Un rappel de produits de viande et de volaille prêts à manger fabriqués par BrucePac a été élargi pour inclure près de 1,8 million de livres de produits supplémentaires, pour un total de plus de 11,7 millions de livres de produits produits rappelés sur une éventuelle contamination par la listeria, déclare le service de sécurité alimentaire et d’inspection du ministère américain de l’Agriculture.

Les produits ont été distribués aux restaurants et aux institutions à travers le pays, y compris des articles prêts à manger qui se trouvent « sur les étagères des magasins ou dans les réfrigérateurs ou congélateurs des consommateurs », indique l’agence. Il a publié un liste préliminaire des écoles qui ont reçu les produits dans le Delaware, la Floride, la Géorgie, l’Illinois, l’Indiana, l’Iowa, le Kentucky, le Michigan, le Missouri, le New Jersey, New York, l’Ohio, la Pennsylvanie, le Tennessee, la Virginie occidentale, le Wisconsin et le District de Columbia.

Le Service de sécurité alimentaire et d’inspection a découvert le problème lors d’essais de routine sur les produits finis à base de volaille, a indiqué l’agence. Le poulet prêt à manger BrucePac a été identifié comme la source de la bactérie listeria, qui pourrait avoir affecté d’autres produits de viande et de volaille prêts à manger produits à Durant, en Oklahoma, du 31 mai au 8 octobre.

Listeria provoque listériosela troisième cause de décès par maladie d’origine alimentaire aux États-Unis. Les symptômes peuvent inclure de la fièvre, des douleurs musculaires et de la fatigue. Une infection peut également provoquer une raideur de la nuque, des maux de tête, de la confusion ou des convulsions. Les personnes les plus exposées à des conséquences graves sont les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Aucun cas de maladie lié à ces produits n’a été confirmé, mais certaines personnes malades se rétablissent sans subir de test de dépistage de la listeria, et il faut généralement des semaines pour associer une maladie à une épidémie.

«Nous nous engageons à fournir des produits sûrs et de haute qualité», BrucePac dit. « Nous travaillons en étroite collaboration avec l’USDA pour garantir que toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir un approvisionnement alimentaire sûr. Nous ne reprendrons pas la production tant que nous ne serons pas sûrs que le problème soit résolu.

Le Service de sécurité et d’inspection des aliments déclare qu’il continue de recueillir des informations sur le problème. Toute personne ayant des questions sur le rappel peut contacter BrucePac au 503-874-3000. Les consommateurs qui ont des questions sur la sécurité alimentaire peuvent appeler l’USDA au 888-674-6854.

Ce rappel fait suite à un accident mortel épidémie de listeria lié au rappel de viande de charcuterie Boar’s Head, qui est le plus important du pays depuis plus d’une décennie. Il y a eu 59 hospitalisations et 10 décès depuis que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont ouvert une enquête en juillet.