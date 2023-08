L’USDA distribue plus de 600 millions de dollars pour connecter les zones rurales à Internet haut débit

Il pourrait bientôt être un peu plus facile pour les habitants de certaines régions éloignées des États-Unis d’avoir accès à la large bande. Le département américain de l’Agriculture a annoncé lundi qu’il fournirait 667 millions de dollars de subventions et de prêts à 22 États et aux Îles Marshall. pour connecter les résidents ruraux et les entreprises à Internet haute vitesse.

Il s’agit du quatrième cycle de financement de l’USDA dans le cadre du Programme Reconnecter, qui vise à étendre le haut débit dans les zones rurales. Il s’agit de l’une des nombreuses initiatives axées sur le haut débit financées par le projet de loi sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars signé par le président Joe Biden en novembre 2021.

Tous les projets du programme ReConnect doivent offrir des vitesses de téléchargement de 100 mégabits par seconde et des vitesses de téléchargement de 20 Mbps. De plus, ils doivent tous faire une demande pour participer au programme de connectivité abordable, qui offre une remise sur le service Internet aux ménages éligibles.

L’argent financera des projets visant à apporter l’Internet haut débit dans des endroits éloignés, souvent axés sur moins de 5 000 personnes. Dans l’Oregon, la Pioneer Telephone Cooperative a reçu une subvention de 24,9 millions de dollars pour offrir l’Internet haut débit à 2 239 personnes, ainsi qu’à une poignée de fermes et d’entreprises. Un projet similaire en Caroline du Nord recevra le même montant pour aider 2 674 personnes, 84 entreprises, 117 fermes et quatre établissements d’enseignement, selon l’USDA.

« Garder les habitants de l’Amérique rurale connectés avec un Internet haut débit fiable apporte des idées nouvelles et innovantes au reste de notre pays et crée des emplois bien rémunérés en cours de route », a déclaré le secrétaire de l’USDA, Tom Vilsack, dans un communiqué de presse. « Ces investissements soutiendront la croissance économique et la prospérité pour les générations à venir. »

