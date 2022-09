L’Université de St. Francis a annoncé ses plans pour le retour à la maison et la réunion de l’USF 2022 avec des événements qui auront lieu du vendredi 23 septembre au dimanche 25 septembre.

Les événements comprendront un match de baseball des anciens élèves, un match de volley-ball des anciens élèves, un match de taligate et de football de retour à la maison, une exposition sur l’histoire de l’USF en photos, une visite du campus, une réunion de communication, une messe commémorative des anciens élèves et un dîner distingué, ainsi que la visite des soins infirmiers et le brunch.

Pour plus d’informations sur les événements Homecoming & Reunion et des informations sur les logements et les directions vers le campus de l’USF, visitez stfrancis.edu/hcrw. Les anciens sont priés de noter la date limite d’inscription à l’événement du 21 septembre.

Pour plus d’informations, contactez le Bureau des anciens et des relations familiales au 877-811-2586 ou alumni@stfrancis.edu.