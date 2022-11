L’usine de mon voisin a traversé la clôture et a fait chuter la valeur de la maison de 150 000 £ – raison choquante pour laquelle je suis confronté à une facture de 100 000 £

Une FEMME qui a accusé un voisin d’avoir laissé une plante envahissante traverser la clôture et dévaluer sa maison fait maintenant face à une facture de 100 000 £.

Charron Ishmael, 50 ans, a affirmé devant le tribunal que la consultante à la retraite du NHS, le Dr Sheila Clark, 72 ans, savait qu’elle avait la renouée du Japon dans son jardin depuis des années et n’avait pas pris les mesures appropriées pour s’en débarrasser, mais a maintenant perdu son cas.

Les maisons du Dr Sheila Clark et de Charron Ishmael au centre de l’affaire de la renouée du Japon Crédit : Nouvelles des champions

Le Dr Sheila Clarke a gagné l’affaire après avoir déclaré qu’elle n’avait aucun intérêt pour le jardinage Crédit : Nouvelles des champions

Charron Ishmael a affirmé que l’infestation avait fait perdre à sa maison 150 000 £ de valeur Crédit : Nouvelles des champions

La renouée du Japon est notoirement destructrice et extrêmement difficile à éliminer Crédit : Getty

Ishmael a affirmé dans une bataille juridique que l’infestation avait entraîné une dévaluation du prix de sa maison de 1,1 million de livres sterling, mais fait maintenant face à une facture énorme.

Les cannes rampantes – notoirement destructrices et difficiles à éradiquer – ont fini par éclater à travers sa clôture et à pousser sous le sol pour infester son propre jardin, a déclaré Mme Ishmael.

Elle a poursuivi son voisin devant le tribunal du comté de Central London, affirmant que l’invasion avait réduit de 150 000 £ la valeur de sa maison, mais cette semaine, son affaire a été rejetée après que le Dr Clark a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas remarqué la renouée avant 2017 car elle n’était “pas intéressé par le jardinage ».

Mme Ishmael a été informée par le juge, Recorder Grahame Aldous KC, de payer les factures des avocats pour l’ensemble de l’affaire, estimées à plus de 100 000 £.

Le tribunal a entendu que les deux voisins possédaient des maisons mitoyennes adjacentes à Bunning Way, Islington, au nord de Londres.

Elle a affirmé que la première fois qu’elle avait entendu parler de renouée dans la région, c’était lorsqu’un autre voisin a pointé du doigt des cannes poussant plus haut que le niveau de la clôture dans le jardin en bout de terrasse du Dr Clark.

“Mon voisin m’a dit que la renouée du Japon pouvait se propager et cela m’inquiétait”, a-t-elle déclaré.

La renouée était “hors de contrôle” et “poussait rapidement”, a-t-elle déclaré au juge, ajoutant qu’elle “surplombait” la clôture de délimitation et qu’elle “est finalement passée à travers ma clôture”.

Le Dr Clark – qui a admis être au courant de l’infestation de renouée depuis l’été 2017 – a pris des dispositions pour que des entrepreneurs spécialisés traitent la zone, et les mauvaises herbes ont été déterrées à l’été de l’année suivante.

Mais Mme Ishmael a affirmé que 11 mois étaient un délai trop long, pendant lequel les racines de renouée – ou rhizomes – auraient continué à pousser sous la clôture et dans son jardin.

Des preuves ont également suggéré que la renouée était dans le jardin du Dr Clark depuis “quelques années” auparavant et qu’elle avait été traitée par quelqu’un qui ne savait pas ce qu’il faisait.

“Je pense qu’elle connaît la renouée du Japon dans son jardin depuis de nombreuses années et qu’elle ne s’en est pas occupée”, a déclaré Mme Ishmael au juge lors du procès.

En fin de compte, Mme Ishmael a dû payer des milliers de dollars pour que l’infestation qui en résultait dans son jardin soit traitée et a depuis vendu pour 150 000 £ de moins que les 1,1 million de £ auxquels sa maison était auparavant évaluée.

Mais le Dr Clark a insisté sur le fait qu’elle n’était pas au courant de l’infestation jusqu’à ce qu’elle lui soit signalée en 2017 et qu’elle avait immédiatement pris des mesures pour engager des experts pour essayer de s’en débarrasser.

Son ancien jardinier, décédé depuis, lui avait dit qu’il ne savait rien de la renouée du Japon et avait été choqué quand on lui a dit qu’elle poussait dans son jardin, a-t-elle poursuivi.

« AUCUN INTÉRÊT » POUR LE JARDINAGE

Elle avait également un travail très chargé et “aucun intérêt” pour le jardinage, ne trouvant le temps que deux fois par an pour arracher les mauvaises herbes et pulvériser un désherbant standard entre les dalles de pavage, a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a dit que l’utilisation non experte d’un désherbant standard aurait pu rendre toute renouée encore plus difficile à traiter, elle a répété qu’elle n’était pas une experte en jardinage.

« Sans le savoir, je l’ai traité avec quelque chose, mais je ne savais pas que je traitais la renouée du Japon », a-t-elle ajouté.

“J’étais docteur en médecine, j’ai un métier très chargé et pas le temps de faire du jardinage sauf deux fois par an.

“Je ne suis tout simplement pas intéressé par le jardinage, même après une chose aussi dévastatrice.

“Je n’arrête pas de penser que j’aurais aimé acheter un appartement et non une maison de quatre chambres.”

Pour Mme Ishmael, l’avocat Tom Carter a déclaré qu’il était hautement improbable qu’une personne “sensible et intelligente” comme le Dr Clark engage un jardinier si ignorant qu’il n’avait pas entendu parler de la renouée du Japon.

Mais en rendant son jugement, l’enregistreur Aldous a soutenu la défense du Dr Clark, affirmant qu’il la considérait comme un “témoin attentif qui essayait de m’aider”, tandis que Mme Ishmael avait été “gênante” dans le box des témoins.

Il a déclaré que le Dr Clark avait une obligation de diligence envers sa voisine à partir du moment où elle avait été informée de la renouée en 2017, mais a découvert qu’elle n’avait pas eu de “connaissance constructive” de l’infestation auparavant.

Ayant appris la présence de la mauvaise herbe dans son jardin, elle avait fait ce qu’il fallait pour essayer de l’éradiquer, en recherchant puis en contactant des professionnels pour faire le travail.

“Il me semble que, confrontée à un problème dont elle ne savait rien, ce qu’elle a fait, c’est l’aborder avec son attitude professionnelle consistant à essayer d’explorer le problème, d’identifier les choix entre les traitements, puis de faire appliquer ces traitements”, a-t-il déclaré.

“Il m’a semblé que c’était une approche rationnelle, logique et raisonnable.”

Il a ajouté qu’un expert qui avait fourni un rapport indépendant pour le procès avait conclu que la renouée n’était pas seulement dans le jardin du Dr Clark avant 2017, mais aussi dans celui de Mme Ishmael.

Rejetant sa demande, il a ordonné à Mme Ishmael de payer les factures des avocats du Dr Clark, estimées à 83 000 £, avec 65 000 £ payables d’avance, plus ses propres frais de justice.