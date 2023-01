L’USFL engage Ray Horton comme entraîneur-chef des Maulers de Pittsburgh

PITTSBURGH – L’USFL a annoncé mardi que l’entraîneur défensif vétéran de la NFL Ray Horton avait été embauché pour diriger les Maulers de Pittsburgh. Il assume immédiatement les fonctions de l’entraîneur-chef Kirby Wilson, qui a démissionné plus tôt ce mois-ci.

“Nous sommes ravis que Ray Horton rejoigne la famille USFL en tant que nouvel entraîneur-chef des Maulers de Pittsburgh”, a déclaré Daryl Johnston, vice-président exécutif des opérations football. “Il a aidé les Steelers à remporter deux Super Bowls en tant qu’entraîneur adjoint, donc les fans de football de Pittsburgh le connaissent. Il a également remporté un Super Bowl en tant que joueur et mon coéquipier des Cowboys de Dallas en 1992. Ray est un grand leader et une personne encore meilleure, et je suis ravi d’être à nouveau coéquipier avec lui.”

Horton, 62 ans, obtient sa première opportunité en tant qu’entraîneur-chef de football professionnel. Diriger la franchise de Pittsburgh en fait également une affaire de famille, car son fils Jarren Horton restera coordinateur défensif des Maulers lors de la prochaine saison 2 de l’USFL.

“Je suis honoré de rejoindre l’USFL en tant que nouvel entraîneur-chef des Maulers de Pittsburgh”, a déclaré Horton. “Nous retournons un noyau solide de l’une des meilleures défenses de la ligue, y compris la sécurité All-USFL Bryce Torneden et le natif de Pittsburgh Tre Tarpley. Alors que nous recherchons le prochain grand quart-arrière de l’USFL, je suis également enthousiasmé par notre noyau offensif de retour. Nous resterons concentrés sur la livraison d’un championnat USFL aux fans des Maulers de Pittsburgh.

Né à Tacoma, Washington, la vie de Horton a tourné autour du football. Joueur américain légendaire des années 1970, il est resté à la maison en tant que demi défensif et retourneur des équipes spéciales pour l’Université de Washington. En 1983, Horton a été repêché par l’ USFL Los Angeles Express , mais a finalement joué pour les Bengals de la NFL de Cincinnati , qui l’ont repêché avec le 53e choix au total. Après une brillante carrière de 10 ans avec les Bengals et les Cowboys, Horton s’est immédiatement tourné vers l’entraînement en 1994. Il a occupé divers postes d’entraîneur défensif de la NFL pour l’équipe de football de Washington, les Bengals, les Lions de Detroit et les Steelers, où il a entraîné des équipes qui ont remporté le Super Bowl XL. et XLIII. Il est ensuite devenu coordinateur défensif des Cardinals de l’Arizona, des Browns de Cleveland et des Titans du Tennessee. Plus récemment, il était l’entraîneur des arrières défensifs de l’équipe de football de Washington en 2019.

“Comme tous les entraîneurs de l’USFL, la passion de Ray est d’aider les joueurs à maximiser leurs talents pour devenir les meilleurs d’entre eux”, a déclaré Johnston. “L’expérience et l’expertise de Ray aideront nos joueurs et entraîneurs adjoints à réussir au niveau professionnel, et je sais qu’il apportera une marque de football passionnante aux fans des Maulers de Pittsburgh.”

Horton a récemment interviewé le comité de sélection des entraîneurs de l’USFL, qui comprenait Johnston, l’ancien entraîneur-chef de la NFL et actuel analyste de NBC Sports Jason Garrett, le dirigeant de NBC Sports Jon Miller et le directeur général du Pro Football Hall of Fame Bill Polian.

“Coach Horton a laissé une grande impression sur tous les membres du comité, alors quand Kirby Wilson a informé l’USFL qu’il démissionnait de manière inattendue, le premier appel téléphonique que nous avons passé était à Ray”, a déclaré Johnston.

Horton remplace Wilson, qui se préparait pour la prochaine saison 2 de l’USFL jusqu’à ce qu’il informe les responsables de la ligue de sa décision.

“Pour des raisons personnelles, c’est avec le cœur lourd que j’ai démissionné de mon poste d’entraîneur-chef des Maulers de Pittsburgh”, a déclaré Wilson. “Je tiens à remercier l’USFL, Daryl Johnston et le personnel de soutien du football, mais surtout mes entraîneurs adjoints et mes joueurs. J’ai vécu une expérience merveilleuse au cours de la première année historique de l’USFL. Je serai éternellement reconnaissant et à jamais fan de cette ligue professionnelle. Merci d’avoir cru en moi et de m’avoir offert une opportunité !”

Johnston a déclaré que Wilson était une des principales raisons pour lesquelles l’USFL est la première grande ligue professionnelle de football de printemps en près de 40 ans à terminer une saison inaugurale réussie et à revenir pour une deuxième année.

“Je pense que je parle au nom de tout le monde en exprimant ma sincère gratitude envers l’entraîneur Wilson et tout ce qu’il a fait pour aider l’USFL à terminer une saison inaugurale réussie”, a déclaré Johnston. “Plus que l’entraîneur-chef des Maulers de Pittsburgh, il a été un mentor pour les autres joueurs, entraîneurs et membres du personnel. Kirby Wilson aura toujours une place spéciale dans l’histoire de notre ligue.”

La saison 2 de l’USFL débute le 15 avril 2023.

