L’USCIB publie des rapports contenant des recommandations commerciales pour contribuer à la mise en œuvre des ODD de l’ONU

NEW YORK, 19 septembre 2023 /PRNewswire/ — Avec le 78ème Alors que la session de l’Assemblée générale des Nations Unies bat son plein, le Conseil des États-Unis pour le commerce international (USCIB) a annoncé la publication de deux rapports très attendus qui fournissent des recommandations au Sommet des Nations Unies sur les objectifs de développement durable (ODD). Les rapports – Les entreprises et l’ONU 2.0 et Feuille de route pour les résultats — se concentrer sur un multilatéralisme inclusif et pratique qui contribuera à accélérer les progrès dans la réalisation des objectifs des ODD et se concentrer sur le rôle des entreprises et des autres parties prenantes.

Les rapports commencent par un avant-propos du champion du développement durable du conseil d’administration de l’USCIB et PDG de Novozymes. Ester Baiget. Elle écrit : « Comme plans d’action, Feuille de route pour les résultats prône le multilatéralisme inclusif, offre des idées et des stratégies commerciales pragmatiques et met l’accent sur l’impact positif. Les entreprises et l’ONU 2.0 discute des interfaces entre le secteur privé et le système multilatéral.

USCIB Faire bouger l’aiguille (MTN) L’initiative a lancé les rapports lors d’une table ronde commerciale de haut niveau de l’USCIB. La table ronde s’est concentrée sur la durabilité, la solidarité et la prospérité partagée et a réuni des intervenants de haut niveau d’AT&T, Bayer, Google, Microsoft, Salesforce, du Département d’État américain, de l’ONU, de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et bien d’autres. Les sujets de discussion comprenaient l’intelligence artificielle (IA) innovante au profit des personnes et de la planète et les partenariats public-privé pour l’innovation et les infrastructures. Les chefs d’entreprise des sociétés membres de l’USCIB ont présenté des recommandations commerciales pratiques mises en évidence dans les rapports, pour accélérer la mise en œuvre des ODD et renforcer l’efficacité et l’impact de l’ONU.

« L’USCIB est un fervent partisan et un partenaire engagé des Nations Unies depuis sa création », a déclaré le président-directeur général de l’USCIB. Whitney Baird dans ses remarques finales à la table ronde. « En tant que seule organisation commerciale américaine à l’ONU, nous prenons au sérieux notre responsabilité de fournir des solutions et de mettre en valeur le leadership commercial américain. »

À propos de MTN

L’USCIB a lancé l’initiative MTN au cours du 77ème Session de l’Assemblée générale des Nations Unies qui se concentrera sur trois priorités identifiées par le président de l’Assemblée générale des Nations Unies : les solutions pour la durabilité, la science et la solidarité. Grâce à des tables rondes multipartites organisées dans le monde entier en 2022-2023, qui ont abouti à Les entreprises et l’ONU 2.0 et Feuille de route pour les résultatsMTN a contribué aux délibérations en cours concernant les progrès insuffisants à mi-chemin vers l’Agenda 2030 des Nations Unies.

À propos de l’USCIB

Le Conseil des États-Unis pour le commerce international (USCIB) défend les intérêts mondiaux des entreprises américaines. Nous le faisons en plaidant en faveur d’un système ouvert de commerce, de finance et d’investissement mondial, dans lequel les entreprises peuvent prospérer et contribuer à la croissance économique, au bien-être humain et à la protection de l’environnement. Nous sommes le seul affilié américain de la Chambre de commerce internationale (ICC), du Business at OCDE (BIAC) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). L’USCIB est également la seule organisation commerciale américaine à avoir un statut au Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) et est reconnue par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique ( CDB de l’ONU).

SOURCE Conseil des États-Unis pour le commerce international