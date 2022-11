L’usine de dessalement flottante offshore vise à produire de l’eau potable à partir de l’océan

Ocean Oasis a déclaré que sa technologie permettrait “la production d’eau douce à partir des eaux océaniques en exploitant l’énergie des vagues pour effectuer un processus de dessalement et pomper de l’eau potable aux utilisateurs côtiers”.

L’usine – qui a une hauteur de 10 mètres, un diamètre de 7 mètres et pèse environ 100 tonnes – a été assemblée à Las Palmas et sera testée sur la plate-forme océanique des îles Canaries.

La société a déclaré que le développement de son prototype avait reçu le soutien financier de diverses organisations, dont Innovation Norway et la Gran Canaria Economic Promotion Society.

Il indique que “les combustibles fossiles normalement utilisés dans le processus de dessalement à forte intensité énergétique contribuent au réchauffement climatique, et la saumure toxique qu’il produit pollue les écosystèmes côtiers”.

Une présentation de l’ITC met en évidence certaines des raisons pour lesquelles. Décrivant les “singularités hydriques” des îles Canaries, il fait référence à un “déficit hydrique structurel dû à la faible pluviométrie, à la forte perméabilité des sols et à la surexploitation des aquifères”.

Compte tenu de ce qui précède, les projets visant à dessaler l’eau de manière plus durable deviendront de plus en plus importants dans les années à venir.

L’idée d’utiliser les vagues pour alimenter le dessalement n’est pas propre au projet entrepris aux Canaries. En avril, par exemple, le département américain de l’énergie révélé les gagnants de la dernière étape d’un concours axé sur le dessalement houlomoteur.

De retour aux îles Canaries, Ocean Oasis a déclaré qu’il chercherait à construire une deuxième installation après les tests dans les installations de PLOCAN. “Dans cette phase, le prototype sera mis à l’échelle avec la capacité de produire de l’eau pour la consommation”, a déclaré la société.

Bien que le potentiel de l’énergie marine suscite de l’enthousiasme, l’empreinte des projets houlomoteurs et marémoteurs reste très faible par rapport aux autres énergies renouvelables.

Dans les données publiées en mars 2022, Ocean Energy Europe a déclaré que 2,2 mégawatts de capacité marémotrice ont été installés en Europe l’année dernière, contre seulement 260 kilowatts en 2020.

Pour l’énergie des vagues, 681 kW ont été installés, ce qui, selon l’OEE, représente une multiplication par trois. À l’échelle mondiale, 1,38 MW d’énergie houlomotrice ont été mis en ligne en 2021, tandis que 3,12 MW de capacité marémotrice ont été installés.

À titre de comparaison, l’Europe a installé 17,4 gigawatts de capacité éolienne en 2021, selon les chiffres de l’organisme industriel WindEurope.