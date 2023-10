L’USC sert Deion Sanders et Colorado leur deuxième défaite

Après avoir subi une dure défaite contre l’Oregon, Deion Sanders et le Colorado n’ont pas réussi à rebondir contre l’USC en perdant 48-41 malgré une seconde mi-temps incroyable.

La semaine dernière, Deion Sanders et les Buffaloes du Colorado ont subi leur première fessée aux mains de l’Oregon. Alors que l’Oregon imposait sa volonté aux Buffs, Sanders a promis de rebondir, mais de nombreux fans de football universitaire savaient que ce serait une bataille difficile car son équipe était en difficulté.réussir l’USC.

Malheureusement, les Buffs se sont retrouvés avec des défaites consécutives après que l’USC ait tenu bon pour gagner 48-41.

Si vous regardez simplement le score, cela ne racontera pas toute l’histoire, alors voici le résumé de BOSSIP sur la façon dont cette défaite pourrait être une victoire à long terme pour le Colorado.

L’USC a pris un départ incroyable et a terminé le premier quart-temps en plaçant 34 points au-dessus de la tête du Colorado. Durant la première mi-temps, les Buff ont eu du mal à trouver un rythme mais ont néanmoins inscrit 14 points au tableau. A la mi-temps, le score était de 34-14, les supporters pensant que la bataille était terminée.

La seconde mi-temps a été celle où le match a basculé en faveur du Colorado. Au troisième quart, l’USC a inscrit 14 points au tableau et le Colorado a répondu avec 13 points.

Le quatrième quart-temps a été entièrement dominé par le Colorado qui a maintenu l’USC à zéro tout en en ajoutant 14. Sanders a finalement laissé le CB n°1 Cormani McClain de l’année dernière toucher le terrain et il a eu un impact immédiat. Avec seulement 7 points entre les Buffs et la prolongation, ils ont tenté un coup de pied en jeu pour rendre le ballon au fils de Deion, Shedeur. Malheureusement, l’USC récupérait le ballon et laissait le temps s’écouler.

Malgré la défaite, Coach Prime s’est montré positif dans les vestiaires après le match. Il a souligné à son équipe que la performance en seconde période était ce qui allait arriver dans le futur. Si l’équipe avait joué de la même manière tout au long du match, elle aurait réussi la plus grosse surprise du football universitaire cette saison.

Maintenant que les Buffaloes du Colorado ont vu ce qui est possible, cela devrait les rendre imparables.