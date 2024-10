L’USC met fin à une séquence de défaites : points à retenir de la victoire des chevaux de Troie contre Rutgers

LOS ANGELES — Le schéma a recommencé à émerger.

Tant de matchs de l’USC ont suivi le même scénario : l’offensive cale un peu au troisième quart-temps, la défense cède un score et du coup, l’adversaire a un peu de vie. Vendredi soir, l’offensive de l’USC a marqué quatre points lors de sa première série du troisième quart. Ensuite, la défense a cédé un touché et une conversion de deux points à Rutgers.

L’USC détenait une avance de 19 points en première mi-temps. À 8 min 11 s du troisième quart-temps, l’avance était tombée à huit. L’idée d’un nouvel effondrement était certainement présente dans l’esprit de nombreux fans des chevaux de Troie.

Mais lors du premier jeu de la possession suivante de l’USC, Miller Moss a lancé une passe juste hors de portée d’un défenseur de Rutgers et entre les mains du receveur de deuxième année Makai Lemon. Lemon s’est retourné vers le terrain et a finalement été poussé hors des limites de la ligne des 5 mètres.

C’est un gain de 70 verges qui a permis à l’USC de se séparer de Rutgers – ce avec quoi il a eu énormément de problèmes cette saison – et de remporter une victoire de 42-20.

L’USC (4-4, 2-4 Big Ten) est désormais aux deux tiers de la saison régulière. Il n’a rien d’autre à jouer que de la fierté alors qu’il entre dans la dernière ligne droite avec des matchs restants contre Washington (route), le Nebraska (à domicile), UCLA (route) et Notre Dame (à domicile).

La façon dont les Troyens réagissent à leur situation actuelle et aux revers difficiles – tant sur le terrain qu’en raison des blessures – en dira long sur ce programme. L’émergence de Lemon sera l’une des choses à suivre au cours de ces quatre derniers matchs.

Voici plus d’informations à ce sujet et sur d’autres développements à surveiller au cours du dernier mois de la saison régulière.

Le jeu d’évasion de Lemon

Le groupe de receveurs de l’USC est dirigé par quatre étudiants de deuxième année : Lemon, Zachariah Branch, Ja’Kobi Lane et Duce Robinson. Ce quatuor possède beaucoup de potentiel. Aucun n’est encore devenu un véritable récepteur n°1.

Lemon est peut-être en route. Il n’était pas difficile d’imaginer ce scénario lors du camp d’entraînement.

« Au camp, il jouait au ballon tous les jours », a déclaré Kyle Ford, senior en chemise rouge, qui a capté quatre passes pour 45 verges et un score vendredi soir. « Honnêtement, il était le MVP du camp à mes yeux. Il jouait un bon ballon. C’est cool de voir cela se traduire.

Lemon a eu quelques opportunités en début de saison – il a capté quatre passes lors des deux premiers matchs – mais a été contraint de quitter l’alignement après avoir reçu un coup à la tête contre le Michigan.

Depuis son retour, il est progressivement devenu la cible la plus fiable de Moss. Cela a commencé lentement avec trois attrapés pour 37 yards contre Minnesota. Il a enchaîné avec six attrapés pour 73 verges contre Penn State et huit pour 89 contre le Maryland. Puis, vendredi soir, il a capté quatre passes pour 134 verges et un touché lors d’une performance exceptionnelle contre les Scarlet Knights.

C’était le meilleur match d’un receveur de l’USC cette saison.

«Je ne sais pas encore s’il est doué dans quelque chose. Il est vraiment bon dans beaucoup de choses », a déclaré l’entraîneur Lincoln Riley après le match. « La course à pied, toutes ces choses – il a beaucoup de place pour grandir en tant que joueur. Ses compétences, il n’y a pas beaucoup de choses que vous regardez, ‘Eh bien, il ne peut tout simplement pas faire ça.’ C’est un receveur très polyvalent. Il lui reste quelques mètres après la capture. Il est fort et il va continuer à s’améliorer.

Branch, Robinson et Lane peuvent avoir des compétences singulières qui sont plus impressionnantes que tout ce que Lemon fait. Mais lorsqu’il s’agit d’être un pur receveur, il est probablement le meilleur du groupe.

Il a des mains sûres. C’est un coureur de route fluide. Il sait juste comment trouver des failles dans la défense, c’est pourquoi Moss regarde souvent dans sa direction. Vendredi, il a impressionné par sa vision et sa capacité de réduction.

Il a également joué un nouveau rôle contre Rutgers, remplaçant Branch en tant que principal retourneur du coup d’envoi. Riley a déclaré que le personnel voulait permettre à Branch de se concentrer strictement sur les retours de bottés de dégagement.

Cette décision a porté ses fruits. Lemon a renvoyé un coup de pied de 80 verges pour organiser le deuxième touché de l’USC du premier quart.

Encore une fois, il a montré cette capacité de réduction.

Makai Lemon A JUSTE CONTINUÉ. 😤 pic.twitter.com/rkwmjXq1IX – Football universitaire FOX (@CFBONFOX) 26 octobre 2024

Lemon a terminé avec 256 verges polyvalentes et est devenu le premier joueur de l’USC avec un retour de 80 verges et une réception de 70 verges dans le même match depuis que Marqise Lee l’a fait contre l’Oregon en 2012.

Lemon est encore jeune donc son gibier a besoin de temps pour mûrir. Mais s’il parvient à exploiter le potentiel qu’il a affiché jusqu’à présent, il pourrait devenir la cible n°1 recherchée par les chevaux de Troie.

La défense est dos au mur

Ce n’était pas l’effort le plus joli ou le plus propre de la défense de l’USC. Rutgers a accumulé 434 verges, son total le plus élevé contre un adversaire de puissance 4 cette saison.

Les Troyens, cependant, ont limité les Chevaliers Écarlates quand il le fallait et en ont fait assez pour gagner. Rutgers n’a marqué que 20 points.

Mais le chemin à parcourir sera difficile pour la défense de l’USC. Cela n’a jamais été une unité possédant un talent d’élite ou une grande profondeur. Au mieux, c’est une défense qui met en valeur les compétences de ses meilleurs joueurs, qui joue dur à chaque essai et qui est fondamentalement solide.

Cela a été sérieusement mis à l’épreuve par les blessures récentes. Le secondeur Eric Gentry a été le meilleur joueur défensif de l’USC au cours du premier mois de la saison. Il est absent pour un an après avoir subi de multiples commotions cérébrales. Anthony Lucas était son joueur de ligne défensive le plus perturbateur. Il est absent pour la saison en raison d’une blessure à la jambe.

Kamari Ramsey est le meilleur arrière défensif et le meilleur plaqueur de l’USC. Jaylin Smith est son meilleur corner. Tous deux ont raté le match de samedi en raison d’une blessure, tout comme deux autres partants du secondaire (le coin Jacobe Covington et nickel Greedy Vance).

Puis, pendant le match, le joueur de ligne défensive Nate Clifton a été contraint de partir en raison d’une blessure et a été vu dans une botte de marche après le match.

Cela fait sept titulaires qui ont été blessés récemment. En conséquence, l’USC place des joueurs dans des rôles élargis qui ne sont probablement pas encore prêts pour ce genre d’opportunités.

Certains s’en sortiront bien. Par exemple, Kameryn Fountain, véritable joueur de ligne défensive de première année, a enregistré son premier sack en carrière vendredi soir. Il y aura des difficultés croissantes dans d’autres domaines. Comme dans le secondaire épuisé, qui a cédé 313 verges à un jeu de passes de Rutgers inférieur à la moyenne.

« Je pensais qu’aujourd’hui était juste une bonne représentation de la véritable identité de notre défense », a déclaré le secondeur Easton Mascarenas-Arnold. « Jouez physiquement pendant quatre quarts consécutifs. Sans vraiment lâcher le pied. … Tout n’était pas parfait ce soir mais je pense que nous avons juste joué physique, joué vite et dur et (ça se voit).

Même avec tous ces problèmes, la défense des Troyens a joué avec de solides efforts toute la saison.

Ils accordent 21,8 points par match, un bond énorme par rapport aux 34,4 qu’ils avaient accordés la saison dernière. Et c’est avec un groupe qui n’est pas extrêmement talentueux et qui manque de profondeur.

La ligne offensive joue mieux

L’USC n’a pas cédé contre Rutgers. Moss a eu tout le temps de lancer le ballon et de trouver des receveurs ouverts. En conséquence, il a complété 20 des 28 passes pour 308 verges et deux scores. Il n’a pas non plus commis les revirements intempestifs qui l’ont tourmenté ces dernières semaines.

La ligne offensive a reçu de nombreuses critiques cette saison et à juste titre. Mais il n’a accordé que deux sacs au cours des trois derniers matchs. Il semble que l’équipe d’entraîneurs travaille sur les problèmes de protection des passes.

Le blocage des courses s’est également amélioré de semaine en semaine. L’attaque précipitée constitue la partie la plus constante de l’offensive depuis plusieurs semaines. Le porteur de ballon Woody Marks a couru 94 verges et trois touchés contre Rutgers.

L’entraîneur de la ligne offensive Josh Henson a été une cible majeure de frustration pour les fans. Encore une fois, c’est compréhensible. Mais cette ligne offensive jeune et inexpérimentée semble prendre un peu son rythme, et Henson remporte récemment de bonnes victoires sur la piste de recrutement.

Nous verrons si cela continue au cours du mois prochain et ce que cela signifie pour l’avenir de Henson.

La possibilité de fermer

La réponse de l’USC lorsque Rutgers a réduit le déficit à huit a été forte. Surtout après que tant de ces situations se soient déroulées dans l’autre sens pour les chevaux de Troie cette saison.

« Il n’y a vraiment pas eu de panique avec ce groupe dans aucun de ces matchs », a déclaré Riley après que son équipe ait mis fin à sa série de trois défaites qui comportaient trois défaites par un total de 11 points. « Il n’y en a pas eu ce soir et je pensais que nous avions un bon état d’esprit et nous avons fait un excellent travail pour clôturer le match. »

Rutgers est une équipe de football moyenne, comme le suggère son bilan de 4-4. Chaque équipe restant inscrite au calendrier de l’USC posera probablement un défi plus difficile. Alors, comment les chevaux de Troie réagiront-ils lorsqu’ils se retrouveront à nouveau dans ces situations décisives ?

Il est clair que cette équipe est encore en train d’apprendre à gagner. Il n’y a tout simplement pas une tonne de joueurs sur la liste qui ont gagné à un niveau élevé à l’université. Et Riley n’a certes pas bien géré ces situations.

Les championnats sont désormais hors de propos. Donc, si vous êtes un fan, vous voulez voir une croissance jusqu’au bout. Développer des habitudes gagnantes et être meilleur dans le football situationnel sera essentiel pour que les chevaux de Troie visent à sauver leur saison.

(Photo de Makai Lemon : Kirby Lee / Imagn Images)