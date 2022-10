L’USEPA complète le nettoyage de 3,5 millions de dollars sur le site de la batterie au lithium – Shaw Local

MORRIS – L’Agence américaine de protection de l’environnement a terminé le nettoyage du site de l’incendie de la batterie au lithium de Morris.

Le 29 juin 2021, plusieurs premiers intervenants ont été appelés pour répondre à un incendie dans l’ancienne papeterie du côté est de Morris, à leur arrivée, les intervenants ont été informés que le propriétaire, Superior Battery, avait utilisé l’entrepôt pour stocker des batteries au lithium.

L’entrepôt contenait plus de 200 000 livres de batteries au lithium. Alors que les pompiers surveillaient l’incendie, plus de 3 000 habitants qui vivaient dans un rayon d’un demi-mile autour du site ont été évacués. Certains ont été contraints de rester dans un refuge.

“Le plus grand danger auquel nous sommes confrontés en ce moment est la fumée ou les émanations de cet incendie”, a déclaré le chef des pompiers de Morris, Tracy Steffes, lors d’une conférence de presse après le déclenchement de l’incendie. « Le gaz est très toxique. C’est très mortel.

L’incendie a été officiellement considéré comme éteint le 11 juillet, en utilisant du ciment Portland pour l’extinction des incendies.

Le 29 juin 2021, plusieurs premiers intervenants ont été appelés pour répondre à un incendie dans l’ancienne papeterie du côté est de Morris, à leur arrivée, les intervenants ont été informés que le propriétaire, Superior Battery, avait utilisé l’entrepôt pour stocker des batteries au lithium. (Rob Osterle)

En septembre 2021, il a été annoncé que Superior Battery avait accepté de payer pour le nettoyage, mais l’EPA a déterminé que Superior Battery n’exécutait pas plusieurs exigences de travail de l’accord légal en temps opportun ou de manière suffisante.

L’EPA a annoncé qu’elle prenait en charge le nettoyage en décembre, selon les termes de l’accord conclu avec Superior Battery.

L’EPA a déclaré que le nettoyage des substances dangereuses et potentiellement dangereuses sera traité dans le cadre du programme de suppression d’urgence du Superfund, qui dispose de fonds distincts réservés pour gérer les menaces immédiates pour la santé humaine et l’environnement, selon un communiqué de presse en avril.

L’intérieur de l’entrepôt de la rue Benton montre des matériaux couverts et sécurisés pour les garder au sec avant le nettoyage. (Maribeth Wilson)

Jeudi, l’EPA a annoncé que toutes les batteries avaient été retirées du site et que le processus de nettoyage était terminé. L’EPA restera sur place pour continuer à surveiller et à retirer les articles non dangereux du lot.

« Nous sommes toujours en train de nettoyer certains des débris du sol. Le nettoyage de la batterie, nous l’appelons l’action de retrait urgente, ce sera terminé et l’USEPA sera fait », a déclaré Len Zintak, coordinateur sur place de l’USEPA.

Zintak a déclaré que plusieurs sous-traitants ont été utilisés pour l’élimination des différents types de batteries, Heritage Environmental étant le principal sous-traitant d’élimination. Les batteries ont été transportées à divers endroits en Amérique du Nord, notamment dans l’Ohio, la Pennsylvanie, le Mexique et le Canada.

L’USEPA a retiré environ 388 517 livres de piles de l’entrepôt, dont 123 725 livres de lithium-ion, 52 274 livres de lithium métal et 24 932 livres de piles alcalines. Cela n’inclut pas tous les déchets électroniques, les débris, les cendres, les EPI et les liquides inflammables retirés du site.

Zintak a déclaré que le coût global du nettoyage était d’environ 3,5 millions, tous couverts par le programme de retrait d’urgence du Superfund. Le responsable de l’information publique, Stan Knudson, a déclaré qu’il n’y avait pas de charge fiscale supplémentaire pour les résidents pour le nettoyage.

«Le Superfund est quelque chose budgétisé par le gouvernement fédéral, chaque année. Donc, ce n’était même pas de l’argent supplémentaire que nous avons payé au niveau fédéral en tant que résidents. Donc, il n’y a pas de charge supplémentaire imposée aux résidents de Morris à cause de cela », a déclaré Knudson.

L’USEPA a retiré environ 388 517 livres de piles de l’entrepôt, dont 123 725 livres de lithium-ion, 52 274 livres de lithium métal et 24 932 livres de piles alcalines. Cela n’inclut pas tous les déchets électroniques, les débris, les cendres, les EPI et les liquides inflammables retirés du site. (Maribeth Wilson)

La ville s’est vu offrir une subvention de remboursement en cas de catastrophe de 25 000 $ du gouvernement fédéral que la ville a accumulée en frais d’heures supplémentaires.

« Au moment de l’incendie, les travaux publics et la police ont dépensé environ 30 000 $ en heures supplémentaires. Ainsi, les 25 000 $ représentent une récupération d’environ 87% de ces fonds et c’était le montant maximum que la subvention de remboursement en cas de catastrophe permettrait », a déclaré Knudson.

Zintak a déclaré qu’il n’y avait “aucune menace pour la communauté environnante” et qu’il n’y avait actuellement aucune inquiétude concernant la qualité de l’air, de l’eau et du sol.

Jusqu’à ce que le litige en cours entre la ville de Morris et Superior Battery soit résolu, l’avenir du bâtiment reste inconnu.

« Nous avons évidemment encore beaucoup de travail à faire avec les pompiers, ils sont toujours en charge du bâtiment jusqu’à ce que les choses se calment. Finalement, j’aimerais voir la structure démolie, elle n’est pas structurellement solide. C’est malgré certains des résultats préliminaires que nous avons vus. Donc, ce serait bien de le faire démolir et de décider ce que nous pouvons faire après cela », a déclaré le maire de Morris, Chris Brown.