L’USC a investi massivement dans Lincoln Riley et son équipe. Où sont les résultats ?

Lincoln Riley est le quatrième entraîneur le mieux payé du football universitaire, selon la base de données USA Today. Il y a fort à parier que l’USC figure dans le top 10 – et probablement plus proche du top cinq – en termes de salaires d’entraîneur adjoint.

Théoriquement, le rendement de ce type de salaire devrait se situer dans le top 10. C’est la troisième année du mandat de Riley. Sa liste. Son personnel. Son programme. Sa vision. Cela ressemble probablement à un disque rayé, mais Riley ne respecte tout simplement pas l’investissement qu’USC a réalisé en lui.

Cela est clair depuis quelques semaines, mais cela devrait être cristallisé pour tout le monde maintenant après que les chevaux de Troie ont subi une défaite catastrophique 29-28 contre le Maryland samedi soir.

L’USC (3-4, 1-4 Big Ten) est assez bon pour avoir participé à chaque match. Les Troyens ont mené au quatrième quart-temps dans chacune de leurs défaites. Tous ces jeux étaient gagnables.

Mais l’USC continue de faiblir encore et encore. Cette fois, à deux minutes de la fin, le Maryland a bloqué la tentative de placement de 41 verges de Michael Lantz. Les Trojans n’ont pas bloqué correctement devant et au lieu de mener 31-22 dans les phases finales du match, l’USC a été contraint de renvoyer sa défense sur le terrain. Moins d’une minute plus tard, le Maryland a marqué le touché du feu vert. L’offensive a traversé le milieu de terrain mais n’a pas pu entrer dans la portée des buts.

Par la suite, on a demandé à Riley pourquoi l’USC avait du mal à clôturer les matchs.

«Je ne sais pas», dit-il.

Ce que dit Riley n’a pas vraiment d’importance. Ce qui compte, c’est qu’il trouve des solutions à tout ce que son équipe ne parvient pas à accomplir sur le terrain. Jusqu’à présent, il ne l’a pas fait.

Et c’est là que réside le problème. Semaine après semaine, c’est la défense de l’USC qui ne parvient pas à réaliser un quatrième arrêt alors qu’elle le doit absolument. C’est l’offensive qui vacille à un moment critique où elle a l’occasion de saler le jeu. Ce sont les équipes spéciales qui commettent une énorme erreur à un moment crucial.

Cette équipe trouve juste des moyens de perdre des matchs.

« Nous avons été une assez bonne équipe pour avoir une chance de gagner chaque match, mais nous n’avons pas été assez bons pour nous séparer », a déclaré Riley aux journalistes après la défaite, « et lorsque vous vous mettez dans ces moments, vous allez je dois faire quelques jeux pour battre quelqu’un. Surtout sur la route. Vous allez devoir réussir ce panier ou réaliser ce plaquage en quatrième essai ou réaliser cet attrapé, ce lancer ou ce blocage ou quoi que ce soit parce que cela ne vous sera pas remis.

Je sais ce que suggèrent les classements de recrutement. Je sais où est classé l’USC le composite de talents de l’équipe 247Sports. Et je sais que les Troyens ont plus de talent que le Minnesota et le Maryland. Mais je sais aussi que l’USC n’est pas assez talentueux pour se séparer de ses adversaires. Pas là où cela compte – dans les tranchées – et pas de la manière décrite par Riley ci-dessus. Et même si cette équipe est plus talentueuse que les Golden Gophers ou les Terrapins, ce n’est pas avec une marge suffisamment décisive qu’elle peut commettre des erreurs bâclées et s’en sortir.

Riley a eu trois ans pour constituer cette liste. C’est sa faute si les Troyens ne sont pas assez talentueux en ce moment. Le discours sur le fait qu’il ne peut pas agiter une baguette magique devrait probablement s’arrêter. Il n’y a pas beaucoup de raisons de croire que l’USC sera considérablement plus talentueux au cours de la quatrième année. La classe de recrutement des Trojans 2025 est classée dans le top 10 au niveau national, mais compter sur de vrais étudiants de première année est une tâche insensée.

Gardez à l’esprit que le calendrier de l’année prochaine comprend des matchs sur route à Notre Dame et en Oregon et un match à domicile contre le Michigan.

Si l’USC parvient à améliorer considérablement son effectif, il devra encore résoudre son problème de souci du détail. Cela a fait défaut tout au long du mandat de Riley. Qu’il s’agisse de Mario Williams qui n’a pas réussi à attraper un coup d’envoi critique contre Tulane au Cotton Bowl il y a deux ans, de John Humphrey et Kamari Ramsey qui n’ont pas réussi à s’attaquer au porteur de ballon du Michigan Kalel Mullings – ce qui a transformé un gain de 15 verges en une course de 63 verges qui a établi le score gagnant des Wolverines – en septembre ou le blocage manqué lors de la tentative de placement de Lantz samedi soir.

Les entraîneurs disent souvent : « Soit vous le coachez, soit vous permettez que cela se produise. » Ce genre d’erreurs est le reflet de l’entraîneur-chef, tout comme toutes ces défaites serrées. L’USC a perdu 14 points d’avance au cours de chacune des deux dernières semaines. Riley a perdu 12 matchs en tant qu’entraîneur des Trojans. Ses équipes ont pris une avance de 14 points dans cinq d’entre elles.

Bien sûr, chacun peut être expliqué dans le vide, mais ces pertes sont devenues une tendance. Celui qui ne peut pas être expliqué.

« Nous faisons le gros du travail, c’est-à-dire que nous nous efforçons de gagner des matchs contre de bonnes équipes », a déclaré Riley, « mais l’incapacité de les achever – cela vous ronge. »

À 3-4, l’USC est tombé en dessous de 0,500 pour la première fois depuis le mandat de Riley. Il doit changer quelque chose de structurel dans la manière dont il gère le programme. Il y aura naturellement certains qui demanderont son licenciement, mais à moins que ces appels ne soient accompagnés d’environ 80 millions de dollars, cela n’est pas réaliste.

Riley et USC sont donc probablement dans le même bateau pendant un certain temps. L’entraîneur des Trojans ne peut pas doubler la façon dont il gère le programme. Il a une fiche de 11-11 depuis la saison régulière de 11-1 en 2022. Quoi qu’il fasse, cela ne fonctionne pas. Ce genre de réflexion aura probablement lieu une fois l’intersaison terminée. Mais pourquoi cela n’a-t-il pas été fait lors de la dernière intersaison, après une saison régulière désastreuse de 7-5 ?

La culture semble meilleure que la saison dernière, mais cela sera testé au cours des prochaines semaines.

Les Trojans ne pouvaient pas paraître plus désintéressés la saison dernière lors du match de rivalité contre l’UCLA. Riley doit donc prouver qu’il peut garder cette équipe motivée.

Nous sommes fin octobre et l’USC n’a déjà rien d’autre à jouer que la fierté. Ce n’est tout simplement pas là où les choses sont censées être en troisième année.

(Photo : Greg Fiume/Getty Images)