L’usage de la photographie par Annie Ernaux — instantanés d’une année de cancer et d’amour

En janvier 2003, alors que le monde faisait une pause alors que les Américains se préparaient à envahir l’Irak, une écrivaine française de 63 ans, Annie Ernaux, a découvert qu’elle était atteinte d’un cancer du sein. Chimiothérapie, radiothérapie et chirurgie étaient attendues. Pendant ce temps, le journaliste et photographe français Marc Marie était désespéré par la mort de sa mère. Après avoir mis fin à une longue relation, il vivait dans un hôtel. C’est alors qu’Ernaux et Marie se retrouvent pour dîner et tombent amoureux.

Alors que la romance commençait, ils furent fascinés par les restes matériels de leurs nuits de passion : les tas de vêtements jetés sur le sol. Intrigués par le fait que ces tas étaient toujours différents, comme régis par leurs propres lois physiques, ils les ont photographiés. Quelques mois plus tard, ils ont ajouté du texte. Comme beaucoup de couples artistiques, ils cherchaient à créer quelque chose ensemble. C’était aussi, comme le disait Ernaux, un projet « d’amour contre la mort ».

C’est ainsi qu’est né ce petit livre de 130 pages. Publié pour la première fois en France en 2005, il a suscité des critiques mitigées. « Quand on a un cancer, le plaisir n’est pas permis », a récemment commenté Ernaux dans une interview. Il sort maintenant dans la traduction impeccable d’Alison L Strayer et sur la vague de la renommée d’Ernaux en tant que lauréat du prix Nobel 2022. C’est l’année où Marie est décédée. Ernaux, ayant survécu à son cancer, reste très présente parmi nous.

Sans l’ombre d’un apitoiement sur son sort, Ernaux raconte à travers les images l’année où son « corps fut le théâtre d’opérations violentes ».

La plupart des chapitres sont constitués d’une photo et de quelques pages de commentaires, d’abord par Ernaux, puis par Marie. Certaines photos sont prises dans des chambres d’hôtel. Sans l’ombre d’un apitoiement sur son sort, Ernaux utilise les images pour raconter l’année où son « corps a été le théâtre d’opérations violentes » : ses cheveux, y compris ses poils pubiens, sont tombés et sa poitrine a pris des marques de brûlure dues aux radiations. . Cela n’a pas arrêté les ébats amoureux.

Ernaux, qui a choisi très tôt l’écriture de vie comme approche, parle de la mort, mais découvre aussi avec étonnement que son année cancéreuse s’est avérée heureuse. Avec sa honnêteté résolue, elle décortique le pouvoir de la passion et sa propre jalousie. La veille de la date prévue pour lui dire si elle avait besoin de se faire enlever le sein, son amant a révélé qu’il pensait toujours à son ex. «La douleur causée par M. était pire, à ce moment-là, que de ne pas savoir si j’étais condamnée ou non», écrit-elle. Les passages de Marie sont également engageants, bien que moins courageux, avec un aperçu de ses propres insécurités et de ses peurs d’enfance.

Parmi les œuvres traduites d’Ernaux, L’utilisation de la photographie ressemble le plus Des passions simplesle rendu sans faille de la liaison de l’auteur avec un diplomate soviétique marié. Mais cela fait aussi écho à ses autres livres bien connus, comme Les annéesune chronique de sa génération, dans l’utilisation d’objets comme symboles de la société et du temps. Ici, les photographies se déploient comme une entrée dans un moment décrit.

Marie a dit qu’Ernaux était – de loin – la femme la plus féministe avec qui il ait jamais été. C’est peut-être ce féminisme radical qui apporte de la franchise à ses écrits. Elle s’accorde le droit de décrire les choses telles qu’elles sont, sans se soucier de la façon dont cela se reflète sur elle. Cela donne du pouvoir à toutes ses œuvres, y compris celle-ci, plus mineure.

L’utilisation de la photographie par Annie Ernaux et Marc Marie, traduit par Alison L Strayer, Fitzcarraldo 12,99 £, 136 pages

