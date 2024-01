L’USCIS annonce la période d’enregistrement initiale du plafond H-1B pour l’exercice 2025 et le dépôt en ligne des requêtes H-1B

Le Services Américains de la Citoyenneté et de l’Immigration (USCIS) a annoncé mardi des mesures visant à renforcer l’intégrité et à réduire le potentiel de fraude dans le H-1B processus d’enregistrement des permis de travail, notamment en réduisant le risque de détournement du système d’enregistrement et en garantissant que chaque bénéficiaire aurait la même chance d’être sélectionné, quel que soit le nombre d’inscriptions soumises en son nom. De manière significative, les Indiens constituent le plus grand nombre de H-1B. candidats chaque année. USCIS a également annoncé les dates de la période d’enregistrement initiale pour le plafond H-1B de l’exercice (exercice) 2025, et le lancement d’une option de dépôt en ligne pour le formulaire I-29 de demande pour les travailleurs non immigrés et le formulaire I-907 de demande de traitement des primes pour Pétitionnaires H-1B.

“Nous recherchons toujours des moyens de renforcer l’intégrité et de réduire le risque de fraude tout en améliorant et en rationalisant nos processus de candidature”, a déclaré le directeur de l’USCIS. Ur M. Jaddou , dans l’annonce officielle. Les améliorations dans ces domaines devraient rendre les sélections H-1B plus équitables pour les pétitionnaires et les bénéficiaires et permettront au processus H-1B d’être entièrement électronique depuis l’enregistrement, le cas échéant, jusqu’à la décision finale et la transmission des pétitions approuvées au Département d’État. »

Cette règle finale pour l’enregistrement H1-B contient des dispositions qui créeront un processus de sélection centré sur les bénéficiaires pour les inscriptions par les employeurs, codifieront la flexibilité de la date de début pour certaines pétitions soumises au plafond H-1B mandaté par le Congrès et ajouteront davantage de mesures d’intégrité liées à l’enregistrement. processus.

Dans le cadre du processus centré sur le bénéficiaire, les inscriptions seront sélectionnées par bénéficiaire unique plutôt que par inscription. Ce nouveau processus est conçu pour réduire les risques de fraude et garantir que chaque bénéficiaire aura les mêmes chances d’être sélectionné, quel que soit le nombre d’inscriptions soumises en son nom par un employeur. À partir de la période d’enregistrement initiale de l’exercice 2025, l’USCIS exigera des personnes inscrites qu’elles fournissent des informations de passeport valides ou des informations de document de voyage valides pour chaque bénéficiaire. Le passeport ou le document de voyage fourni doit être celui que le bénéficiaire, s’il est à l’étranger, a l’intention d’utiliser pour entrer dans le pays. États-Unis si vous avez obtenu un visa H-1B. Chaque bénéficiaire ne doit être enregistré que sous un seul passeport ou document de voyage.

L’USCIS clarifie également les exigences concernant la date de début d’emploi demandée pour certaines pétitions soumises au plafond H-1B imposé par le Congrès afin de permettre le dépôt avec des dates de début d’emploi demandées après le 1er octobre de l’exercice concerné, conformément à la politique actuelle.

De plus, la règle finale H-1B codifie la capacité de l’USCIS à refuser ou révoquer les requêtes H-1B lorsque l’enregistrement sous-jacent contenait une fausse attestation ou était autrement invalide. Également en vertu de la nouvelle règle, l’USCIS peut refuser ou révoquer l’approbation d’une requête H-1B s’il détermine que les frais associés à l’enregistrement sont refusés, non rapprochés, contestés ou autrement invalides après la soumission.

L’USCIS a également annoncé la règle finale du barème des frais qui entrera en vigueur après la période d’enregistrement initiale pour le plafond H-1B de l’exercice 2025.

Période d’enregistrement initiale du plafond H-1B de l’exercice 2025

La période d’enregistrement initiale pour le plafond H-1B de l’exercice 2025 s’ouvrira le 6 mars 2024 et se poursuivra jusqu’au 22 mars 2024.

Le 28 février, l’USCIS lancera le dépôt en ligne du formulaire I-129 et du formulaire I-907 associé pour les requêtes H-1B non plafonnées. Le 1er avril, l’USCIS commencera à accepter le dépôt en ligne des demandes de plafond H-1B et des formulaires I-907 associés pour les pétitionnaires dont les enregistrements ont été sélectionnés.

L’USCIS a récemment annoncé une augmentation des frais de dépôt du formulaire I-907, afin de tenir compte de l’inflation, à compter du 26 février 2024.