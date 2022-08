L’usine de conditionnement de viande Smithfield Foods de Californie à Vernon ferme ses portes

Le conseil de voyage d’aujourd’hui vient de Steve Mullen, qui recommande un trajet classique à Los Angeles :

“Si vous voulez une vue exceptionnelle sur l’océan, roulez vers le sud depuis Santa Monica et lorsque vous arrivez sur les collines menant aux palissades, faites votre obligatoire en caoutchouc sur le côté droit de votre voiture pour des vues spectaculaires sur la côte SoCal. Vous regarderez vers le nord depuis les Palisades avec les plages de Redondo, Hermosa, Manhattan et Venice/Santa Monica toutes en vue au bord d’un croissant de sable retenant le grand océan Pacifique. C’est la côte dorée de la Californie et les plages d’où viennent le surf, les barbecues sur la plage et les Beach Boys.