tels quels aux clients, soit coupés en feuilles minces.

Rice a déclaré que les fabricants utilisent le matériau pour fabriquer des joints, des joints, du matériel médical et d’autres produits

Le ministère de l’Environnement est tellement pressé par les compressions budgétaires qu’il n’a pas la capacité d’assurer une surveillance protectrice complète. – Miriam Diamond, chercheuse à l’Université de Toronto

Dans un e-mail de suivi, Rice a déclaré que l’entreprise devra obtenir un permis du ministère de l’Environnement avant de commencer à utiliser des fours dans l’installation,

« Les gaz d’échappement émis par le four ne sont essentiellement que de l’air chaud que nous avons testé dans nos autres installations », a-t-il déclaré.

« Mais sous [Ontario] règlement, un permis doit être obtenu pour tout air évacué de l’installation. Notre personnel d’ingénierie est en train de remplir cette demande et de la soumettre au ministère de l’Environnement. »

Rice a ajouté que peu de poussière est produite lors de la découpe des billettes, mais les employés porteront des masques par précaution lors du chargement de la poudre de PTFE dans les moules.

« Nous avons également une unité d’aspiration de haute technologie pour tout nettoyage en cas de déversement », a-t-il déclaré.

Rice a dit qu’il a vécu à North Bay toute sa vie et qu’il possède une propriété sur le lac Nipissing. En tant que pêcheur passionné, il a déclaré qu’il avait un intérêt personnel à s’assurer que l’environnement local ne soit pas pollué.

Diamond, de l’Université de Toronto, a déclaré que le chauffage de la poudre de PTFE à 350 ° C libérerait des contaminants dans l’air. Ceux-ci pourraient être capturés avec un filtre, a-t-elle ajouté.

« Le ministère de l’Environnement est tellement pressé par les compressions budgétaires qu’il n’a pas la capacité d’assurer une surveillance protectrice complète. »

Dans un courriel à CBC News, le ministère a déclaré qu’il « prenait au sérieux les inquiétudes concernant les activités susceptibles de nuire à l’environnement et à la santé humaine ».

« Le ministère de l’Environnement, de la Conservation et des Parcs inspecte les installations pour s’assurer du respect des réglementations environnementales applicables. De plus, le personnel du ministère effectue des visites sur place pour recueillir des informations et répondre aux préoccupations de la communauté », ajoute le courriel.

Le personnel du ministère a visité le site IPC le 11 juillet et a déterminé qu’il n’était pas encore opérationnel.

« Nous avons informé l’entreprise de ses exigences en vertu de la loi sur la protection de l’environnement », indique le courriel.

« Il est possible que l’entreprise exige une approbation de conformité environnementale pour les émissions atmosphériques avant d’entrer en production. »

Alors que l’usine se prépare à ouvrir, des militants comme Lloyd demandent plus de transparence à l’entreprise pour savoir exactement comment ils prévoient de gérer les émissions potentielles.