NEW YORK – Un rapport détaillé de l’inspecteur général de la ville de New York a révélé que le département de police de New York « manquait de stratégie clairement définie » dans sa gestion des manifestations de George Floyd cet été et que son utilisation de la force « a accru les tensions ».

Alors que les manifestations étaient en grande partie pacifiques et que la plupart des actions des officiers étaient appropriées, il y avait « plusieurs lacunes » dans la réponse du ministère « qui a sapé la confiance du public dans la décharge du NYPD de sa responsabilité de protéger le droit des citoyens de s’engager dans des manifestations légales », Le département des enquêtes de la ville de York a déclaré dans le rapport de 115 pages publié vendredi.

La mort de George Floyd le Memorial Day à Minneapolis a déclenché des troubles dans tout le pays appelant à la justice raciale et à une réforme de la police. À New York, les manifestants ont passé des jours dans les rues fin mai et début juin, exigeant des changements dans la police de leur propre ville et la fin du racisme systémique.

Mais certains manifestants ont été pris dans de violents affrontements avec la police et les manifestants ont allégué « des tactiques excessives », selon le rapport.

La police de New York a été encerclée ou « bouillie » manifestants, se sont appuyés sur des arrestations massives et ont utilisé des matraques et du gaz poivré. Le rapport indique que la police n’a pas réussi à trouver un équilibre approprié entre la sécurité du public et des officiers et le droit des manifestants à se rassembler.

Le rapport indique que le département était en sous-effectif et pris par surprise pendant les premiers jours des manifestations, et que cette réponse a conduit la police à s’appuyer sur le « contrôle des troubles » plutôt que de faciliter les droits des manifestants au premier amendement, même lorsque la dotation en personnel était plus appropriée. Les agents ont également détenu et arrêté des observateurs légaux, des médecins et des journalistes pendant les manifestations, selon le rapport.

Le ministère a également pris des décisions basées sur la collecte de renseignements qui ne tenaient pas compte de la proportionnalité ou du contexte de leur réponse, selon le rapport.

Lors d’un de ces incidents dans le Bronx, plus de 250 manifestants ont été arrêtés le 4 juin pour avoir violé le couvre-feu, mais le rapport indique que les manifestants n’ont jamais eu la chance de partir parce qu’ils ont été bloqués par la police. Human Rights Watch, une organisation non gouvernementale, a déclaré qu’elle violait les lois internationales relatives aux droits humains.

L’incident dans le quartier de Mott Haven était « emblématique d’une combinaison de facteurs que nous avons identifiés dans le rapport », a déclaré la commissaire du Département des enquêtes, Margaret Garnett, lors d’une conférence de presse vendredi.

L’incident de Mott Haven a été le plus grand événement d’arrestations par couvre-feu pendant les manifestations après que la police ait eu des renseignements qui justifiaient des inquiétudes mais ont conduit à une réponse disproportionnée, selon le rapport.

Le rapport indique également que les officiers n’avaient pas une formation suffisante avant les manifestations, entre autres échecs.

Le rapport du Department of Investigation s’appuyait sur des milliers de dossiers du NYPD, de déclarations publiques et de vidéos, de reportages et d’entretiens avec des hauts dirigeants du NYPD.

Le commissaire de police Dermot Shea a déclaré vendredi dans un communiqué qu’il avait examiné le rapport. « En termes généraux, le rapport a capturé la période difficile qui s’est déroulée en mai / juin 2020 et présente 20 recommandations logiques et réfléchies que j’ai l’intention d’intégrer dans notre future politique et formation », a déclaré Shea.

Cependant, le rapport indique que, lors d’entretiens, les dirigeants du NYPD ont largement déclaré qu’ils n’auraient rien fait différemment dans leur réponse, rétrospectivement.

Garnett a déclaré que cela représentait un « écart assez large » par rapport aux perceptions des New-Yorkais de la réaction de la police.

« Je ne sais pas trop quoi en penser », a déclaré Garnett vendredi. « J’espère que le département est plus critique et plus réfléchi. »

Les 20 recommandations comprennent à la fois une stratégie ministérielle plus large et des changements spécifiques dans la façon dont les agents gèrent les manifestations, tels que: la rédaction d’un guide de patrouille du NYPD sur les activités du premier amendement des manifestations; que des officiers en «tenue anti-émeute» et d’autres unités spécialisées devraient être installés à proximité et utilisés si nécessaire mais non visibles des manifestants; et que les ordres de dispersion ou les avertissements devraient être diffusés au moins trois fois à partir de plusieurs endroits pendant les manifestations.

Le NYPD devrait également envisager une formation élargie sur la désescalade, s’appuyer sur son bureau des affaires communautaires et l’impliquer lors des manifestations, et améliorer ses communications publiques lors des manifestations, recommande le rapport.

Dans la seconde moitié du rapport, le Département des enquêtes a recommandé que le contrôle de la police à New York soit regroupé en un seul organisme doté d’un conseil indépendant.

Plusieurs agences supervisent actuellement le NYPD et aucune n’a le pouvoir de lier le département à des recommandations politiques ou disciplinaires, indique le rapport. Le modèle peut être inefficace et créer de la confusion, selon le rapport.

L’Union des libertés civiles de New York et la Legal Aid Society ont déclaré dans un communiqué conjoint que le rapport confirmait que « la violence choquante » pendant les manifestations était liée aux échecs du maire Bill de Blasio, de Shea et d’autres dirigeants du NYPD.

« Mais simplement instituer plus de formation et déplacer les responsabilités n’est pas une solution », indique le communiqué. « Le problème fondamental est un département dont le leadership et la culture ont permis aux événements de cet été de se dérouler, refuse de faire face à sa propre conduite et ne fait rien pour s’attaquer aux causes profondes de ces problèmes de longue date. »

Dans une déclaration vidéo publiée vendredi matin, de Blasio a déclaré qu’il avait lu le rapport et qu’il était d’accord avec lui. Il s’est également excusé pour ses actions lors des manifestations. « J’aurais aimé faire mieux », a déclaré de Blasio.

« Je suis d’accord avec son analyse et je suis d’accord avec ses recommandations, car elle indique très clairement que nous devons faire quelque chose de différent et que nous devons faire quelque chose de mieux », a-t-il ajouté.

Le maire a fait face à de vives critiques pour sa réponse aux protestations et aux éloges du service de police, affirmant lors d’une conférence de presse du 31 mai que les officiers ont fait preuve d’une « très grande retenue ».

