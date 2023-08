L’USB-C pourrait enfin arriver sur l’iPhone : pourquoi c’est passionnant

Lorsque Apple a modifié pour la dernière fois le port de chargement de l’iPhone, avec l’iPhone 5 de 2012, le passage du connecteur à 30 broches introduit pour la première fois sur l’iPod au système Lightning moderne a constitué un changement radical. Comme son prédécesseur, le port Lightning était un connecteur créé par Apple, mais il offrait de nombreuses améliorations, comme l’utilisation de câbles réversibles dans un boîtier également 80 % plus petit que l’ancienne option.

Alors que la gamme iPhone 15 devrait arriver dans quelques semaines, Apple semble prêt à modifier à nouveau les ports de l’iPhone. Cette fois, l’échange sera Lightning au profit de l’USB-C, la norme USB réversible qui est populaire sur tout, des téléphones Android et PC Windows aux Mac et iPad d’Apple.

Pour cette démarche d’Apple, on peut remercier l’Union européenne, qui a adopté une loi exigeant des chargeurs de téléphone universels USB-C d’ici 2024, forçant ainsi la main au fabricant d’iPhone.

En fait, même si ce changement peut signifier que vous aurez besoin de nouveaux câbles pour votre iPhone, l’USB-C présente de nombreux avantages qui devraient rendre la transition beaucoup plus facile.

Un câble pour les gouverner tous

Les connecteurs USB-C, gauche et Lightning peuvent se ressembler, mais l’USB-C est plus puissant et sur plus d’appareils. Stephen Shankland/CNET

Apple a créé et possédé les connecteurs Lightning et iPod, ce qui rend les câbles authentiques coûteux et parfois difficiles à trouver. Avec l’USB-C, Apple rejoint une norme existante prise en charge depuis longtemps. Non seulement de bons câbles USB-C sont facilement disponibles, mais aussi, parce qu’ils sont si courants, il y a de fortes chances qu’un certain nombre de propriétaires d’iPhone 15 aient déjà à leur disposition des accessoires compatibles.

Regardez la gamme Apple. Il propose l’USB-C sur ses ordinateurs portables depuis le MacBook 12 pouces de 2015. Aujourd’hui, tous les MacBook et la plupart des iPad de l’entreprise sont équipés de ports USB-C. Le seul iPad qu’Apple vend encore avec Lightning est l’iPad de 9e génération, sorti en 2021. C’est également l’iPad le moins cher et le dernier à disposer d’un bouton d’accueil physique.

Même des accessoires comme la télécommande Siri d’Apple TV sont passés de Lightning à l’USB-C au cours de la dernière année. Les rumeurs disent que les prochaines mises à jour d’Apple de sa gamme d’écouteurs et d’écouteurs AirPods suivront de la même manière, potentiellement à commencer par un nouveau boîtier AirPods Pro cet automne.

Un chargement (filaire) et un transfert de données plus rapides pourraient arriver sur l’iPhone

La recharge filaire rapide via USB-C est depuis longtemps un incontournable sur les téléphones Android. Sarah Tew

L’USB-C offre également des avantages tels qu’une charge et des vitesses de données beaucoup plus rapides. Le chargement filaire d’un iPhone via un câble Lightning vers USB-C (avec un adaptateur secteur de 20 W ou plus) peut généralement amener la batterie à 50 % en 30 minutes, par Page d’assistance d’Apple sur le sujet. L’USB-C est capable de se charger beaucoup plus rapidement, comme en témoigne son utilisation dans des appareils plus grands et plus puissants comme les ordinateurs portables.

Pendant des années, les téléphones Android ont dépassé les vitesses de chargement de l’éclair, avec des sociétés comme OnePlus et Samsung proposant des recharges de batterie presque pleines dans les mêmes 30 minutes. Les câbles USB-C sont capables de fournir 100 W de puissance avec le bon bloc d’alimentation, et en raison de leur intercompatibilité, vous n’aurez probablement aucun problème à prendre le chargeur de votre iPad ou MacBook et à le brancher pour recharger rapidement votre iPhone.

Une nouvelle rumeur la semaine dernière de 9to5Mac dit Apple peut augmenter la charge rapide filaire à 35 W sur certains modèles d’iPhone 15.

Pour le transfert de données – utile pour les personnes qui sauvegardent encore leurs données sur un ordinateur ou transfèrent des photos ou des vidéos via un câble – la dernière norme Thunderbolt (qui utilise USB-C comme connecteur) permet un transfert de fichiers à 40 Gbit/s. Des rumeurs ont surgi qu’Apple, qui a contribué à créer Thunderbolt aux côtés d’Intel, pourrait apporter la technologie à la gamme iPhone 15.

Il convient de noter que même si Thunderbolt fonctionne via USB-C, les câbles et accessoires Thunderbolt sont souvent plus chers que leurs homologues USB-C classiques. Si vous ne vous souciez que du chargement, les câbles USB-C ordinaires peuvent être le meilleur choix. Nous avons plus de détails sur les différences ici.

Même si Apple ne propose pas une prise en charge complète de Thunderbolt, un connecteur USB-C devrait avoir des limites nettement plus élevées que Lightning.

Qu’en est-il de « Made for iPhone » et de MagSafe ?

Les accessoires certifiés MFi auront un logo MFi, comme celui-ci, sur l’emballage. Pomme

Comme pour tout ce qui concerne Apple, il y a un élément fort de « ce qu’ils feront réellement » qui accompagne toute spéculation. Bien sûr, l’USB-C est un connecteur incroyablement performant, mais la part de son potentiel qu’Apple met à disposition restera probablement un mystère jusqu’à la sortie de l’iPhone 15.

Apple garde un contrôle strict sur ses accessoires et gère depuis longtemps le programme de certification « Made for iPhone » (alias MFi) pour les périphériques qui souhaitent exploiter la base massive d’utilisateurs de l’iPhone. Bien que cela rapporte presque assurément de l’argent à Apple (la FAQ de l’entreprise laisse entendre à la royauté qu’il commande sur des accessoires certifiés), cela aide également les consommateurs, car ces accessoires doivent répondre à certaines normes Apple en matière de connectivité et de performances.

C’est pourquoi lorsque vous achetez des accessoires, comme de nouveaux câbles Lightning, vous devez vérifier qu’ils sont certifiés MFi. Ces produits peuvent être plus chers que les versions les moins chères disponibles sur Amazon ou eBay, mais ils fonctionneront probablement mieux, plus longtemps et ne seront pas contrefaits et ne pourraient pas endommager votre appareil.

Lorsqu’Apple a poursuivi Amazon pour des câbles contrefaits en 2016, l’entreprise a averti que ces accessoires pourraient « surchauffer, prendre feu et provoquer un choc électrique mortel aux consommateurs lors d’une utilisation normale ».

Avec la transition vers l’USB-C, il reste à voir comment ou si Apple ajoutera sa touche MFi à une norme si facilement disponible. Cette approche pourrait limiter certaines des vitesses de chargement ou de données plus rapides de l’iPhone 15 aux seuls accessoires payants pour jouer dans l’écosystème d’Apple, même si n’importe quel câble USB-C devrait pouvoir charger votre téléphone. Certaines images divulguées en ligne suggèrent les chargeurs USB-C d’Apple peut avoir une puce supplémentaire qui pourrait être destinée à ce programme MFi précis.

Il est également possible qu’Apple installe la version Thunderbolt la plus rapide dans les modèles Pro (afin qu’ils puissent mieux transférer des vidéos ProRes plus grandes et de meilleure qualité), tandis que les appareils iPhone 15 de base seront sur une forme d’USB-C plus lente.

Et puis, bien sûr, il y a MagSafe, le système de chargement magnétique sans fil qu’Apple a introduit sur ses téléphones avec l’iPhone 12. Des rumeurs persistent depuis longtemps selon lesquelles la société envisage un iPhone sans port, ce qui, à première vue, irait à l’encontre de l’ajout de ceci par Apple. nouveau connecteur.

Lorsque l’iPhone est sur un chargeur MagSafe et en position horizontale, le mode veille entre en jeu. John Kim/CNET

Mais si Apple prépare les consommateurs à un nouveau monde, il est possible que cette transition contribue à approfondir le travail de base et permette à l’entreprise de faire connaître la valeur de MagSafe à un plus grand nombre de personnes. Apple a ajouté une nouvelle fonctionnalité StandBy dans iOS 17 qui transforme les iPhones connectés et en charge en petites horloges de table de chevet.

Et, peut-être en reconnaissant qu’il a besoin de l’aide de l’industrie pour le rendre courant, Apple a même travaillé avec le Wireless Power Consortium pour introduire des aimants dans la norme de charge sans fil Qi2 qui pourraient commencer à apparaître sur d’autres appareils dans un avenir pas trop lointain.

La bonne nouvelle est que ces réponses ne devraient être disponibles que dans quelques semaines.