L’USGS confirme 2 tremblements de terre près d’Albuquerque

ALBUQUERQUE, NM — L’US Geological Survey a confirmé que deux tremblements de terre ont frappé mardi matin à l’ouest de la zone métropolitaine d’Albuquerque.

Selon l’USGS, un tremblement de terre de magnitude 2,5 s’est produit vers 9h36, près de l’aéroport Double Eagle II. Environ une heure plus tôt, vers 8h11, un tremblement de terre de magnitude 2,8 s’est produit plus au nord, plus près de Rio Rancho et près de la frontière entre les comtés de Bernalillo et Sandoval.

De nombreuses personnes à Rio Rancho et dans la partie ouest d’Albuquerque ont signalé avoir ressenti des secousses à cette époque. L’USGS a publié cette carte d’intensité montrant l’étendue de l’intensité des secousses :

Quelle est la fréquence des tremblements de terre au Nouveau-Mexique ?

Les tremblements de terre ne sont pas aussi fréquents au Nouveau-Mexique qu’en Californie ou en Alaska, mais ils se produisent. Plus tôt cette année, les habitants de Carlsbad et d’Artesia ont ressenti les répercussions d’un tremblement de terre de magnitude 4,0, quelques mois seulement après avoir ressenti celles d’un tremblement de terre de magnitude 5,2 au Texas. À peu près au même moment, deux tremblements de terre ont secoué la forêt nationale de Santa Fe.

En novembre 2022, pas moins de six tremblements de terre ont secoué une zone proche de la frontière entre le Texas et le Nouveau-Mexique, provoquant des répercussions dans notre État.

Selon l’USGS, le dernier tremblement de terre à avoir frappé Albuquerque remonte au 4 janvier 1971. L’épicentre du séisme de magnitude 4,7 se trouvait dans le bloc 1800 de Morningside Dr. NE, juste au sud d’Indian School et au sud-est d’Indian School et de Carlisle.

Un peu plus d’un mois avant cela, un tremblement de terre de magnitude 4,5 s’est produit dans le bloc 1500 de Bryn Mawr Dr. NE, près de Haines et juste au sud-est d’Indian School et de Girard.

Selon l’USGS, un tremblement de terre de magnitude 2,9 a également frappé le 9 décembre 1991, sur l’Isleta Pueblo, tandis qu’un tremblement de terre de magnitude 3,5 a frappé plus récemment, le 29 septembre 2012, près de Belen.