L’usage d’amphétamines à forte dose est associé à un risque accru de psychose ou de manie

Les taux de prescription de stimulants pour traiter le trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité (TDAH) ont augmenté de manière significative au cours de la dernière décennie, certaines des plus fortes augmentations ayant été signalées pendant la pandémie de COVID-19. Une nouvelle étude sur les admissions aux urgences pour adultes du Mass General Brigham, dirigée par des chercheurs de l’hôpital McLean, a révélé que les personnes qui prennent de fortes doses d’amphétamine (par exemple Adderall) courent un risque plus de cinq fois plus élevé de développer une psychose ou une manie. Les résultats ont été publiés le 12 septembreème dans le Journal américain de psychiatrie.

Dans l’ensemble, les personnes ayant consommé des amphétamines sur ordonnance au cours du mois précédent étaient plus susceptibles de développer une psychose ou une manie d’apparition récente que les personnes n’en ayant pas consommé au cours du mois précédent. Le risque était plus élevé chez les personnes prenant 30 mg ou plus de dextroamphétamine (ce qui correspond à 40 mg d’Adderall), selon l’étude.

Des études antérieures ont établi un lien entre les stimulants et le risque de psychose et de manie ; toutefois, les informations manquaient quant à savoir si le dosage avait un impact sur le risque.

Les médicaments stimulants ne comportent pas de dose maximale sur leurs étiquettes, et nos résultats montrent qu’il est clair que la dose est un facteur de risque de psychose et doit être une considération principale lors de la prescription de stimulants. Il s’agit d’un effet secondaire rare mais grave qui doit être surveillé à la fois par les patients et par leur médecin chaque fois que ces médicaments sont prescrits.

Dr Lauren Moran, auteur principal de l’étude, chercheur en pharmacoépidémiologie, hôpital McLean

Moran a expliqué que l’étude était née de ses observations cliniques passées en tant que psychiatre hospitalisée. Elle et ses collègues de McLean voyaient régulièrement des patients arriver en proie à des premiers épisodes de psychose, et leurs dossiers médicaux révélaient que leurs médecins leur avaient prescrit de fortes doses de stimulants.

Les chercheurs ont examiné les dossiers médicaux électroniques des patients de l’hôpital Mass General Brigham entre 2005 et 2019, en se concentrant sur les adultes âgés de 16 à 35 ans, l’âge typique d’apparition de la psychose et de la schizophrénie. Tous les patients ont été admis à l’hôpital McLean après avoir été orientés par d’autres hôpitaux du système de santé Mass General Brigham. Les chercheurs ont identifié 1 374 cas de personnes présentant un premier épisode de psychose ou de manie, contre 2 748 patients témoins hospitalisés en psychiatrie pour d’autres pathologies comme la dépression ou l’anxiété. Ils ont effectué une analyse comparative de la consommation de stimulants au cours du mois précédent et ont pris en compte d’autres facteurs, notamment la consommation de substances, afin d’isoler les effets des stimulants.

Les chercheurs ont constaté que le pourcentage de risque attribuable chez les personnes exposées à une amphétamine sur ordonnance était de près de 63 % et de 81 % pour une dose élevée d’amphétamine. Ces résultats suggèrent que chez les personnes qui prennent de l’amphétamine sur ordonnance, 81 % des cas de psychose ou de manie auraient pu être éliminés si elles n’avaient pas pris la dose élevée. Bien qu’une augmentation significative du risque liée à la dose ait été observée chez les patients prenant de fortes doses d’amphétamine, aucune augmentation significative du risque n’a été observée avec la consommation de méthylphénidate (Ritalin), ce qui est cohérent avec les recherches précédentes, y compris une étude de 2019 dirigée par Moran.

Bien que l’étude ne prouve pas la causalité, les chercheurs notent qu’il existe un mécanisme biologique plausible dans les changements neurobiologiques qui incluent une libération de niveaux plus élevés du neurotransmetteur dopamine à partir des amphétamines, qui sont parallèles aux changements dopaminergiques observés dans la psychose.

L’étude comporte des limites, notamment en ce qui concerne la manière dont les dossiers médicaux électroniques sont conservés. De plus, comme la recherche se déroule dans un hôpital psychiatrique de la région de Boston qui accueille de nombreux patients atteints de psychose, ces résultats pourraient être moins généralisables à d’autres régions du pays.

Moran a déclaré que ces résultats ne doivent pas créer d’alarme, mais devraient inciter à une prudence accrue lors de la prescription de ces médicaments, en particulier pour les personnes présentant des facteurs de risque de psychose et de manie.

« Il existe peu de preuves que les amphétamines sur ordonnance soient plus efficaces à fortes doses », a déclaré Moran. « Les médecins devraient envisager d’autres médicaments que notre étude a jugés moins risqués, en particulier si un patient présente un risque élevé de psychose ou de manie. »