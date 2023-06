L’usine de batteries de Volkswagen coûtera plus de 16 milliards de dollars à Ottawa: chien de garde du budget

Une nouvelle usine de batteries électriques Volkswagen à St. Thomas, en Ontario, coûtera au gouvernement fédéral plus de 16 milliards de dollars et la construction de l’installation apportera un petit avantage économique, selon une analyse du directeur parlementaire du budget (DPB).

« Selon notre analyse, l’engagement financier du gouvernement fédéral envers Volkswagen totalisera environ 16,3 milliards de dollars sur la durée de l’entente », a déclaré le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux. dit dans un communiqué.

Le gouvernement fédéral a annoncé l’accord avec Volkswagen plus tôt cette année. Ottawa a accepté de fournir jusqu’à 13,2 milliards de dollars en subventions de production à l’entreprise au cours de la prochaine décennie.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a critiqué le coût de l’accord, mais le premier ministre Justin Trudeau et le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie François-Philippe Champagne l’ont défendu comme une aubaine économique qui créera environ 3 000 emplois et rapportera plus de 200 milliards de dollars à l’économie. .

Champagne a qualifié l’accord de « changeur de jeu » pour l’économie canadienne.

Giroux a déclaré lors d’une conférence de presse que le DPB n’avait pas examiné les effets économiques plus larges de l’usine par rapport aux subventions de production. Pour ce faire, a-t-il dit, il faudrait des informations commerciales confidentielles de Volkswagen que le directeur parlementaire du budget n’est pas autorisé à rendre public. Giroux a déclaré que le gouvernement fédéral avait fourni au directeur parlementaire du budget des détails sur l’accord qui n’étaient pas encore publics.

Giroux a déclaré que son bureau ne peut pas compiler un rapport sur les avantages et les coûts globaux de l’accord tant qu’il ne peut pas divulguer des informations actuellement confidentielles.

« Dès que le gouvernement et Volkswagen diront que nous pouvons utiliser le profil de production annuel qui est dans le contrat, alors nous serons en mesure d’au moins essayer de fournir une estimation des avantages économiques et fiscaux aux gouvernements », a déclaré Giroux. dit la conférence de presse.

« Fournir un impact économique et un impact fiscal de la subvention à la production divulguerait indirectement le calendrier de production de Volkswagen, qui est commercialement sensible. »

Mais le rapport du directeur parlementaire du budget indique également que l’accord coûtera beaucoup plus cher que la somme annoncée par le gouvernement fédéral. Ottawa devra fournir environ 12,8 milliards de dollars en subventions à la production et dépenser les 700 millions de dollars qu’il a promis par le biais de son Fonds stratégique pour l’innovation (FIS), estime le DPB.

Bien que ces chiffres correspondent aux coûts que le gouvernement fédéral a reconnus, le rapport du directeur parlementaire du budget indique qu’il y a un autre coût — 2,8 milliards de dollars en dollars d’ajustement fiscal que le gouvernement devra donner à Volkswagen.

Ces ajustements fiscaux résultent du fait que le gouvernement doit concurrencer l’American Inflation Reduction Act (IRA)

« [The tax adjustments] sont nécessaires pour atteindre une équivalence après impôt au soutien offert en vertu de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA), conformément à l’intention déclarée du gouvernement », a déclaré le communiqué de presse du DPB.

S’adressant aux journalistes mercredi matin, la vice-première ministre Chrystia Freeland a déclaré qu’elle ne commenterait pas les détails du rapport du directeur parlementaire du budget tant qu’elle ne l’aurait pas lu. Elle a déclaré que le gouvernement était conscient des coûts supplémentaires d’ajustement fiscal.

« Je tiens à assurer aux Canadiens que l’investissement de Volkswagen est venu avant le budget. Il est entièrement pris en compte dans le cadre fiscal sur lequel le budget est basé », a déclaré Freeland.

« Nous étions très conscients des spécificités de l’investissement de Volkswagen. »

La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déclaré que le gouvernement avait pris en compte les coûts supplémentaires de l’usine de fabrication de batteries électriques de Volkswagen, que le directeur parlementaire du budget a publié mercredi dans un rapport. (Nick Iwanyshyn/Presse canadienne)

L’accord avec Volkswagen a fait l’objet d’un examen minutieux le mois dernier lorsque Stellantis a interrompu la construction de son usine de batteries de véhicules électriques prévue à Windsor. La société a déclaré que le gouvernement fédéral ne tenait pas ses promesses envers la société.

L’arrêt a incité le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, et le député néo-démocrate de Windsor-Ouest, Brian Masse, à demander au gouvernement fédéral d’offrir à Stellantis un accord similaire à celui qu’il a accordé à Volkswagen.

Le gouvernement négocie avec Stellantis pour relancer la construction.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a continué mercredi de critiquer le gouvernement sur le coût des transactions.

« Il est clair que Justin Trudeau a été totalement incompétent. Il a affirmé qu’il avait un accord avec Stellantis, puis, tout d’un coup, il a fait marche arrière et a dû débourser encore plus d’argent », a déclaré Poilievre aux journalistes.

« La question que nous devons nous poser est la suivante : quand est-ce qu’un accord est conclu avec ce Premier ministre ? Combien de milliards de dollars devra-t-il dépasser son budget pour réaliser sa séance photo ?

Un rapport indique que les avantages économiques de la construction sont faibles

Giroux a déclaré que la construction de l’usine ne devrait pas apporter une impulsion économique significative.

« Nous estimons que l’usine augmentera le PIB réel au Canada de 0,01% par rapport à sa projection de référence d’ici 2027 et créera environ 1 400 emplois d’ici là », a déclaré Giroux dans le communiqué.

Le gouvernement de l’Ontario a promis 500 millions de dollars en soutien direct à Volkswagen, mais le directeur parlementaire du budget n’a pas inclus ce financement dans son analyse.