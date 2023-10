L’USF constate une forte augmentation des innovations et de la technologie

Par : Cassidy Delamarter, Communication et marketing de l’USF

L’Université de Floride du Sud a constaté une forte augmentation du nombre d’inventions et de technologies soumises au USF Tech Transfer Office – un tremplin pour transformer des idées en solutions mondiales et en produits sous licence. Classée au 15e rang des universités publiques de recherche américaines générant de nouveaux brevets, le nombre de nouvelles inventions, technologies et œuvres d’auteur officiellement divulguées par les chercheurs de l’USF a augmenté de près de 25 % depuis 2019.

Le secret de cette ascension : la mise en œuvre de nouveaux outils, l’aide de stagiaires et des performances constantes et de haut niveau des inventeurs de l’USF.

Pour rationaliser le processus de divulgation avant le dépôt d’un brevet, le Tech Transfer Office a lancé l’année dernière un portail pour les inventeurs, remplaçant les formulaires manuscrits par un système organisé qui héberge tous les documents et ressources nécessaires en un seul endroit. Depuis lors, les divulgations n’ont cessé d’augmenter, pour atteindre 228 au cours de l’exercice 2023 – un résultat qui, selon l’équipe, est dû au processus simplifié.

« J’ai utilisé le nouveau portail des inventeurs à plusieurs reprises maintenant et il est beaucoup plus facile à utiliser maintenant qu’avant », a déclaré John Cotter, un ancien élève de l’USF que Tech Transfer aide à faire passer son travail au niveau supérieur.

Cotter, un récent USF génie mécanique diplômé, a consacré ses études doctorales à la création d’une alternative au bois d’œuvre utilisant des plastiques recyclés. Plus tôt cette année, l’équipe a aidé Cotter à prendre les mesures nécessaires pour breveter son invention.

« Le Bureau de transfert de technologie a été utile tout au long », a déclaré Cotter. « Parfois, les choses liées aux brevets prennent des tournures étranges, mais elles vous aident à les comprendre et à vous y retrouver. »

Une équipe d’étudiants stagiaires diplômés aide en examinant minutieusement la nouveauté de chaque innovation afin de déterminer si elle peut être brevetée. En confirmant s’il répond aux exigences de nouveauté fixées par le Office américain des brevets et des marques, les stagiaires font gagner du temps à l’inventeur, lui permettant de se concentrer davantage sur ses recherches. Dirigée par Cheryl Abrigo, coordinatrice stagiaire du programme, l’équipe parcourt Internet, recherchant des sites tels que des bases de données de brevets, YouTube, Amazon et Florida Sun Biz, pour s’assurer que l’invention n’est pas déjà accessible au public ou utilisée par une entreprise.

« L’objectif du transfert de technologie est de diffuser les résultats de la recherche universitaire ou des études scientifiques sur des produits commerciaux au profit de la société », a déclaré Abrigo. « En rassemblant ces informations, les stagiaires sont en mesure de déterminer les prochaines étapes pour chaque chercheur et, espérons-le, de les commercialiser plus rapidement. »

Pour Cotter, les prochaines étapes consistaient à tester davantage son béton de caoutchouc clouable et publier les résultats. Aujourd’hui, Tech Transfer l’aide à créer une start-up pour fabriquer du béton pour fabriquer des clôtures et éventuellement se développer dans d’autres secteurs.

Tech Transfer a lancé un site où les technologies et les inventions, telles que Cotter, sont visibles au public une fois le processus de divulgation terminé. Cela permet aux entreprises et aux entrepreneurs d’examiner les technologies disponibles et de soumettre des demandes de renseignements sur tout ce qui les intéresse. Les stagiaires effectueront ensuite des vérifications des antécédents de l’entreprise et de son propriétaire pour garantir la légitimité de la demande de protection des inventeurs de l’USF.

Sylvia Thomas, vice-présidente de la recherche et de l’innovation à l’USF, affirme que les étudiants jouent un rôle essentiel. « Ils acquièrent également une expérience concrète et des compétences précieuses tout en aidant à évaluer la valeur et le potentiel commercial de la propriété intellectuelle de l’USF. »

Le stagiaire Charan Raj Reddy étudie la gestion de l’ingénierie et dit avoir appris comment le transfert de technologie constitue un pont essentiel entre la recherche universitaire et l’industrie.

« Ce stage a enrichi ma compréhension du transfert de technologie, me dotant de compétences essentielles pour évaluer le potentiel commercial, mener des études de marché et communiquer efficacement la valeur technologique, toutes essentielles à mes futurs rôles de gestion de l’ingénierie », a-t-il déclaré.

Pour les étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs intéressés à effectuer un stage au sein du Tech Transfer Office, apprenez-en plus ici.