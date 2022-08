L’USDA diffuse des vaccins contre la rage pour la faune dans 13 États

NEW ORLEANS (AP) – Le département américain de l’Agriculture a commencé à disperser des millions de paquets de vaccin antirabique oral à partir d’hélicoptères et d’avions dans 13 États du Maine à l’Alabama.

L’objectif principal est d’empêcher les ratons laveurs de propager leur souche du virus mortel dans les États où il n’a pas été trouvé ou n’est pas répandu, a déclaré Jordona Kirby, coordinatrice des essais sur le terrain.

L’USDA poursuit également les tests d’un vaccin approuvé au Canada pour immuniser les mouffettes ainsi que les ratons laveurs, a déclaré Kirby de Wildlife Services, qui fait partie du Service d’inspection de la santé animale et végétale du ministère de l’Agriculture.

La rage se transmet par la salive d’un animal infecté, généralement par des morsures. Cependant, la salive qui pénètre dans les yeux, le nez ou la bouche peut également infecter quelqu’un, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Treize personnes en Caroline du Sud ont été considérées comme potentiellement exposées en mars parce qu’elles avaient nourri au biberon ou donné des médicaments à un veau malade qui s’est avéré avoir la rage, a déclaré le Dr Michael Neault, le vétérinaire de l’État.

À l’échelle mondiale, le virus tue 60 000 personnes par an, la plupart mordues par des chiens, selon l’Organisation mondiale de la santé.

C’est à peu près le même nombre de personnes qui reçoivent des injections pour prévenir la rage aux États-Unis après avoir été mordues ou griffées par un animal infecté ou potentiellement infecté, selon le CDC.

Les lois nationales et locales sur la vaccination des animaux de compagnie signifient que le virus est principalement propagé par la faune aux États-Unis

Le programme national de contrôle de la rage a débuté en 1997 au Texas, où les coyotes propageaient la variante canine du virus, a déclaré Kirby.

Elle a déclaré que les gouttes de vaccin avaient éliminé cette variante en 2004. Trois ans plus tard, le CDC a déclaré le pays exempt de rage canine.

Cela ne signifie pas que les animaux non vaccinés sont en sécurité. La rage canine fait partie de plus de 20 variantes – sept trouvées chez les mammifères terrestres et plus de 13 chez les espèces de chauves-souris, a déclaré le coordinateur du programme de contrôle de la rage, Richard Chipman.

Une morsure d’un animal infecté par n’importe quelle variante peut rendre malade n’importe quel autre mammifère. Les égratignures le font parfois, car les animaux se lèchent les pattes.

Un programme de trois ans en Arizona et au Nouveau-Mexique a éliminé une souche de rage des chauves-souris chez les renards, a déclaré Kirby. Et le Texas, avec l’aide de l’USDA, a largué 1,1 million d’appâts le long de la frontière mexicaine en janvier pour empêcher les coyotes de ramener la variante canine.

Les ratons laveurs sont le principal réservoir de la rage dans 18 États le long et à proximité de la côte Est et les mouffettes dans 21 autres, selon les données de 2020, la dernière année disponible.

Les chauves-souris représentaient 31 % des près de 4 500 animaux trouvés atteints de la rage en 2020. Mais comme la quasi-totalité des plus de 40 espèces de chauves-souris trouvées aux États-Unis mangent des insectes et que les autres boivent du nectar ou mangent des fruits, les vaccins oraux seraient beaucoup plus délicats.

Certains scientifiques ont émis l’hypothèse que les chauves-souris pourraient être vaccinées pendant l’hibernation, peut-être avec une fine brume ou avec un gel qui pourrait être transféré d’une chauve-souris à l’autre, a déclaré Chipman. Les premières recherches testent l’idée chez les chauves-souris vampires, qui vivent au Mexique et en Amérique centrale et du Sud et pourraient propager un tel vaccin au sein d’une colonie en se toilettant mutuellement.

La faune enragée n’est pas seulement un problème rural. Un renard enragé sur Capitol Hill a été capturé moins de 24 heures après le premier signalement en avril. À ce moment-là, environ une demi-douzaine de personnes avaient signalé des morsures ou des morsures à la police du Capitole des États-Unis, mais d’autres pourraient s’être adressées à d’autres agences, a déclaré un porte-parole de la police du Capitole par courrier électronique.

Les campagnes contre la rage du raton laveur ont commencé en août dans certaines parties du nord du Maine, de l’ouest de la Pennsylvanie, de la Virginie-Occidentale et du sud-ouest de la Virginie. Les 348 000 appâts Raboral V-RG dans le Maine et 535 000 dans les trois autres États sont largués depuis des avions dans les zones rurales et depuis des véhicules dans les zones urbaines et suburbaines.

Au total, environ 3,75 millions de paquets – recouverts d’un attractif de farine de poisson ou enfermés dans des cubes de farine de poisson de 1 pouce (2,5 centimètres) – seront distribués dans neuf États, se terminant lorsque 1,1 million seront largués en Alabama en octobre.

Le vaccin s’est avéré sûr pour plus de 60 espèces d’animaux, y compris les chiens et les chats domestiques. Manger un grand nombre de paquets de vaccins pourrait donner des maux d’estomac aux chiens mais ne causerait aucun problème permanent, dit l’APHIS.

Environ 3,5 millions de doses du vaccin expérimental Onrab sont distribuées dans certaines parties de la Pennsylvanie, de la Virginie-Occidentale et du Tennessee – qui reçoivent également le vaccin approuvé – ainsi que dans quatre autres États.

Onrab se présente sous forme de plaquettes thermoformées avec un enrobage vert aromatisé à la guimauve. Les services de la faune espèrent qu’il pourra être approuvé l’année prochaine malgré les retards persistants liés à la pandémie.

Janet McConnaughey, Associated Press