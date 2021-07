Lusail navigue vers le verdict de juillet à Newmarket | Nouvelles de course

Lusail a porté son record de carrière à trois victoires en quatre sorties dans les Tattersalls July Stakes à Newmarket.

Le petit de deux ans de Richard Hannon s’est échappé intelligemment pour Pat Dobbs et a mené le groupe principal au centre, mais Graham Lee était impatient de prendre le dessus sur le projet Dante.

Lorsque ce rival a commencé à s’affaiblir à un stade et demi de chez lui, Lusail s’est retrouvé devant – mais la course ne faisait que commencer pour de bon.

Sam Maximus de Tom Dascombe, Asymétrique auparavant invaincu d’Alan King et Ebro River d’Hugo Palmer sont tous venus relever un défi – avec les quatre alignés à un moment donné.

Ebro River a été le premier à craquer, pas pour la première fois mal accroché, et Sam Maximus a alors commencé à se fatiguer.

Il n’y avait pas grand-chose dedans lorsqu’ils franchirent la ligne. Mais Lusail, qui imitait son père Mehmas en tant que vainqueur de cette course, a tenu Asymmetric d’une tête – avec le même dos à Sam Maximus.

Hannon était confiant, alors que Lusail passait la ligne, qu’il était devant.

« Je pensais qu’il avait gagné, en fait », a-t-il déclaré.

« Un entraîneur le sait généralement, et je pense que je ne me suis trompé que quelques fois.

« Je pensais qu’il méritait de gagner – il a couru un peu jusqu’à la ligne. »

Lusail justifiait le jugement de Hannon en revenant sur ce voyage, après avoir gagné plus d’un siècle à Newmarket le mois dernier.

« C’était un grand cri de le ramener à six stades, mais il l’a très bien fait », a ajouté l’entraîneur de Marlborough.

« Il est revenu en voyage – il est extrêmement détendu, et je pense que nous l’emmènerons à Goodwood.

« Que nous y allions pour les six (Richmond Stakes) ou la course de sept mètres (Vintage Stakes), nous parlerons à l’équipe (propriétaires) d’Al Shaqab et verrons.

« Il travaillait bien au printemps. Quand je l’ai emmené à York, il n’était pas vraiment venu dans son manteau, et je ne savais pas si je faisais ce qu’il fallait, mais il y est allé et a gagné.

« Il ressemble toujours à ça maintenant, mais il est comme son père Mehmas en ce sens qu’il est très honnête et détendu – et il ira plus loin.

« Je ne pense pas qu’il soit juste un enfant de deux ans. »