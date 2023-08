L’USC embauche Jennifer Cohen de Washington comme directrice sportive

Jennifer Cohen est embauchée en tant que directrice sportive de l’USC après sept ans au même poste à l’Université de Washington.

Cohen deviendra la première femme directrice sportive de l’histoire de l’USC. Elle remplace Mike Bohn, qui a démissionné en mai après 3 ans et demi, citant « des problèmes de santé persistants ».

Il y a également eu un examen du département des sports et des plaintes concernant le style de gestion et le comportement de Bohn.

Cohen était à Washington depuis 24 ans et a été nommée directrice sportive en 2016. Elle est originaire de Californie du Sud et diplômée de l’État de San Diego. Cohen serait également le deuxième AD consécutif de l’USC qui n’était pas un ancien joueur de football des Trojans et n’avait aucune expérience administrative.

Cohen a récemment supervisé le passage de Washington de la conférence Pac-12 au Big Ten, qui est effectif en 2024. USC a lancé les dominos Pac-12 en juin dernier lorsqu’il a annoncé avec UCLA qu’ils se dirigeaient vers le Big Ten.

Cohen est également membre du comité des éliminatoires de football universitaire et prend en charge un programme sportif qui a récemment connu un succès dans ses sports phares.

L’équipe de football des Trojans est classée sixième dans le sondage de pré-saison de l’Associated Press lors de sa deuxième saison sous Lincoln Riley, et le basketball masculin a fait trois apparitions consécutives au tournoi NCAA sous Andy Enfield et présente la meilleure classe de première année entrante du pays, qui comprend Isaiah Collier et Bronny. James.

Le basketball féminin a fait le tournoi de la NCAA à sa deuxième saison sous Lindsay Gottlieb et le volleyball de plage a remporté trois championnats nationaux consécutifs.

Reportage de l’Associated Press.

Tendance FOOTBALL COLLEGE