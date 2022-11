L’US Space Force traque les missiles nord-coréens

La nouvelle branche de l’armée américaine a récemment établi son premier commandement de composante dans la région indo-pacifique

La Force spatiale américaine travaille à la création d’un système d’alerte précoce pour les lancements de missiles nord-coréens, a déclaré un haut commandant, espérant renforcer la surveillance après un nombre record d’essais d’armes par Pyongyang cette année.

S’adressant mardi à un webinaire organisé par le Mitchell Institute for Aerospace Studies basé à Washington, DC, le chef du Commandement spatial américain, le général James Dickinson, a présenté les plans du service dans l’Indo-Pacifique, où il a mis en place sa toute première unité de commande de composants la semaine dernière.

“Nous examinons comment nous intégrons une architecture de capteurs qui nous donne autant d’avertissements que possible en termes de tout type d’activité de missiles hors de la Corée du Nord”, a-t-il déclaré, notant que Washington partagerait des informations avec des partenaires et alliés régionaux et chercherait des moyens de « incorporer des capteurs commerciaux » dans le nouveau système d’alerte.

Lire la suite L’US Space Force annonce un mouvement majeur contre la Chine

Bien que la Force spatiale n’ait établi sa première unité opérationnelle dans l’Indo-Pacifique qu’il y a quelques jours à peine, Dickinson a observé que la branche maintenait déjà un “relation de coordination” avec l’ensemble de l’armée et continuerait à développer ces liens.

Opérant sous INDOPACOM, le commandement américain responsable de l’Asie de l’Est et du sous-continent indien, la nouvelle unité de la Force spatiale semble largement concentrée sur la Chine. Avant sa création, le chef des opérations spatiales B. Chance Saltzman a déclaré qu’il est “essentiel que nous mettions en place la composante service chez INDOPACOM” étant donné que Pékin est l’Amérique “menace de stimulation” et meilleur concurrent. Avec les dernières remarques de Dickinson, cependant, Pyongyang apparaît également comme une priorité pour la nouvelle unité.

La décision d’étendre la présence de la Force spatiale en Asie intervient dans un contexte de montée des tensions dans la région. Dirigés par les États-Unis, de récents exercices conjoints avec la Corée du Sud et le Japon ont déclenché une vague d’essais de missiles de représailles par Pyongyang, dont deux lancements d’ICBM ce mois-ci seulement. Les législateurs américains ont également poursuivi leurs visites périodiques à Taïwan – provoquant la colère de Pékin, qui considère l’île comme faisant partie de son territoire souverain – tandis que les navires de guerre américains ont transité par le détroit de Taïwan contesté sur une base quasi mensuelle cette année.

LIRE LA SUITE: La Chine doit faire pression sur la Corée du Nord pour qu’elle abandonne les armes nucléaires (Séoul)