L’USCIS annonce des mesures d’intégrité renforcées pour le programme H-1B

Annonce la période d’enregistrement initiale du plafond H-1B pour l’exercice 2025 et le dépôt en ligne des pétitions H-1B

WASHINGTON—Les services américains de citoyenneté et d’immigration (USCIS) ont annoncé aujourd’hui un règle finale renforcer l’intégrité et réduire les risques de fraude dans le processus d’enregistrement H-1B, notamment en réduisant le risque de manipulation du système d’enregistrement et en garantissant que chaque bénéficiaire aura la même chance d’être sélectionné, quel que soit le nombre d’inscriptions soumises sur leur nom. L’USCIS annonce également les dates de la période d’enregistrement initiale pour le plafond H-1B de l’exercice (FY) 2025, et le lancement d’une option de dépôt en ligne pour les formulaires I-129, Pétition pour un travailleur non immigrant, et le formulaire I-907, Demande de Service de traitement premium, pour les pétitionnaires H-1B.

« Nous recherchons toujours des moyens de renforcer l’intégrité et de réduire le risque de fraude tout en améliorant et en rationalisant nos processus de candidature. » a déclaré le directeur de l’USCIS, Ur M. Jaddou. « Les améliorations dans ces domaines devraient rendre les sélections H-1B plus équitables pour les pétitionnaires et les bénéficiaires et permettront au processus H-1B d’être entièrement électronique depuis l’enregistrement, le cas échéant, jusqu’à la décision finale et la transmission des pétitions approuvées au Département d’État. .»

Règle finale d’enregistrement H-1B

Cette règle finale contient des dispositions qui créeront un processus de sélection centré sur les bénéficiaires pour les inscriptions par les employeurs, codifieront la flexibilité de la date de début pour certaines pétitions soumises au plafond H-1B mandaté par le Congrès et ajouteront davantage de mesures d’intégrité liées au processus d’inscription.

Dans le cadre du processus centré sur le bénéficiaire, les inscriptions seront sélectionnées par bénéficiaire unique plutôt que par inscription. Ce nouveau processus est conçu pour réduire les risques de fraude et garantir que chaque bénéficiaire aura les mêmes chances d’être sélectionné, quel que soit le nombre d’inscriptions soumises en son nom par un employeur. À partir de la période d’enregistrement initiale de l’exercice 2025, l’USCIS exigera des personnes inscrites qu’elles fournissent des informations de passeport valides ou des informations de document de voyage valides pour chaque bénéficiaire. Le passeport ou le document de voyage fourni doit être celui que le bénéficiaire, s’il est à l’étranger, a l’intention d’utiliser pour entrer aux États-Unis s’il lui délivre un visa H-1B. Chaque bénéficiaire ne doit être enregistré que sous un seul passeport ou document de voyage.

L’USCIS clarifie également les exigences concernant la date de début d’emploi demandée pour certaines pétitions soumises au plafond H-1B imposé par le Congrès afin de permettre le dépôt avec des dates de début d’emploi demandées après le 1er octobre de l’exercice concerné, conformément à la politique actuelle.

De plus, la règle finale H-1B codifie la capacité de l’USCIS à refuser ou révoquer les requêtes H-1B lorsque l’enregistrement sous-jacent contenait une fausse attestation ou était autrement invalide. Également en vertu de la nouvelle règle, l’USCIS peut refuser ou révoquer l’approbation d’une requête H-1B s’il détermine que les frais associés à l’enregistrement sont refusés, non rapprochés, contestés ou autrement invalides après la soumission.

L’USCIS a également annoncé le Règle finale du barème des tarifs. Cette règle entrera en vigueur après la période d’enregistrement initiale pour le plafond H-1B de l’exercice 2025. Ainsi, les frais d’inscription pour la période d’inscription débutant en mars 2024 resteront de 10 $.

Une nouvelle édition du formulaire I-129 avec la règle finale d’enregistrement H-1B et les modifications finales aux règles finales du barème des frais sera bientôt disponible en aperçu sur uscis.gov (date d’édition 01/04/24). Au 1er avril 2024, seule l’édition du 01/04/24 du formulaire I-129 sera acceptée.

La règle finale d’enregistrement H-1B rend définitives certaines dispositions proposées dans le 23 octobre 2023, Avis de proposition de réglementation (NPRM). Notez que le DHS a l’intention de publier une règle finale distincte pour répondre aux dispositions restantes contenues dans le NPRM.

Période d’enregistrement initiale du plafond H-1B de l’exercice 2025

La période d’inscription initiale pour le plafond H-1B de l’exercice 2025 s’ouvrira à midi, heure de l’Est, le 6 mars 2024, et se poursuivra jusqu’à midi, heure de l’Est, le 22 mars 2024. Pendant cette période, les pétitionnaires potentiels et leurs représentants, le cas échéant, doivent utiliser un Compte en ligne USCIS pour enregistrer chaque bénéficiaire par voie électronique pour le processus de sélection et payer les frais d’inscription associés pour chaque bénéficiaire.

Pour plus d’informations sur la saison H-1B Cap, visitez la page Web H-1B Cap Season.

Comptes organisationnels et dépôt en ligne des formulaires I-129 et I-907

Le 28 février 2024, l’USCIS lancera les nouveaux comptes organisationnels annoncés précédemment dans le compte en ligne de l’USCIS qui permettront à plusieurs personnes au sein d’une organisation et à leurs représentants légaux de collaborer et de préparer les inscriptions H-1B, les pétitions H-1B et tout autre compte. Formulaire I-907 associé.

Le 28 février également, l’USCIS lancera le dépôt en ligne du formulaire I-129 et du formulaire I-907 associé pour les requêtes H-1B non plafonnées. Le 1er avril, l’USCIS commencera à accepter le dépôt en ligne des demandes de plafond H-1B et des formulaires I-907 associés pour les pétitionnaires dont les enregistrements ont été sélectionnés.

Les pétitionnaires continueront d’avoir la possibilité de déposer une requête papier sous forme de formulaire I-129 H-1B et tout formulaire I-907 associé s’ils préfèrent. Cependant, lors du lancement initial des comptes organisationnels, les utilisateurs ne pourront pas lier les formulaires papier I-129 et I-907 à leurs comptes en ligne.

Pour rappel, l’USCIS a récemment annoncé un règle finale cela augmentera les frais de dépôt du formulaire I-907, pour tenir compte de l’inflation, à compter du 26 février 2024. Si l’USCIS reçoit un formulaire I-907 oblitéré le 26 février 2024 ou après, avec des frais de dépôt incorrects, nous le ferons. rejetez le formulaire I-907 et restituez les frais de dépôt. Pour les dépôts envoyés par courrier commercial (tel qu’UPS, FedEx et DHL), la date du cachet de la poste est la date indiquée sur le reçu du courrier.

