L’USAID coupe l’aide alimentaire destinée à des millions d’Éthiopiens en raison d’accusations de vol massif du gouvernement

Le gouvernement américain suspend l’aide alimentaire à l’Éthiopie après qu’une enquête a révélé un stratagème répandu pour voler des dons de nourriture, a annoncé jeudi l’Agence américaine pour le développement international (USAID), une décision qui affectera des millions de personnes parmi les plus pauvres du monde. Des documents divulgués remis aux donateurs et partagés avec le Washington Post indiquent que le programme a été coordonné par des éléments au sein du gouvernement.

Les autorités ont détourné l’aide de ceux qui en avaient besoin pour nourrir les militaires et les ex-combattants, et l’ont vendue sur le marché libre aux meuniers qui ont réexporté la farine, selon une enquête de l’USAID qui a été résumée au Post.

« Après un examen à l’échelle du pays, l’USAID a déterminé, en coordination avec le gouvernement éthiopien, qu’une campagne généralisée et coordonnée détourne l’aide alimentaire », a déclaré l’USAID dans un communiqué au Post jeudi. « Nous ne pouvons pas aller de l’avant avec la distribution de l’aide alimentaire tant que les réformes ne sont pas en place. »

Le porte-parole du gouvernement éthiopien, la porte-parole du Premier ministre et la Commission nationale de gestion des risques de catastrophe n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Mais des documents et des interviews de The Post ont mis à nu l’étendue du programme dans l’un des pays les plus pauvres du monde.

« Une surveillance approfondie indique que ce détournement de l’aide alimentaire financée par les donateurs est un stratagème coordonné et criminel, qui a empêché l’aide vitale d’atteindre les plus vulnérables », indique un document préparé pour les donateurs. « Le programme semble être orchestré par des entités fédérales et régionales du gouvernement éthiopien (GoE), avec des unités militaires à travers le pays bénéficiant d’une aide humanitaire. »

La suspension intervient alors que le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique lutte pour nourrir environ 20 millions de citoyens – environ un sixième de la population – à la suite d’une guerre civile, d’une sécheresse et d’une inflation galopante. Les États-Unis fournissent la grande majorité de l’aide alimentaire à l’Éthiopie par le biais de deux programmes, l’un administré par des groupes d’aide et l’autre par les Nations Unies.

L’arrêt de l’aide perturbera davantage la région instable de la Corne de l’Afrique, déjà martelée par une guerre civile au Soudan qui a déplacé plus de 1,3 million de personnes en six semaines et après des combats constants, la Somalie frappée par la sécheresse a poussé au bord de la famine. Cela pourrait également pousser l’Éthiopie plus loin dans les bras de la Russie, après une période de relations glaciales avec les États-Unis suite à des violations massives des droits de l’homme commises au cours d’une guerre civile de deux ans dans le nord. Plus tôt ce mois-ci, Human Rights Watch a publié un rapport indiquant que le nettoyage ethnique se poursuivait dans certaines parties de la région nord du Tigré.

On ne sait pas exactement quelle proportion de la nourriture a été volée, mais le rapport indique que l’équipe d’enquête a visité 63 moulins à farine dans sept des neuf régions d’Éthiopie et a constaté un « détournement important » dans les sept régions. De la nourriture provenant des États-Unis, d’Ukraine, du Japon et de France donnée au Programme alimentaire mondial des Nations Unies a été volée, selon le rapport. Il a appelé tous les donateurs qui ont envoyé de l’aide alimentaire à vérifier comment elle est utilisée.

« Il y a une forte possibilité que l’USAID suspende toute l’aide alimentaire soutenue par l’USAID à travers l’Éthiopie jusqu’à nouvel ordre », indique le rapport, qui a été préparé par l’USAID pour le Groupe de donateurs pour le développement de la résilience humanitaire.

Un travailleur humanitaire connaissant le programme a déclaré qu’il semblait que les responsables locaux chargés de créer des listes de bénéficiaires avaient gonflé le nombre de ménages dans le besoin et empêché la nourriture d’atteindre les familles affamées. Le travailleur humanitaire et d’autres diplomates ont parlé à The Post sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias.

L’Éthiopie est l’un des plus grands bénéficiaires de l’aide alimentaire américaine au monde. Les révélations sur l’ampleur et l’omniprésence du pillage signifient que des questions délicates seront posées sur la raison pour laquelle les listes de bénéficiaires, établies par le gouvernement local, n’ont pas été vérifiées plus attentivement. Des questions sont également susceptibles de se poser quant au moment où les partenaires des Nations Unies ont détecté le vol et quel type de surveillance par un tiers a été mis en place pour empêcher un tel pillage.

L’USAID a annoncé il y a un peu plus d’un mois qu’elle suspendait toute aide à la région nord du Tigré, où une guerre civile a tué des centaines de milliers de personnes. La déclaration du 3 mai de la chef de l’USAID, Samantha Power, a déclaré : « L’aide alimentaire, destinée aux habitants du Tigré souffrant de conditions proches de la famine, était détournée et vendue sur le marché local ». Mais il n’a pas blâmé.

Un jour après l’annonce de l’USAID, le Programme alimentaire mondial, dont l’ancien directeur exécutif David Beasley s’est lié avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed au sujet de leur évangélisation commune, a déclaré qu’il avait également suspendu l’aide au Tigré le mois dernier en raison de problèmes de détournement. Le PAM prévoit de procéder à des évaluations des besoins en temps réel, de renforcer ses contrôles sur les listes de bénéficiaires, de renforcer la surveillance centralisée et d’améliorer le suivi des produits, a déclaré la porte-parole Annabel Symington.

La directrice de pays du PAM en Éthiopie, qui n’était en poste que depuis un an, est en congé, a-t-elle déclaré. Un collègue a déclaré qu’il avait démissionné. Symington n’a pas répondu aux questions de savoir si le directeur reviendrait au rôle, et il n’était pas clair si cela était lié à l’enquête. Elle n’a pas non plus répondu aux demandes de commentaires sur le détournement à l’échelle nationale.

Un diplomate, qui avait connaissance d’une enquête sur le détournement, a déclaré que l’USAID avait trouvé des preuves que l’aide alimentaire était utilisée pour nourrir les militaires et les anciens combattants du Tigré. Plus de 90 % des Tigréens ont besoin d’une aide alimentaire. Le président par intérim du Tigray, Getachew Reda, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

La farine fabriquée à partir de blé donné était exportée vers le Kenya et la Somalie alors même que les Éthiopiens mouraient de faim, a déclaré le diplomate, ajoutant que le Programme alimentaire mondial des Nations Unies était « négligent ou complice ».

Dans la région somalienne, qui est aux prises avec la pire sécheresse depuis des générations, les directeurs d’usine ont déclaré à l’équipe d’enquête qu’ils achetaient régulièrement des sacs de blé en vrac portant les logos de l’USAID et du PAM, a déclaré le deuxième diplomate. Les sacs n’étaient pas ouverts, ce qui indique qu’il ne s’agissait pas d’intermédiaires achetant à des familles qui avaient vendu une partie de leurs rations, a déclaré le diplomate. La ville frontalière de Dolo Ado en Éthiopie possède deux moulins à farine en activité, même si la production de blé la plus proche se trouve à plus de 300 milles, a-t-il noté.

Un témoin qui a visité l’un des moulins de Dolo Ado cette semaine a envoyé au Post des photos de sacs de 50 kilos étiquetés USAID et PAM empilés à l’extérieur.

L’équipe d’enquête a été témoin de l’implication directe de la Force de défense nationale éthiopienne dans le vol dans la ville de Harar, a déclaré le diplomate.

L’Éthiopie entretient depuis longtemps une relation difficile avec les Nations Unies. Le haut responsable de l’aide de l’ONU a accusé le gouvernement d’utiliser la famine comme arme et d’empêcher les convois de nourriture d’atteindre le Tigré au plus fort de la guerre civile, une accusation que le gouvernement a niée.