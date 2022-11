L’usine de Joliet produit le premier autobus scolaire Lion Electric – Shaw Local

Le premier bus 100 % électrique zéro émission du Lion Electric Company a été produit dans son usine de Joliet.

L’entreprise canadienne a annoncé mercredi la production de l’autobus scolaire, qui s’appelle Lion C. Parmi les autres bus produits par l’entreprise, citons le plus grand autobus scolaire électrique appelé LionD et un mini bus scolaire appelé Lion A.

Dans un communiqué de presse, Eric Pansegrau, directeur général de l’usine de fabrication de Lion Electric à Joliet, a déclaré que mercredi marquait une “étape importante” pour l’entreprise.

« Au nom de toute l’équipe de direction, je tiens à remercier tous nos employés pour leur passion et leur engagement au cours des derniers mois, alors que nous sommes passés d’une coquille vide d’un bâtiment ici à Joliet, à la fabrication de notre premier produit fabriqué en Autobus scolaire américain à zéro émission dans environ 18 mois », a déclaré Pansegrau.

Les quelque 40 pieds de long Autobus scolaire LionC a une autonomie de 100 à 155 miles par charge, selon le site Web de la société. Le véhicule peut transporter jusqu’à 72 passagers.

Lion Electric Company se concentrera initialement sur la fabrication d’autobus scolaires entièrement électriques dans son usine de Joliet, la production augmentant progressivement à partir du dernier trimestre de 2022, selon le communiqué de presse de la société.

L’usine de Joliet devrait avoir une capacité de production allant jusqu’à 20 000 autobus et camions tout électriques.